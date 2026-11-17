Snapshot Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο με το Ιράν.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θεωρείται απειλή για την αμερικανική ασφάλεια, αλλά η αμερικανική στρατιωτική δέσμευση δεν θα διαρκέσει περισσότερο από λίγα χρόνια.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεσμεύεται να αποφύγει παρατεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της αμερικανικής εμπλοκής στην περιοχή.

Ο Βανς εκφράζει εμπιστοσύνη ότι η κυβέρνηση θα επιτύχει θετικά αποτελέσματα και θα αποχωρήσει εγκαίρως. Snapshot powered by AI

Τη διαβεβαίωση ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν θα εξελιχθεί σε έναν ακόμη μακροχρόνιο πόλεμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να αναλάβει μια στρατιωτική δέσμευση που θα διαρκέσει χρόνια.

Μιλώντας στο Fox News, ο Βανς χαρακτήρισε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα απειλή για την αμερικανική ασφάλεια, έσπευσε ωστόσο να θέσει όρια στη διάρκεια της αμερικανικής εμπλοκής.

«Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μετατραπεί αυτό σε μια δέσμευση 10 ή 15 ετών ή, για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν δύο ετών», δήλωσε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επέμεινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να τηρήσει τη δέσμευσή της για αποφυγή παρατεταμένων πολεμικών επιχειρήσεων.

«Δεν πρόκειται να μείνουμε εκεί για πάντα. Υποσχεθήκαμε ότι δεν θα το κάνουμε και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρος θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση με εξαιρετικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Βανς αποτυπώνουν την προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να διαβεβαιώσει ότι η αντιμετώπιση του Ιράν δεν θα οδηγήσει σε μια νέα, πολυετή στρατιωτική εμπλοκή, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της.

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