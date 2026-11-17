Snapshot Η JPMorgan Chase αντιμετώπισε σοβαρή τεχνική βλάβη λόγω σφάλματος λογισμικού που προκάλεσε καθυστερήσεις σε χιλιάδες τραπεζικές συναλλαγές.

Πελάτες ανέφεραν προβλήματα στην πρόσβαση σε λογαριασμούς, στον έλεγχο υπολοίπων και σε πληρωμές, περιλαμβανομένων συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας Zelle.

Η τράπεζα διέψευσε κυβερνοεπίθεση και υπογράμμισε ότι τα χρήματα και οι λογαριασμοί των πελατών ήταν ασφαλή, ενώ άλλες τράπεζες επιβεβαίωσαν ότι τα συστήματά τους λειτουργούσαν κανονικά.

Η πλήρης αποκατάσταση των υπηρεσιών της JPMorgan Chase δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι το τέλος της ημέρας, με την τράπεζα να επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν ήταν συστημικό.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά τεχνικών δυσλειτουργιών στις ΗΠΑ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση μεταξύ αυτών. Snapshot powered by AI

Στη JPMorgan Chase εντοπίζεται η τεχνική βλάβη που προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση στις τραπεζικές συναλλαγές στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (16/11), με χιλιάδες πελάτες να αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και στην πραγματοποίηση πληρωμών.

Σύμφωνα με το Reuters, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα επιβεβαίωσε ότι σφάλμα λογισμικού σε εσωτερικά συστήματά της προκάλεσε καθυστερήσεις στην επεξεργασία συναλλαγών, επηρεάζοντας και άλλες τράπεζες που συμμετείχαν σε αυτές.

Οι αναφορές προβλημάτων είχαν αρχίσει από το πρωί της Δευτέρας, με την πλατφόρμα Downdetector να καταγράφει απότομη αύξηση παραπόνων για τη Chase, την Bank of America, τη Wells Fargo, την U.S. Bank και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

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Πελάτες ανέφεραν αδυναμία σύνδεσης στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής, δυσκολίες στον έλεγχο των υπολοίπων τους και καθυστερήσεις στη μεταφορά χρημάτων. Παράπονα καταγράφηκαν και για συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας Zelle.

Τι απαντούν οι τράπεζες

Η JPMorgan Chase ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, αποδίδοντας τη δυσλειτουργία σε πρόβλημα λογισμικού. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πελάτες εξακολουθούσαν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα χρήματά τους, παρά τις καθυστερήσεις σε επιμέρους υπηρεσίες.

Σε νεότερη ενημέρωση του CBS News, εκπρόσωπος της Bank of America δήλωσε ότι τα συστήματα της τράπεζας λειτουργούσαν κανονικά, παρά τις αναφορές πελατών για προβλήματα.

Αντίστοιχα, η U.S. Bank ανέφερε ότι δεν επηρεάστηκαν άμεσα οι υποδομές της, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ενδέχεται να παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις σε διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων μέσω Zelle.

Από την πλευρά της, η διαχειρίστρια εταιρεία του Zelle διευκρίνισε ότι το δίκτυο πληρωμών λειτουργούσε κανονικά και πως οι δυσκολίες ορισμένων χρηστών συνδέονταν με προβλήματα στα τραπεζικά ιδρύματα που εξυπηρετούσαν τις συναλλαγές τους.

Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της πλήρους αποκατάστασης

Η Chase είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι η δυσλειτουργία θα αντιμετωπιζόταν έως το τέλος της Δευτέρας. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως η πλήρης αποκατάσταση όλων των υπηρεσιών της.

Η τράπεζα επιμένει ότι δεν πρόκειται για συστημικό πρόβλημα, επισημαίνοντας πως οι επιπτώσεις σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούσαν κυρίως συναλλαγές στις οποίες συμμετείχε η ίδια.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά σοβαρών τεχνικών δυσλειτουργιών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ, μετά τα προβλήματα στις υπηρεσίες της Microsoft και στο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει τεκμηριωθεί σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.

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