Χαλκιδική: Προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ και της απέσπασε 10.000 ευρώ, λίρες και ρολόι

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χαλκιδική: Προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ και της απέσπασε 10.000 ευρώ, λίρες και ρολόι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη άνδρας στη Θεσσαλονίκη για τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας στη Χαλκιδική στις 12 Νοεμβρίου 2026.
  • Ο δράστης και συνεργός του απέσπασαν 10.000 ευρώ, 15 λίρες και ένα ρολόι, προσποιούμενοι υπάλληλο της ΔΕΗ.
  • Απέτυχαν να εξαπατήσουν γυναίκα σε διπλανή οικία με την ίδια μέθοδο.
  • Στις 9 Νοεμβρίου 2026 είχαν εξαπατήσει ανήλικο στη Χαλκιδική, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα αξίας 3.400 ευρώ.
  • Κατασχέθηκαν το όχημα του δράστη, κινητά τηλέφωνα και χρήματα, και η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό συνεργών και άλλων εγκλημάτων.
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Συνελήφθη την Παρασκευή (13/11) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας αλλοδαπός άνδρας για τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας, που έγινε στις 12 Νοεμβρίου 2026 σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στην παθούσα, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει δήθεν υπερκατανάλωση ρεύματος λόγω εργασιών στην περιοχή και για αυτό το λόγο έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που έχει στην οικία της και να τοποθετήσει σε σημείο που της υπέδειξαν.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 15 λίρες, 1 ρολόι και το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς και έφυγε με όχημα, που είχε νοικιάσει.

Κατασχέθηκε το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσε και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Επίσης, με τον ίδιο τρόπο αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν γυναίκα σε διπλανή οικία χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν οτιδήποτε.

Από την περεταίρω έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι στις 9 Νοεμβρίου 2026 κατάφεραν να εξαπατήσουν έναν ανήλικο ημεδαπό σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής και του απέσπασαν 4 λίρες, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.400 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του συλληφθέντα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ, διάφορα κοσμήματα και 2 κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

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