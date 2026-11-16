Μια ιδιαίτερη πρακτική που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι κτηνοτρόφοι στον Καλλικράτη Χανίων στην Κρήτη για να προστατεύουν τα κοπάδια τους από τη ζωοκλοπή έρχεται στο φως μέσα από τη μαρτυρία του κ. Ανδρέα.

Όπως αφηγείται, οι παλαιότεροι τοποθετούσαν ένα μικρό οστό πέρδικας στο πρόσθιο άκρο των αρσενικών ζώων, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα επόμενα γεννήματα θα αποκτούσαν χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του συγκεκριμένου θηράματος.

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