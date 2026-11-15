Ορμούζ: Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

Snapshot Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι τα τάνκερ παραβίασαν απαγορευμένη διαδρομή ναυσιπλοΐας.

Το Ιράν επιδιώκει να εδραιώσει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, σημαντική θαλάσσια οδό για την παγκόσμια εξαγωγή υδρογονανθράκων.

Η Τεχεράνη συχνά στοχεύει εμπορικά πλοία που διέρχονται χωρίς την έγκρισή της, παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Οι ιρανικές δυνάμεις επιβάλλουν δικούς τους κανόνες διέλευσης, προκαλώντας αναστάτωση σε πλοία που αγνοούν τις υποδείξεις. Snapshot powered by AI

Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες. Το συμβάν έλαβε χώρα στα Στενά του Ορμούζ. Ένα τάνκερ χτύπησε σε νάρκη στο ανατολικό τμήμα των στενών το πρωί του Σαββάτου. Ακολούθησαν άλλα δύο αργά το βράδυ. Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέφεραν χθες πως οι εκρήξεις προκλήθηκαν από παραβίαση των κανονισμών ναυσιπλοΐας. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε τις πληροφορίες μεταφέροντας τις επίσημες θέσεις της Τεχεράνης, ενώ σύμφωνα με το Reuters δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν οι συγκεκριμένες αναφορές από ανεξάρτητες πηγές.

Οι ανακοινώσεις και η απαγορευμένη διαδρομή

Σχετικά με τα βραδινά περιστατικά, η εξήγηση από τις ιρανικές δυνάμεις ήταν απόλυτη. «Δύο δεξαμενόπλοια που παραβίασαν τους κανονισμούς… επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω απαγορευμένης διαδρομής, όταν προσέκρουσαν σε νάρκες, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες», όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Το Ιράν επιδιώκει σταθερά να εδραιώσει τον έλεγχό του σε αυτή τη θαλάσσια οδό. Από τα συγκεκριμένα ύδατα διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα, προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη βάζει συχνά στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τη ζώνη χωρίς την έγκρισή της. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει πλήρη αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Κι όμως, οι δυνάμεις του Ιράν δεν υποχωρούν. Επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες διέλευσης προκαλώντας τεράστια αναστάτωση σε όσους αγνοούν τις υποδείξεις και την απαγόρευση προσέγγισης

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