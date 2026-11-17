Snapshot Τεχνική βλάβη σε σύστημα υπολογισμού τελικού βάρους αεροσκαφών καθήλωσε προσωρινά αεροσκάφη της United Airlines, προκαλώντας εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων.

Η βλάβη επηρέασε μόνο τις αναχωρήσεις, ενώ οι πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα και οι περιφερειακές πτήσεις της United Express συνέχισαν κανονικά.

Η United Airlines επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση και ανακοίνωσε την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων της.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από σοβαρή δυσλειτουργία σε σύστημα της FAA, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση μεταξύ των δύο.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες από την United Airlines για τα αίτια της βλάβης. Snapshot powered by AI

Σημαντικά προβλήματα στις πτήσεις της United Airlines προκάλεσε τεχνική βλάβη που σημειώθηκε τη Δευτέρα (16/11), αναγκάζοντας την αμερικανική αεροπορική εταιρεία να καθηλώσει προσωρινά αεροσκάφη της στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκατοντάδες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με το Associated Press, η δυσλειτουργία επηρέασε σύστημα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του τελικού βάρους των αεροσκαφών πριν από την απογείωση, διαδικασία απαραίτητη για τον καθορισμό των παραμέτρων ασφαλούς πτήσης.

Το πρόβλημα επηρέασε τις αναχωρήσεις, ενώ τα αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα συνέχισαν κανονικά τις πτήσεις τους. Δεν αναφέρθηκαν επίσης επιπτώσεις στις περιφερειακές πτήσεις της United Express.

Η αναστάτωση αποτυπώθηκε και στα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, η οποία κατέγραφε τουλάχιστον 418 καθυστερήσεις πτήσεων της United μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας, ώρα ΗΠΑ.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε το τεχνικό πρόβλημα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης. Αργότερα ανακοίνωσε ότι η λειτουργία των συστημάτων της αποκαταστάθηκε, επιτρέποντας τη σταδιακή επανέναρξη των αναχωρήσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά από σοβαρή δυσλειτουργία σε σύστημα τηλεπικοινωνιών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η οποία είχε προκαλέσει προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών, ενώ η United Airlines δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της τελευταίας βλάβης.

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