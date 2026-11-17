Snapshot Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων 1.000 ευρώ παρατείνεται έως τις 23 Νοεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα αφορά επιτυχόντες μαθητές του 2026 που εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και είναι δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον άμεσα δικαιούχο ή το ίδιο το τέκνο στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ.

Δικαιούχοι είναι 2.106 τέκνα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως να είναι άγαμα, άνεργα και να είχαν τη μαθητική ιδιότητα το σχολικό έτος 2025-2026.

Σε περίπτωση υπέρβασης των αιτήσεων, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν με ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Snapshot powered by AI

Παρατείνεται έως και την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων – Υποτροφιών σε επιτυχόντες/ούσες μαθητές/τριες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για πρώτη φορά το έτος 2026 σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, με άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα, που έληγε τη Δευτέρα (16/11), σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την/τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος ή από το ίδιο το τέκνο, στην περίπτωση ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/, έως και την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στις 23:59 μ.μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την/τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα του τέκνου που έχει τις προϋποθέσεις να καταστεί δικαιούχος ή από το ίδιο το τέκνο, στην περίπτωση ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Η παροχή χρηματικών βραβείων - Υποτροφίες στα δικαιούχα τέκνα ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της παροχής είναι 2.106 τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

α) είχαν τη μαθητική ιδιότητα για το σχολικό έτος 2025-2026,

β) είναι άγαμα και άνεργα, και

γ) εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026 (ή μέσω κάθε άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό δικαιούχων, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.