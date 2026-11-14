ΗΠΑ: «Σταδιακή αποκατάσταση των πτήσεων - Θα χρειαστεί χρόνο η πλήρης επαναφορά»

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: «Σταδιακή αποκατάσταση των πτήσεων - Θα χρειαστεί χρόνο η πλήρης επαναφορά»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ επανέρχονται σταδιακά μετά από διακοπή άνω των τεσσάρων ωρών, αλλά παραμένουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις.
  • Η διακοπή πτήσεων οφείλεται σε παλαιά τεχνολογία που υπερφορτώθηκε, με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας να διατάσσει προσωρινή ολική αναστολή πτήσεων.
  • Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί πάνω από 12.500 πτήσεις από την Παρασκευή, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί.
  • Ο υπουργός Μεταφορών ζήτησε 50 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο για πλήρη αναμόρφωση του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση έκτακτη ανάγκη.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ως αιτίας του προβλήματος, ενώ το σύστημα νέας τεχνολογίας δεν παρουσίασε βλάβη.
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Ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι δήλωσε ότι οι αεροπορικές πτήσεις «επιστρέφουν σιγά-σιγά στην κανονικότητα», μετά από την πρωτοφανή διακοπή διαρκείας άνω των τεσσάρων ωρών που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Μεταφορών πρόσθεσε ότι θα πάρει χρόνο η επαναφορά στην πλήρη λειτουργικότητα, καθώς εξακολουθούν να σημειώνονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ανέφερε επίσης ότι οι αρχές βρίσκονται σε «στενή συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες για να υποστηρίξουν την εν εξελίξει αποκατάσταση», αλλά προειδοποιεί ότι «θα συνεχίσετε να παρατηρείτε κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις» λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών αποκατάστασης.

Επιπλέον, στην ανάρτησή του ευχαρίστησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τους πιλότους και τα πληρώματα πτήσεων «που εργάζονται χωρίς διακοπή: η χώρα σας ευχαριστεί για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή σας προς το επιβατικό κοινό».

Τι προκάλεσε το γενικό πρόβλημα

Λόγω του έκτακτου προβλήματος, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) διέταξε την Παρασκευή ολική αναστολή πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια της χώρα, κάτι που προκάλεσε χάος και αναστάτωση σε επιβάτες και αεροδρόμια.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απέδωσε την ευθύνη στην παλαιά τεχνολογία που υπερφορτώθηκε και κάλεσε το Κογκρέσο να διαθέσει επιπλέον δισεκατομμύρια για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμου εξοπλισμού, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «έκτακτη ανάγκη».

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μούλιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το περιστατικό οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση, αλλά ότι οι αρχές εξακολουθούσαν να διεξάγουν έρευνα.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Μέχρι στιγμής, από χθες έως σήμερα, έχουν ακυρωθεί 12.506 πτήσεις, σύμφωνα με το FlightAware. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήδη το πρωί του Σαββάτου, έχουν ακυρωθεί 3.374 πτήσεις και 1.008 έχουν καθυστερήσει σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το FlightAware.

Ο συνολικός αριθμός για την Παρασκευή ανέρχεται σε 9.132 ακυρώσεις και 7.030 καθυστερήσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι επέμεινε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον «ασφαλέστερο εναέριο χώρο στον κόσμο», αλλά υπογράμμισε επίσης ότι ένα περιστατικό όπως η διακοπή πτήσεων της Παρασκευής θα μπορούσε να επαναληφθεί και ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να είναι «λιγότερο ασφαλείς», εκτός αν το Κογκρέσο διαθέσει χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των συστημάτων πτήσεων.

«Δεν πιστεύαμε ότι θα αντιμετωπίζαμε τέτοιου είδους διακοπή λειτουργίας», δήλωσε ο Ντάφι. «Τα συστήματα που τέθηκαν σε λειτουργία εξασφάλισαν την ασφάλεια όλων — όλοι προσγειώθηκαν. Είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τι πήγε στραβά και στη συνέχεια να επανεκκινήσουμε το σύστημα και να συνεχίσουμε. Ωστόσο, θα υπάρξουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Θα υπάρξουν περισσότερα, εκτός αν ο αμερικανικός λαός και το Κογκρέσο μας ζητήσουν να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη».

Αίτημα για 50 δισ. από το Κογκρέσο

Ο Ντάφι κάλεσε το Κογκρέσο να διαθέσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια για μια «πλήρη αναμόρφωση» του συστήματος. «Πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Θέλω το Κογκρέσο να μας χορηγήσει έκτακτη χρηματοδότηση. Αυτό είναι θέμα που υπερβαίνει τα κομματικά όρια. Αυτό είναι θέμα που αφορά όλους τους Αμερικανούς. Θέλω 50 δισεκατομμύρια δολάρια».

Περιγράφοντας το πρόβλημα της Παρασκευής, ο Ντάφι αναφέρθηκε σε «παλιά διακόπτες, παλιούς δρομολογητές». «Χρησιμοποιούμε χαλκόγραμμες της δεκαετίας του 1980. Είναι ένα παλιό σύστημα που έπαθε βλάβη και έπεσε παντού. Υπερφορτώθηκε», είπε.

«Πιστεύω ότι η επιδιόρθωσή μας μας δίνει μια αρκετά καλή ένδειξη ότι το πρόβλημα που προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας αφορούσε το παλαιό δίκτυο», συνέχισε, προσθέτοντας: «Παρεμπιπτόντως, κανένας από τους νέους εξοπλισμούς που εγκαταστήσαμε δεν παρουσίασε βλάβη».

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