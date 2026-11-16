Καύσιμα: Νέες αυξήσεις ενόψει σε ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης παρά την παράταση της επιδότησης

Snapshot Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου με συνολική ελάφρυνση έως 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η κρατική επιδότηση για το δεύτερο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης.

Αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης από τα μέσα της εβδομάδας λόγω αύξησης του κόστους προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Η αμόλυβδη βενζίνη εμφανίζει τάσεις αποκλιμάκωσης, παρά τη μείωση της διεθνούς τιμής πετρελαίου κάτω από 95 δολάρια το βαρέλι.

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης των επιδοτήσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατομμύρια ευρώ. Snapshot powered by AI

Την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως τις 30 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με στόχο τη συνέχιση της στήριξης των καταναλωτών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η εικόνα στην αγορά καυσίμων παραμένει σύνθετη, καθώς, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ, αναμένονται νέες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης από τα μέσα της εβδομάδας, εξαιτίας της αύξησης του κόστους προμήθειας από τα διυλιστήρια. Αντίθετα, η αμόλυβδη βενζίνη εμφανίζει τάσεις αποκλιμάκωσης.

Παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα

Ειδικότερα, η κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα και για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Στα ποσά αυτά προστίθενται οι πρόσθετες εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης, οι οποίες διαμορφώνονται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη.

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου υπολογίζεται σε 35 εκατομμύρια ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης: Έρχονται νέες ανατιμήσεις

Παρά την παράταση των επιδοτήσεων, οι καταναλωτές δεν φαίνεται να αποφεύγουν τις νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το κόστος προμήθειας από τα διυλιστήρια για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης αυξάνεται, με τις επιπτώσεις να αναμένεται να περάσουν σταδιακά στις τιμές λιανικής από τα μέσα της εβδομάδας.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινείται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, χωρίς ωστόσο η αποκλιμάκωση αυτή να μεταφράζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα είδη καυσίμων. Το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης δέχονται διαφορετικές πιέσεις στο επίπεδο της διύλισης, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη ακολουθεί πτωτική πορεία.

Με βάση τις τιμές διυλιστηρίου της 14ης Νοεμβρίου, οι ενδεικτικές τιμές λιανικής στην Αττική διαμορφώνονταν περίπου στα 1,85 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη, στα 1,93 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,40 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι τιμές αυτές αποτελούν εκτιμήσεις και ενδέχεται να διαφοροποιούνται από πρατήριο σε πρατήριο.

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων για τις 15 Νοεμβρίου αποτυπώνουν, πάντως, μια υψηλότερη εικόνα στις μέσες τιμές της αγοράς. Πανελλαδικά, η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,978 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έφτανε τα 1,462 ευρώ.

Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν 1,940 ευρώ, του πετρελαίου κίνησης 2,008 ευρώ και του πετρελαίου θέρμανσης 1,423 ευρώ ανά λίτρο.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των τιμών, καθώς οι αυξήσεις στο κόστος προμήθειας αναμένεται να αποτυπωθούν σταδιακά στην αγορά. Για τα νοικοκυριά που προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, η διατήρηση της επιδότησης αποτελεί σημαντική ανάσα, χωρίς όμως να εξουδετερώνει πλήρως τις ενδεχόμενες ανατιμήσεις.