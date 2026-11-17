Snapshot Ο Χόρχε Λινάρες, τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, κρατείται από την υπηρεσία ICE στο Ελ Πάσο του Τέξας.

Οι δικηγόροι του επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται νόμιμα στις ΗΠΑ και συνεργάζεται με τις αρχές για την επίλυση της υπόθεσης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας και ο πρόεδρός της εκφράζουν στήριξη και παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση του Λινάρες.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τους λόγους της κράτησης ή αν εκκρεμεί κάποια μεταναστευτική διαδικασία εναντίον του.

Ο Λινάρες αποσύρθηκε το 2023 μετά από 21 χρόνια καριέρας με 47 νίκες και 9 ήττες στην πυγμαχία. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των αμερικανικών μεταναστευτικών αρχών βρίσκεται ο Χόρχε Λινάρες, ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας από τη Βενεζουέλα, ο οποίος κρατείται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) στο Ελ Πάσο του Τέξας.

Την είδηση γνωστοποίησε αρχικά ο ίδιος ο 41χρονος πρώην πυγμάχος, με μια σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ την Κυριακή (15/11). «Με κρατά η ICE στο Ελ Πάσο του Τέξας. Τι τρέλα», έγραψε, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες τέθηκε υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το Telemundo, το πλήρες όνομά του, Χόρχε Λουίς Λινάρες Παλένσια, εμφανίζεται στο επίσημο σύστημα καταγραφής κρατουμένων της ICE.

Τη Δευτέρα, οι δικηγόροι του επιβεβαίωσαν την κράτηση, επιμένοντας ωστόσο ότι ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο κ. Λινάρες βρίσκεται νόμιμα στις ΗΠΑ και έχει συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές», ανέφερε το δικηγορικό γραφείο Wilner & O’Reilly, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την ICE και το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, προκειμένου να διευθετηθεί η υπόθεση το συντομότερο δυνατό.

Οι συνήγοροί του εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το ζήτημα θα επιλυθεί μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ζητώντας παράλληλα υπομονή από τους υποστηρικτές του και τα μέσα ενημέρωσης.

Στο πλευρό του η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας

Στην υπόθεση παρενέβη και ο πρόεδρος της WBA, Χιλμπέρτο Μεντόσα, επιβεβαιώνοντας ότι ο Λινάρες παραμένει υπό κράτηση.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο φίλος μου Χόρχε Λινάρες βρίσκεται υπό κράτηση της ICE. Την υπόθεσή του χειρίζονται δικηγόροι ειδικευμένοι σε θέματα μετανάστευσης και βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένειά του», ανέφερε.

Ο Μεντόσα εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στον πρώην πρωταθλητή, τονίζοντας ότι η ομοσπονδία στέκεται στο πλευρό των αθλητών της και μετά το τέλος της αγωνιστικής τους καριέρας.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τους λόγους της κράτησης ούτε έχει γίνει γνωστό εάν εκκρεμεί κάποια συγκεκριμένη μεταναστευτική διαδικασία σε βάρος του.

Ο Λινάρες, γνωστός με το προσωνύμιο «El Niño de Oro» («Το Χρυσό Αγόρι»), κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες βάρους και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της πυγμαχίας στη Βενεζουέλα.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023, έπειτα από καριέρα 21 ετών, με απολογισμό 47 νίκες, εκ των οποίων 29 με νοκ άουτ, και εννέα ήττες.

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