Snapshot Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2026 για 857 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε νοσοκομεία και το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι απορριφθέντες υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, ενώ οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με την ένδειξη «ΝΑΙ».

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ έως τις 23 Νοεμβρίου 2026, ώρα 14:00.

Οι θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων, διοικητικοί, οδηγοί, πληρώματα ασθενοφόρων, τεχνικοί και υδραυλικοί.

Η πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στην προκήρυξη. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στο ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2026 (Φ.Ε.Κ.9/16.02.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. ) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 857 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" στο σύνδεσμο που ακολουθεί και δείτε:

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)