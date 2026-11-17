Snapshot Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση και εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του στα Στενά του Ορμούζ, περίπου επτά ναυτικά μίλια βόρεια της Χασάμπ στο Ομάν.

Όλο το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO.

Η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντική ρύπανση από την επίθεση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η UKMTO συνέστησε αυξημένη προσοχή στα πλοία της περιοχής και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων.

Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό Κόλπο, με ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/11), με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του πλοίου και την εκδήλωση πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιό του.

Σύμφωνα με την επίσημη προειδοποίηση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το περιστατικό σημειώθηκε στις 21:00 ώρα Ελλάδας, περίπου επτά ναυτικά μίλια βόρεια της Χασάμπ, στο Ομάν.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτη πηγή, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν αναφερθεί ασφαλή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση των ζημιών που υπέστη το δεξαμενόπλοιο, ούτε εάν η επίθεση έχει προκαλέσει περιβαλλοντική ρύπανση.

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, καθώς οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Η επίθεση σημειώνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στον Περσικό Κόλπο, με την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο της ανησυχίας.

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