Ελευθέριος Βενιζέλος: Ντόμινο καθυστερήσεων μετά το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ

Snapshot Τεχνικό πρόβλημα στις αερομεταφορές των ΗΠΑ προκάλεσε καθυστερήσεις έως δύο ώρες στις πτήσεις Αθήνα – Νέα Υόρκη.

Η αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας, αλλά δεν επανέφερε άμεσα την ομαλότητα στα δρομολόγια.

Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν τα προγραμματισμένα ταξίδια και προκαλούν αλυσιδωτές αλλαγές στα δρομολόγια.

Αναμένεται σταδιακή βελτίωση των πτήσεων μέσα στην ημέρα με μικρότερες καθυστερήσεις στα απογευματινά δρομολόγια.

Στόχος είναι η πλήρης επαναφορά του προγράμματος για να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επιβατών. Snapshot powered by AI

Σημαντικές ανακατατάξεις στο πρόγραμμα των αεροπορικών δρομολογίων καταγράφονται και στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», ως συνέπεια του τεχνικού προβλήματος που προκάλεσε αναστάτωση στις αερομεταφορές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές και στις πτήσεις που συνδέουν την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη, με επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τις δύο ώρες.

Παρότι το πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες των αερομεταφορών στις ΗΠΑ άρχισε να αντιμετωπίζεται από τις πρώτες πρωινές ώρες, η αποκατάσταση της λειτουργίας δεν ήταν αρκετή για να επαναφέρει άμεσα την ομαλότητα στα δρομολόγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, η διαδικασία αποκατάστασης ξεκίνησε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, οι επιπτώσεις από τις προηγούμενες ακυρώσεις και καθυστερήσεις εξακολουθούν να προκαλούν αλυσιδωτές μεταβολές στα προγραμματισμένα ταξίδια.

Καθυστερήσεις έως δύο ώρες στις πτήσεις από και προς τη Νέα Υόρκη

Το πρόβλημα επηρεάζει τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης. Οι καθυστερήσεις κυμαίνονται κατά περίπτωση από μία έως μιάμιση ώρα, ενώ σε ορισμένες πτήσεις φτάνουν τις δύο ώρες.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση πτήσης που είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 09:05 το πρωί, αλλά τελικά έφτασε αρκετά αργότερα από την προβλεπόμενη ώρα.

Το γεγονός ότι οι τεχνικές δυσλειτουργίες στις ΗΠΑ άρχισαν να αποκαθίστανται δεν σημαίνει ότι οι αερομεταφορές επιστρέφουν αμέσως στους κανονικούς τους ρυθμούς, καθώς οι αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων συνεχίζουν να επηρεάζουν τα επόμενα δρομολόγια.

Σταδιακή βελτίωση της εικόνας αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες. Οι εκτιμήσεις είναι ότι οι απογευματινές πτήσεις θα πραγματοποιηθούν με σαφώς μικρότερες καθυστερήσεις, καθώς θα απορροφώνται σταδιακά οι επιπτώσεις του τεχνικού προβλήματος.

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