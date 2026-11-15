Μεταναστευτικές ροές: Ιεράπετρα και Σητεία αρνήθηκαν τη φιλοξενία 40 μεταναστών

Snapshot Περίπου 40 μετανάστες εντοπίστηκαν στο Κουφονήσι και ζητήθηκε η προσωρινή φιλοξενία τους στην Ιεράπετρα.

Ο Δήμος Ιεράπετρας αρνήθηκε τη φιλοξενία λόγω υπερκορεσμού του χώρου ΑΓΡΕΞ.

Ο Δήμος Σητείας επίσης αρνήθηκε να αναλάβει την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών.

Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας ενημέρωσε τον Εισαγγελέα Λασιθίου για το αδιέξοδο στη διαχείριση των μεταναστών.

Οι μετανάστες θα συγκεντρωθούν στα παραλιακά κιόσκια της Ιεράπετρας και αναμένεται να διανυκτερεύσουν στην ύπαιθρο με συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού. Snapshot powered by AI

Τις σοβαρές δυστοκίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης που παρουσιάζει έξαρση στην Κρήτη, αναδεικνύει το περιστατικό που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στην Ιεράπετρα.

Το απόγευμα της Κυριακής, ομάδα περίπου 40 μεταναστών εντοπίστηκε στο Κουφονήσι. Όπως αναφέρει το radiolasithi.gr, ο Δήμος Ιεράπετρας αρνήθηκε την προσωρινή φιλοξενία τους στον χώρο της ΑΓΡΕΞ, λόγω υπερκορεσμού.

Το περιστατικό έγινε γνωστό ενώ στην Ιεράπετρα βρισκόταν ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης με αφορμή την αθλητική διοργάνωση των «Νεστορείων». Εκ μέρους του Δήμου Ιεράπετρας ζητήθηκε να αναλάβει η Σητεία την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, κάτι που ωστόσο αρνήθηκε ο κ. Ζερβάκης.

Μετά και από την εξέλιξη αυτή το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας ενημέρωσε τον Εισαγγελέα Λασιθίου για το αδιέξοδο που έχει προκύψει, καθώς η συγκέντρωση των μεταναστών και η διαδικασία της ταυτοποίησης τους θα γίνει στα παραλιακά κιόσκια της Ιεράπετρας. Παράλληλα, ζητήθηκε συνδρομή από τον Ερυθρό Σταυρό καθώς όπως όλα δείχνουν οι 40 περίπου αλλοδαποί θα διανυκτεύσουν στην ύπαιθρο.

Διαβάστε επίσης