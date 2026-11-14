Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Τρεις επιθέσεις με σεξουαλικό κίνητρο σε ανήλικες μέσα σε δύο εβδομάδες

Snapshot Τρεις επιθέσεις σε ανήλικες κοπέλες σημειώθηκαν στον ίδιο δρόμο στον Άγιο Δημήτριο μέσα σε δύο εβδομάδες.

Ο δράστης επιχείρησε σεξουαλική επίθεση σε μια μαθήτρια Λυκείου έξω από δημοτικό σχολείο, αλλά αποχώρησε όταν εκείνη φώναξε.

Κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να καταδιώξουν τον άνδρα μετά από μια επίθεση σε 17χρονη, ενώ ο δράστης διέφυγε τρέχοντας.

Ο δράστης περιγράφεται ως άνδρας περίπου 30 ετών, μετρίου αναστήματος, αραιωμένα μαλλιά, ντυμένος με μαύρο ή κόκκινο φούτερ με κουκούλα.

Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη. Snapshot powered by AI

Τρεις επιθέσεις εναντίον ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκαν στον ίδιο δρόμο στον Άγιο Δημήτριο, μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες.

Το MEGA εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο από τη μία επίθεση που αποκάλυψε στο δελτίο ειδήσεων:

Ο άνδρας με το κόκκινο φούτερ έχει μόλις προσπαθήσει να επιτεθεί σεξουαλικά σε μια ανήλικη, έξω από δημοτικό σχολείο στον Άγιο Δημήτριο.

Η μαθήτρια Λυκείου βάζει τις φωνές, ο επίδοξος δράστης αποχωρεί, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA.

Όλα συνέβησαν στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση που έχει καταγραφεί στη γειτονιά.

Οι τρεις επιθέσεις

Πριν 15 μέρες, ξημερώματα Σαββάτου 31 Οκτωβρίου. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ντοκουμέντο ο άνδρας περιφέρεται στον ίδιο δρόμο. Μέχρι που αντικρίζει μια 17χρονη που επέστρεφε εκείνη την ώρα στο σπίτι της. Εκείνος κάνει αναστροφή και κατευθύνεται προς το μέρος της.

Κάποιοι κάτοικοι παίρνουν τον άνδρα στο κυνήγι, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, με τον επίδοξο δράστη να στρίβει τρέχοντας στο στενό και να χάνεται στα σκοτάδια.

Τρεις μέρες αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου, ένας άγνωστος προσέγγισε μια 17χρονη κοπέλα έξω από το φροντιστήριο της γειτονιάς. Το κορίτσι τρομοκρατήθηκε και έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, ο άνδρας πίσω από τις επιθέσεις φέρεται να είναι ο ίδιος. Πρόκειται για έναν μετρίου αναστήματος άνδρας, περίπου στο 1,65, σχεδόν 30 ετών, με αραιωμένα μαλλιά, ενώ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων εμφανίζεται να φοράει είτε ένα μαύρο είτε ένα κόκκινο φούτερ με κουκούλα.

Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και οι έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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