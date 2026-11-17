Snapshot Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με σημαντικές απώλειες, με τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 2,49%.

Η Nvidia βρέθηκε στο επίκεντρο της πτώσης, χάνοντας 4,1% μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας υποχώρησε κατά 5,3%, επιβαρύνοντας τον Nasdaq που βρίσκεται σε περιοχή διόρθωσης.

Οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα μικροκυκλώματα αυξάνουν τις ανησυχίες για τις προοπτικές των εταιρειών του κλάδου.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia και στην προγραμματισμένη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο. Snapshot powered by AI

Με ισχυρές απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα (16/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς το νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας παρέσυρε τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι η Nvidia, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων, σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για την ηγεσία και τις προοπτικές της εταιρείας.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 739,38 μονάδων (–1,41%), στις 51.608,17 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 626,51 μονάδων (–2,49%), στις 24.509,75 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 145,08 μονάδων (–1,92%), στις 7.416,59 μονάδες.

Οι πιέσεις εντάθηκαν όσο προχωρούσε η συνεδρίαση, με τους επενδυτές να περιορίζουν την έκθεσή τους στις εταιρείες ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia έχασε 4,1%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Το αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, με τον δείκτη ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας να υποχωρεί κατά 5,3%. Η πτώση αυτή επιβάρυνε ιδιαίτερα τον Nasdaq, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε περιοχή διόρθωσης, έχοντας χάσει περισσότερο από 10% από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος της 6ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα μικροκυκλώματα ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές των εταιρειών του κλάδου, λίγο πριν από τις κρίσιμες ανακοινώσεις της Nvidia.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας, που αναμένονται την Τρίτη, αλλά και στην προγραμματισμένη χρηματιστηριακή είσοδο της Anthropic αργότερα μέσα στην εβδομάδα, η οποία θεωρείται ακόμη μία δοκιμασία για την επενδυτική διάθεση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

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