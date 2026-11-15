Χάος με τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ: Ένοχο ένα router στο Άρκανσας

Snapshot Ένα router στο Αρκάνσας προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας των πτήσεων στις ΗΠΑ, οδηγώντας σε ακύρωση πάνω από 3.500 πτήσεων σε πέντε ώρες.

Η FAA απενεργοποίησε λειτουργία σε όλους τους δρομολογητές Juniper μετά από υπερφόρτωση δεδομένων που διέκοψε την επικοινωνία μεταξύ πιλότων και ελεγκτών σε 17 από τα 22 κέντρα ελέγχου.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν από το Κέντρο της Ινδιανάπολης και εντοπίστηκαν σε δύο εγκαταστάσεις με νέο εξοπλισμό δρομολόγησης στο Αρκάνσας και το Τέξας.

Η βλάβη δεν επηρέασε τα συστήματα ασφάλειας πτήσεων και η FAA διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση.

Η υποδομή της FAA περιλαμβάνει παλαιό εξοπλισμό χαλκού, που πιθανώς συνέβαλε στην ευπάθεια του δικτύου. Snapshot powered by AI

Ένα router στο Αρκάνσας παρέλυσε τις πτήσεις στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Τεχνικοί της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA) απενεργοποίησαν μια συγκεκριμένη λειτουργία δικτύωσης σε όλους τους δρομολογητές Juniper της υπηρεσίας, αφού το νεοεγκατεστημένο υλικό πλημμύρισε τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με υψηλού ρυθμού κίνηση δεδομένων, σύμφωνα με το The Wall Street Journal.

Η διακοπή των επικοινωνιών οδήγησε τις αρχές να εκδώσουν εντολή παύσης πτήσεων σε εθνικό επίπεδο στις 13 Νοεμβρίου 2026, αφού η σοβαρή συμφόρηση δεδομένων διέκοψε την επικοινωνία μεταξύ πιλότων και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε 17 από τα 22 κέντρα ελέγχου μεγάλου υψομέτρου της υπηρεσίας. Το πρόβλημα ανάγκασε σε ακύρωση περισσότερες από 3.500 πτήσεις κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας που διήρκεσε περίπου πέντε ώρες.

Τα προβλήματα επικοινωνίας εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Κέντρο της Ιντιανάπολης, το οποίο διαχειρίζεται τον εναέριο χώρο πάνω από το βόρειο Κεντάκι, τη νότια Ιντιάνα, το νότιο Οχάιο και τμήματα της Δυτικής Βιρτζίνια. Μια έρευνα σε επίπεδο οργανισμού εντόπισε την αιτία της απότομης αύξησης της κυκλοφορίας σε δύο εγκαταστάσεις: μια ραδιοεγκατάσταση της FAA στο Ελ Ντοράντο του Αρκάνσας και έναν σταθμό ραντάρ στο Αμαρίλο του Τέξας. Και οι δύο τοποθεσίες είχαν πρόσφατα λάβει νέο εξοπλισμό δρομολόγησης.

«Παρατηρήσαμε δύο σημεία που στέλναν αιτήματα στο δίκτυό μας με πολύ υψηλό ρυθμό, χίλιες συνδέσεις ανά τέσσερα έως πέντε δευτερόλεπτα», δήλωσε η επικεφαλής τεχνολογίας της FAA, Ρεμπέκα Γκάι, σε συνέντευξη Τύπου στις 14 Νοεμβρίου 2026.

Παλαιά υποδομή χαλκού

Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι η βλάβη του δικτύου δεν επηρέασε τα ενσωματωμένα εργαλεία ασφάλειας πτήσεων, όπως το Σύστημα Αποφυγής Συγκρούσεων Εναέριας Κυκλοφορίας (TCAS), το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα μέσω των αναμεταδοτών των αεροσκαφών για την αποφυγή συγκρούσεων εν πτήσει. Η FAA δήλωσε επίσης ότι οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία που να υποδηλώνουν κυβερνοεπίθεση.

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