Snapshot Παρατείνεται έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις φοιτητών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής με χρήση ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων.

Δικαιούχοι είναι φοιτητές πρώτου κύκλου που ανήκουν σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Σε περίπτωση απουσίας αντίστοιχου Τμήματος στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας, επιτρέπεται μετακίνηση σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Στην εφαρμογή διατίθενται οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Snapshot powered by AI

Την παράταση της προθεσμίας για υποβολή αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεσιν μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 (ώρα 14:00) μέσω της ειδικής εφαρμογής https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές), χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ). Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά φοιτητές, που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου, και που εμπίπτουν στην κατηγορία ιδιαίτερα σοβαρών και τεκμηριωμένα εξαιρετικών περιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) Υπουργικής Απόφασης.

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