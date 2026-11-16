Η Εθνική Ελλάδας έφυγε με τους τρεις βαθμούς από τον Βόλο, καθώς επικράτησε της Σερβίας 1-0. Ωστόσο, η Γερμανία πήρε τη νίκη κόντρα στην Ολλανδία με 5-0 και η «γαλανόλευκη» τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δυσκολεύτηκε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Τη λύση έδωσε στο 69ο λεπτό ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος αξιοποίησε την εξαιρετική πάσα του Βαγγέλη Παυλίδη και διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο δεύτερο λεπτό δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να απειλήσει. Μετά από πίεση στον άξονα, ο Δουβίκας τροφοδότησε τον Παυλίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ που θα τον έφερνε σε πλεονεκτική θέση απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η Σερβία απάντησε στο 15', όταν έπειτα από γύρισμα από τη δεξιά πλευρά, ο Ρότα απομάκρυνε την μπάλα πριν αυτή φτάσει σε αντίπαλο που βρισκόταν σε θέση για να σκοράρει.

Στο 19ο λεπτό ο Τζόλης δοκίμασε το πόδι του, συγκλίνοντας από τα αριστερά, όμως ο Πέτροβιτς απέκρουσε. Λίγο αργότερα, ο Κουλιεράκης επιχείρησε μία εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή και έπεσε στο έδαφος, χωρίς να καταλογιστεί παράβαση.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο 22' ο Ανδρούτσος έχασε σημαντική ευκαιρία. Ο Τζόλης έφερε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, όμως το πλασέ του Έλληνα μέσου δεν κατάφερε να νικήσει τον Πέτροβιτς.

Ο Σέρβος τερματοφύλακας συνέχισε να κρατά το μηδέν, πραγματοποιώντας δύο ακόμη σημαντικές επεμβάσεις. Αρχικά στο 32', όταν ο Ρότα τον απέφυγε και εκτέλεσε από καλή θέση, και στη συνέχεια στο 33', σε νέο σουτ του Τζόλη. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με την Ελλάδα να έχει δημιουργήσει τις σημαντικότερες ευκαιρίες, αλλά να μην έχει βρει την αποτελεσματικότητα που αναζητούσε.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, με την Εθνική να διατηρεί την κατοχή και να αναζητά το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα. Η λύση ήρθε τελικά στο 69ο λεπτό, όταν ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε με εξαιρετική μεταβίβαση τον Γιώργο Μασούρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο τελευταίος ήταν αμαρκάριστος και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Πέτροβιτς για το 1-0.

Στα λεπτά που απέμεναν δεν άλλαξε κάτι, με την Ελλάδα να κρατά το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να πανηγυρίζει μία σημαντική νίκη, έστω κι αν αυτή δεν συνοδεύτηκε από την πρόκριση στην οκτάδα.

Ελλάδα - Σερβία 1-0

Γκολ: 69' Μασούρας

Κίτρινες: 7' Ζαφείρης - 45' Μπάμπιτς

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μανδάς, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (88' Ρέτσος), Καρέτσας (61' Μπακασέτας), Παυλίδης (73' Κωστούλας), Τζόλης (88' Τεττέη), Δουβίκας (61' Μασούρας).

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς (46' Γκουντέλι), Μπούκιαντς (80' Σουκάτσεφ), Νεντέλικοβιτς (75' Λούκιτς), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μίτροβιτς (65' Τάντιτς), Γιόβιτς (65' Σβέτκοβιτς).

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