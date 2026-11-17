Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε απολογισμό της δεκαετίας από την πρώτη του υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας, παραδεχόμενος λάθη αλλά υπερασπιζόμενος τις επιλογές του.

Ο Μακρόν τόνισε ότι προσπάθησε να υπηρετήσει το συμφέρον της χώρας και να τηρήσει τις δεσμεύσεις του παρά τις κρίσεις που αντιμετώπισε η Γαλλία.

Η δημοτικότητα του Μακρόν βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, με μόλις 15% θετική γνώμη τον Σεπτέμβριο 2023, εν μέσω κοινωνικών κινητοποιήσεων και αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Ο πρόεδρος ολοκληρώνει τη δεύτερη και τελευταία θητεία του το 2027, καθώς το γαλλικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Στην επόμενη προεδρική αναμέτρηση κυρίαρχη πολιτική αντίπαλος του Μακρόν είναι η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, ενώ το πολιτικό κλίμα παραμένει επιβαρυμένο. Snapshot powered by AI

Σε έναν απολογισμό της πολιτικής του πορείας προχώρησε ο Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ανακοίνωση της πρώτης του υποψηφιότητας για τη γαλλική προεδρία. Ο Γάλλος πρόεδρος υπερασπίστηκε τις επιλογές του, παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη και διαβεβαίωσε πως σε όλη αυτή τη διαδρομή προσπάθησε να υπηρετήσει το συμφέρον της χώρας.

«Θέλω να πω σε όσες και όσους δεν με ψήφισαν ότι κάθε στιγμή έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το υπέρτατο συμφέρον της χώρας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Υπήρξαν κάποιες φορές λάθη», αναγνώρισε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «κάθε μέρα εργαστήκαμε σκληρά, μαζί με πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, στην υπηρεσία της Γαλλίας και των Γάλλων».

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι στα δέκα χρόνια που μεσολάβησαν προσπάθησε να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να οδηγήσει τη χώρα μέσα από τις διαδοχικές κρίσεις που αντιμετώπισε.

Το μήνυμά του έρχεται σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία, με τη Γαλλία να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαμαρτυρίες και την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων. Τον Σεπτέμβριο, η δημοτικότητα του Γάλλου προέδρου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από την πρώτη εκλογή του, με μόλις το 15% των ερωτηθέντων να εκφράζει θετική γνώμη για το πρόσωπό του.

Δέκα χρόνια από την είσοδό του στη μάχη για το Ελιζέ

Στις 16 Νοεμβρίου 2016, ο τότε 38χρονος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Γαλλίας, φιλοδοξώντας να υπερβεί τον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς.

Είχε προηγηθεί η αποχώρησή του από την κυβέρνηση του σοσιαλιστή προέδρου Φρανσουά Ολάντ, στην οποία είχε υπηρετήσει ως υπουργός Οικονομίας. Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2017, κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές απέναντι στη Μαρίν Λεπέν, την οποία νίκησε ξανά το 2022.

Σήμερα, στα 48 του χρόνια, ο Μακρόν βρίσκεται στην τελική ευθεία της δεύτερης θητείας του, η οποία ολοκληρώνεται στις 13 Μαΐου 2027. Το γαλλικό Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, με τη χώρα να προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση.

Στην κούρσα για το Ελιζέ, η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως ένα από τα κυρίαρχα πρόσωπα της πολιτικής αντιπαράθεσης, ενώ ο Μακρόν καλείται να ολοκληρώσει τη θητεία του σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα.

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