Ψηφιακό Φροντιστήριο: Ξεκίνησε η ζωντανή διδασκαλία σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Διευρύνεται το πρόγραμμα ζωντανής διδασκαλίας, με περισσότερα μαθήματα για ΕΠΑΛ και Ειδική Αγωγή. Στους 500.000 οι συνολικοί χρήστες, ενώ σχεδιάζεται η εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών μέσω AI.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ψηφιακό Φροντιστήριο: Ξεκίνησε η ζωντανή διδασκαλία σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο αυξάνει τα ζωντανά μαθήματα από 45 σε 50, προσθέτοντας μαθήματα για ΕΠΑΛ και Ειδική Αγωγή.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει πλέον 13 μαθήματα Γενικού Λυκείου, 21 Επαγγελματικού Λυκείου, εννέα ειδικά μαθήματα και επτά μαθήματα Ειδικής Αγωγής.
  • Οι χρήστες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου έχουν φτάσει περίπου τους 500.000, με πάνω από 3.100 βιντεοσκοπημένα μαθήματα διαθέσιμα.
  • Προγραμματίζεται η ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για εξατομικευμένη μάθηση, με στόχο την προσαρμογή της εκπαιδευτικής υποστήριξης στις ανάγκες κάθε μαθητή.
  • Τα εργαλεία AI θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους εκπαιδευτικούς και θα τηρούν την προστασία προσωπικών δεδομένων και παιδαγωγικές αρχές.
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Με πέντε επιπλέον μαθήματα και ενισχυμένο εκπαιδευτικό προσωπικό συνεχίζεται από τη Δευτέρα η λειτουργία του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται εννέα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 89, ενώ τα μαθήματα ζωντανής διδασκαλίας αυξάνονται από 45 σε 50.

Οι νέες προσθήκες αφορούν κυρίως την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή. Στα ΕΠΑΛ εντάσσονται η Ναυσιπλοΐα ΙΙ, η Τεχνολογία Υλικών και ο Προγραμματισμός Η/Υ, ενώ στην Ειδική Αγωγή προστίθενται η Βιολογία και η Υγιεινή.

Πλέον, το πρόγραμμα καλύπτει 13 μαθήματα Γενικού Λυκείου, 21 Επαγγελματικού Λυκείου, εννέα ειδικά μαθήματα και επτά μαθήματα της Γ΄ Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ταυτόχρονη διερμηνεία των ζωντανών μαθημάτων στη νοηματική γλώσσα, καθώς και η μεταγενέστερη διάθεσή τους με ενσωματωμένους υπότιτλους.

«Στόχος μας είναι κάθε παιδί, όταν βάζει έναν στόχο για το μέλλον του, να ξέρει ότι έχει την υποστήριξη που χρειάζεται για να τον διεκδικήσει», δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως επισήμανε, μια μαθήτρια σε ένα μικρό νησί μπορεί να παρακολουθεί το ίδιο μάθημα, την ίδια ώρα, με έναν συμμαθητή της στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την οικογένειά της.

Στους 500.000 οι χρήστες – Πάνω από 3.100 βιντεοσκοπημένα μαθήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η συνολική χρήση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου έχει φτάσει περίπου τους 500.000 χρήστες έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, από περίπου 410.000 κατά τα δύο πρώτα σχολικά έτη λειτουργίας του.

Περισσότερα από 3.100 βιντεοσκοπημένα μαθήματα παραμένουν διαθέσιμα για μελέτη και επανάληψη, μαζί με το υλικό που αναρτάται μετά τις ζωντανές παραδόσεις.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνδυάζει τη ζωντανή προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις με εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιούν οι μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Λυκείου. Στον σχεδιασμό του υπουργείου περιλαμβάνεται και η επέκταση της ζωντανής διδασκαλίας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Το επόμενο βήμα: Εξατομικευμένη μάθηση με AI

Στην επόμενη φάση προβλέπεται η ενσωμάτωση δύο εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή της εκπαιδευτικής υποστήριξης στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Το EduAI σχεδιάζεται ώστε να εντοπίζει μαθησιακά κενά, να προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με την επίδοση του μαθητή και να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση, μεταβάλλοντας σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας.

Το AI Tutor, δωρεά της Microsoft, προορίζεται για τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Θα προσφέρει ασκήσεις, προσομοιώσεις εξετάσεων, αξιολόγηση απαντήσεων και στοχευμένη επανάληψη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, και τα δύο εργαλεία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους εκπαιδευτικούς, με προβλέψεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προσβασιμότητα και την παιδαγωγικά ορθή χρήση τους.

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