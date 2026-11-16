Άγιος Δημήτριος: Εξοργιστικά βίντεο από τη δράση του «δράκου» - «Υπήρχε τσιλιαδόρος»

Snapshot Στον Άγιο Δημήτριο έχουν σημειωθεί τρεις επιθέσεις από άνδρα που επιτίθεται σε ανήλικες κοπέλες στην οδό Χρήστου Νικολάου μέσα σε δύο εβδομάδες.

Η πρώτη επίθεση έγινε στις 30 Οκτωβρίου και σύμφωνα με μαρτυρίες συμμετείχαν δύο άτομα, ένας που κρατούσε τσίλιες και ένας που επιτέθηκε.

Η αστυνομία έχει συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό και ερευνά αν οι τρεις επιθέσεις έγιναν από τον ίδιο δράστη και αν υπάρχει συνεργός.

Μόνο για την πρώτη επίθεση έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία, ενώ για τις άλλες δύο δεν έχουν γίνει καταγγελίες ή ταυτοποιήσεις θυμάτων.

Οι κάτοικοι σκέφτονται να οργανώσουν περιπολίες για την ασφάλεια των παιδιών, ενώ η αστυνομία βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη. Snapshot powered by AI

Κρύβεται στο σκοτάδι και παραμονεύει ανήλικες κοπέλες. Είναι ο «δράκος» του Αγίου Δημητρίου που μέχρι στιγμής, έχει πραγματοποιήσει 3 καταγεγραμμένες επιθέσεις μέσα σε δύο εβδομάδες, όλες στην οδό Χρήστου Νικολάου.

Σύμφωνα με τελευταίές πληροφορίες υπάρχει αναφορά και σε τέταρτη επίθεση χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα όσα καταγγέλει δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικος της περιοχής, που διατηρεί κατάστημα, κοντά στο 11ο δημοτικό σχολείο όπου φέρεται να έγινε η 3η επίθεση, το απόγευμα της Κυριακής (15/11) έγινε και 4η επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης φέρεται να είναι ο άνδρας με το κόκκινο φούτερ που καταγράφεται στο βίντεο ντοκουμέντο (στις 13/11) που παρουσιάζει το Νewsbomb. Οι αρχές μέχρι στιγμής, δεν έχουν επιβεβαιώσει την 4η επίθεση.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση έγινε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου προς ξημερώματα Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, με την μαρτυρία από το συγγενικό περιβάλλον των θυμάτων στο Newsbomb, να φέρνει στο φως και την παρουσία δεύτερου ατόμου, που κρατούσε τσίλιες μέχρι να πραγματοποιήσει ο φίλος του «τις άρρωστες ορέξεις» του:

«Τα άτομα στην πρώτη επίθεση στις 30 Οκτωβρίου προς ξημερώματα Σαββάτου 31 Οκτωβρίου ήταν δύο. Ο ένας ήταν που κρατούσε ουσιαστικά τσίλιες, και ο άλλος, ο φίλος του, ήταν που της επιτέθηκε, έχοντας ξεκουμπώσει το παντελόνι του. Την άρπαξε και η κοπέλα ξεκίνησε να ουρλιάζει. Ευτυχώς βγήκε ένας γείτονας που άκουσε τις φωνές της και αυτοί φοβήθηκαν και έφυγαν τρέχοντας.».

Η αστυνομία έχει συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και ερευνά την συγκεκριμένη μαρτυρία, από ένοικο της πολυκατοικίας (στην είσοδο της οποίας έγινε η πρώτη επίθεση), που έχει δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Στο βίντεο και στις φωτογραφίες που έχει εξασφαλίσει το Νewsbomb φαίνεται ο δράστης της επίθεσης να τρέχει στους γύρω δρόμους.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στο Νewsbomb συγγενικό της πρόσωπο, λίγη ώρα πριν την επίθεση, είχε δει τα δύο άτομα να πετούν τα σκουπίδια στη γωνία του δρόμου: «Δυστυχώς φοβάμαι, ότι μένουν κάπου κοντά, στη γειτονιά και μάλιστα είναι δύο οι δράστες. Τους είχε δει η ξαδέρφη μου να πετούν τα σκουπίδια, λίγο πριν την επίθεση. Η κοπέλα, το θύμα της επίθεσης, έπαθε σοκ, έτρεμε σαν το ψάρι. Δεν μπορούσαμε να την συνεφέρουμε. Πήγε με την μητέρα της στο τμήμα γιατί είναι ανήλικη και έκανε καταγγελία. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνει κάτι η αστυνομία και έχουν περάσει 2 εβδομάδες και πλέον έχουμε 3 επιθέσεις. Εγώ η ίδια πήγα 2 φορές στο τμήμα να καταγγείλω τα περιστατικά, να τους πω ότι υπάρχουν βίντεο από τα μαγαζιά της περιοχής και μου είπαν να τους καλέσω μόλις γίνει η επίθεση. Δηλαδή, να μου επιτεθεί πρώτα ο βιαστής, να με βιάσει, ή να με παρενοχλήσει σεξουαλικά και μετά να τους καλέσω επιτόπου να πάνε τον πιάσουν. Και πρέπει με αυτή την απάντηση που μου έδωσαν, να αισθανθώ εγώ ασφαλής».

Η δεύτερη επίθεση, έγινε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον ίδιο δρόμο, πάλι σε ανήλικη κοπέλα την ώρα που πήγαινε στο φροντιστήριο της, ενώ η τρίτη έξω από το 11ο δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται επίσης στην οδό Χρήστου Νικολάου, πάλι σε ανήλικη μαθήτρια.

Στο βίντεο από επιχείρηση της περιοχής που εξασφάλισε το Newsbomb, φαίνεται ο δράστης μετά την επίθεση με κόκκινο φούτερ να τρέχει να ξεφύγει (13/11).

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου είναι ενήμερος για την δράση του «δράκου» και σκέφτονται να οργανώσουν περιπολίες για να συνοδεύουν τα παιδιά τους στο σχολείο και στο φροντιστήριο.

Κάτοικος της περιοχής που είδε τον δράστη να τρέχει μετά την επίθεση ανέφερε: «Τρία περιστατικά, μέσα σε 13 ημέρες, στον ίδιο δρόμο, σε ανήλικες κοπέλες, μάλλον πρέπει να έχει πολύ θράσος για να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο ή να συμβαίνει κάτι άλλο... Όλοι είμαστε σε επιφυλακή και καλύτερα να μην ξανατολμήσει να επιτεθεί σε άλλη κοπέλα. Τον έχουν καταγράψει πολλές κάμερες και καλύτερα να τον βρει πρώτα η αστυνομία και όχι εμείς. Είμαστε γονείς και θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας με κάθε μέσο. Ένα τέτοιο συμβάν τραυματίζει όχι μόνο μια μαθήτρια σε ευαίσθητη ηλικία, αλλά και ενήλικες κοπέλες».

Η αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες είναι κοντά στη ταυτοποίηση του δράστη και το μεγάλο ερώτημα είναι αν υπάρχει και δεύτερο συνεργός, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του πρώτου θύματος (31/10) και της φίλης της.

Τι λένε αστυνομικές πηγές στο Newsbomb

Επισήμως στην αστυνομία έχει γίνει μια καταγγελία, που αφορά την πρώτη επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας (31/10), ενώ η δεύτερη μαθήτρια (3/11), αν και έχει ενημερωθεί η αστυνομία για το περιστατικό, δεν έχει υποβάλλει εγγράφως καταγγελία για το συμβάν. Όσον αφορά την τρίτη επίθεση (13/11), έξω από το 11ο δημοτικό σχολείο που καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία στην αστυνομία και οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει την τρίτη ανήλικη, ούτε έχουν στοιχεία της μέχρι στιγμής. Επιπλέον, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ερευνάται αν και οι 3 επιθέσεις έχουν γίνει από τον ίδιο δράστη ή αν πρόκειται για διαφορετικά άτομα.

Οι κάτοικοι της οδού Χρήστου Νικολάου στον Άγιο Δημήτριο, που είδαν τον δράστη να τρέχει, περιγράφουν ένα άνδρα μετρίου αναστήματος, νεαρής ηλικίας (έως 30 χρόνων), που φοράει αθλητικά ρούχα (φούτερ μαύρο ή κόκκινο) και θεωρούν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο. Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν στο Newsbomb, πριν από λίγους μήνες υπήρχαν παρόμοιες επιθέσεις σε κοντινό πάρκο της περιοχής και συγκεκριμένα στο πάρκο Όθωνος στο ρέμα Αμαλίας- Όθωνος .

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