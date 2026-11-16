Snapshot Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Στη Λιμνοπούλα ο δρόμος πλημμύρισε λόγω συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κόνιτσας διακόπηκε προσωρινά στο ύψος της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη λόγω πλημμύρας.

Η Πυροσβεστική παρενέβη για άντληση υδάτων και καθαρισμό φρεατίων από φερτά υλικά.

Η καταιγίδα συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή, με τους οδηγούς να πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Snapshot powered by AI

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων έχει προκαλέσει η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώνεται κατά διαστήματα, με έντονες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, στη Λιμνοπούλα ο δρόμος πλημμύρισε, με μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται στο οδόστρωμα.

Το σοβαρότερο πρόβλημα, ωστόσο, καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κόνιτσας, στο ύψος της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη. Η συσσώρευση νερού ήταν τέτοια, ώστε κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για άντληση υδάτων, ενώ υπήρξε παρέμβαση και για καθαρισμό των φρεατίων από φερτά υλικά που είχαν συσσωρευθεί.

Η καταιγίδα συνεχίζει να επηρεάζει το λεκανοπέδιο, με τις κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις να δημιουργούν προβλήματα και να απαιτούν αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

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