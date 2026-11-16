Snapshot Στο επεισόδιο των Simpsons «It’s a Blunderful Life» του 2023 προβλέπεται ένα μαζικό μπλακάουτ που ξεκινά στις 17 Νοεμβρίου, προκαλώντας μεγάλη διακοπή ρεύματος.

Στις 17 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί πανεθνική δοκιμή του Συστήματος Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης, που θα μεταδίδει προειδοποιητικά μηνύματα μέσω πολλών μέσων.

Οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν την προετοιμασία των πολιτών για συμβάντα «Black Sky», που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διακοπές βασικών υπηρεσιών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή κυβερνοεπιθέσεων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν οργανωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης, με ειδικά ραδιοφωνικά στούντιο, κέντρα φιλοξενίας και στρατιωτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Παρά την προετοιμασία, ένα πανεθνικό μπλακάουτ παραμένει υποθετικό σενάριο με χαμηλή πιθανότητα, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης προβλέπεται εντός πέντε ημερών μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Snapshot powered by AI

Οι Simpsons έχουν, παραδόξως, «προβλέψει» πολλά: την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου και την κούρσα των μεγιστάνων της τεχνολογίας για την κατάκτηση του Διαστήματος. Όλα εμφανίστηκαν στην εμβληματική σειρά κινουμένων σχεδίων πολύ πριν συμβούν στην πραγματικότητα. Η τελευταία παράξενη «πρόβλεψη» που προέρχεται από το Σπρίνγκφιλντ, όμως, αφορά ένα παγκόσμιο μπλακάουτ στις 17 Νοεμβρίου, για το οποίο πολλοί ήδη προετοιμάζονται, όπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα του Independent.

Στο επεισόδιο «It’s a Blunderful Life» του 2023, η οικογένεια μεταφέρεται 60 χρόνια στο μέλλον. Εκεί, μια μεγαλύτερη σε ηλικία Λίζα Σίμπσον γράφει στο ημερολόγιό της για μια διακοπή ρεύματος που προκάλεσε μια σφοδρή καταιγίδα, η οποία ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου.

Η μεγαλύτερη κόρη των Simpsons εξηγεί ότι πλέον ανάβουν ένα κερί κάθε Ημέρα των Ευχαριστιών «στη μνήμη του μεγάλου μπλακάουτ που παραλίγο να καταστρέψει την πόλη μας, όταν αναγκαστήκαμε να γράφουμε τα πράγματα με το χέρι».

Μετά τη δυσλειτουργία της Microsoft την περασμένη εβδομάδα, πολλοί που ανακαλύπτουν ξανά το απόσπασμα το αντιμετωπίζουν ως προφητεία για όσα πρόκειται να συμβούν. Επιπλέον, την ίδια ακριβώς ημερομηνία έχει προγραμματιστεί στις ΗΠΑ πανεθνική δοκιμή του Συστήματος Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι ένα εθνικό προειδοποιητικό μήνυμα θα μεταδοθεί μέσω χιλιάδων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καλωδιακών και δορυφορικών δικτύων και παρόχων ενσύρματων υπηρεσιών.

Παρότι πρόκειται απλώς για προγραμματισμένη δοκιμή, αντίστοιχη με εκείνη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο τους πολίτες να προετοιμάζονται για συμβάντα «Black Sky»: εκτεταμένες διακοπές βασικών υπηρεσιών που μπορεί να προκληθούν από ακραία καιρικά φαινόμενα ή κυβερνοεπιθέσεις.

Τι θα συνέβαινε πραγματικά σε ένα συμβάν «Black Sky»;

Σε μια μεγάλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ένα συμβάν «Black Sky» θα μπορούσε να διακόψει την ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση, τη λειτουργία των καταστημάτων και τις επικοινωνίες.

Για αυτόν τον λόγο, οι πολίτες καλούνται να διαθέτουν ραδιόφωνα που δεν εξαρτώνται από ψηφιακές υπηρεσίες, κεριά και φορητούς φορτιστές, ώστε οι συσκευές τους να συνεχίσουν να λειτουργούν σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, καθώς και τρόφιμα και νερό για τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Οι οργανισμοί ήδη προετοιμάζονται. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας διαθέτει σχέδιο για τη μετάδοση προηχογραφημένων κυβερνητικών μηνυμάτων προς τον πληθυσμό, με περίπου 100 εργαζομένους να λειτουργούν ειδικό ραδιοφωνικό στούντιο έκτακτης ανάγκης.

«Θα διαθέτει ασφαλείς γραμμές επικοινωνίας που δεν εξαρτώνται από το διαδίκτυο, καθώς και καύσιμα, νερό και τρόφιμα για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του», ανέφερε το σχετικό ρεπορτάζ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης θα μεταδίδει κείμενα που η κυβέρνηση έχει ήδη δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Αυτά περιλαμβάνουν οδηγίες για το πόσο νερό πρέπει να πίνουν οι πολίτες, πώς να διατηρούν κατάλληλη θερμοκρασία και πώς να διαχειρίζονται τα ανθρώπινα απόβλητα.

«Θα πρέπει να συλλέγετε τα κόπρανα σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες πρέπει να κλείνουν καλά και να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, κατά προτίμηση σε εξωτερικό κάδο», αναφέρεται.

Στα μηνύματα, τα οποία θα εκφωνεί ο καθηγητής σερ Κρις Γουίτι, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Αγγλίας, θα εξηγείται επίσης πώς μπορεί να φιλτραριστεί το νερό με φίλτρο καφέ, μαξιλαροθήκη ή σεντόνι. Στη συνέχεια, όπως θα διευκρινίζεται, το νερό μπορεί να απολυμανθεί με βρασμό, με ειδικό δισκίο καθαρισμού ή ακόμη και με την προσθήκη μικρής ποσότητας χλωρίνης.

«Να θυμάστε ότι αυτές οι συμβουλές έχουν καταρτιστεί από γιατρούς και επιστήμονες για να σας βοηθήσουν να παραμείνετε ασφαλείς και υγιείς, αρκεί να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες», επισημαίνεται στα μηνύματα.

Εκπομπές θα μεταδίδονται επίσης από πρόσθετα κέντρα έκτακτης ανάγκης του BBC σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η λειτουργία τους θα συνεχίζεται όσο επαρκεί το πετρέλαιο για τις γεννήτριες, με τον οργανισμό να έχει προετοιμαστεί για διακοπές έως και τριών ημερών.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν την εθνική γραμμή διακοπών ηλεκτροδότησης, στο 105, για βοήθεια ή για να αναφέρουν κάποιο πρόβλημα.

Οι τοπικές αρχές διαθέτουν δικά τους σχέδια. Στη βρετανική πρωτεύουσα, οι δήμοι συντονίζονται μέσω της Ομάδας Ανθεκτικότητας του Λονδίνου, η οποία εφαρμόζει το πλαίσιο αντιμετώπισης διαταραχών στην ηλεκτροδότηση της πόλης σε συνεργασία με την UK Power Networks.

Η Μονάδα Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης του Γουόντσγουορθ, για παράδειγμα, έχει δεσμευθεί να διαθέτει στελέχη σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα, αξιωματικοί σύνδεσμοι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι διαθέσιμοι για τον επιτόπιο συντονισμό σε περίπτωση συμβάντος.

Έχουν επίσης καταρτιστεί σχέδια εκκένωσης μεγάλης κλίμακας, εφόσον χρειαστεί. Το σχέδιο κάθε περιοχής είναι διαθέσιμο στην ενότητα σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης ή ανθεκτικότητας της ιστοσελίδας του αντίστοιχου δήμου.

Βιβλιοθήκες και κέντρα αναψυχής συγκαταλέγονται στα δημόσια κτίρια που προβλέπεται να μετατραπούν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας σε περίπτωση συμβάντος «Black Sky». Οι ευάλωτοι κάτοικοι ενθαρρύνονται να εγγραφούν στο Μητρώο Υπηρεσιών Προτεραιότητας της UK Power Networks.

Όσον αφορά τις σειρήνες, το βρετανικό δίκτυο αντιαεροπορικού συναγερμού καταργήθηκε τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, περίπου 1.200 σειρήνες παραμένουν σε χρήση και θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν εάν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήχησαν σειρήνες σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Σάφολκ, κατά την αντιμετώπιση μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας drones.

Σε έγγραφα σχεδιασμού, το υπουργείο Άμυνας έχει αναφέρει ότι, εάν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ξεπεράσει τις δυνατότητες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών ασθενοφόρων, ο μηχανισμός Στρατιωτικής Συνδρομής στις Πολιτικές Αρχές, γνωστός ως MACA, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί. Ο στρατός θα μπορούσε έτσι να βοηθήσει στη διανομή τροφίμων, νερού και άλλων βασικών προμηθειών.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών, ΑΤΜ, δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καταστημάτων ή της πρόσβασης σε καύσιμα, νερό και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες, ο υπουργός Άμυνας μπορεί να εγκρίνει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι στρατιώτες θα περιπολούν σε κάθε δρόμο. Αντίθετα, θα δημιουργηθούν καθορισμένα σημεία διανομής.

Στον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας υπάρχει η φράση ότι η Βρετανία απέχει πάντοτε μόλις «τέσσερα γεύματα από την αναρχία». Το ενδεχόμενο διαταραχής του εφοδιασμού της χώρας με τρόφιμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε λεηλασίες και άλλες μορφές κοινωνικής αναταραχής, για την αντιμετώπιση των οποίων η αστυνομία θα χρειαζόταν πρόσθετη υποστήριξη.

Πότε θα επέστρεφε η κανονικότητα;

Η στρατηγική επανεκκίνησης του Εθνικού Διαχειριστή Ενεργειακού Συστήματος προβλέπει την αποκατάσταση του 60% της ηλεκτροδότησης της χώρας μέσα σε 24 ώρες από ένα πανεθνικό μπλακάουτ και του 100% μέσα σε πέντε ημέρες. Η κατάσταση, πάντως, θα μπορούσε να γίνει πιο περίπλοκη εάν εκδηλώνονταν ταυτόχρονα περισσότερες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, ένα συμβάν «Black Sky» παραμένει υποθετικό σενάριο, ακόμη και με την παρουσία ακραίων καιρικών φαινομένων και εχθρικών ενεργειών στη «γκρίζα ζώνη» από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, υπό τη μορφή πιθανών κυβερνοεπιθέσεων, βίας μέσω τρίτων ή δολιοφθοράς κρίσιμων υποδομών ανεξάρτητα από όσα μπορεί να δείχνουν οι Simpsons.

Το Εθνικό Μητρώο Κινδύνων της βρετανικής κυβέρνησης για το 2026 επισημαίνει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει βιώσει ποτέ πανεθνική διακοπή ηλεκτροδότησης και ότι η πιθανότητα είναι χαμηλή, παρά τα μπλακάουτ που έχουν σημειωθεί σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία και η Πορτογαλία πέρυσι.

Στην Ιβηρική Χερσόνησο, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε για έως και 16 ώρες. Οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι πτήσεις σταμάτησαν, τα ΑΤΜ έπαψαν να λειτουργούν, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέθηκαν εκτός λειτουργίας και υπόγειοι χώροι εκκενώθηκαν. Αιτία ήταν μια αιφνίδια αύξηση της τάσης, η οποία προκάλεσε αποσυνδέσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβερνητική σύσταση είναι «να είστε προετοιμασμένοι», ενώ ειδικοί στον σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστροφών υποστηρίζουν ότι είναι αναπόφευκτο το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέτοιας κλίμακας μέσα στα επόμενα χρόνια. Στο μεταξύ, οι τεχνολογικές δυσλειτουργίες και η καθήλωση πτήσεων έχουν οδηγήσει ακόμη και ορισμένους από τους πιο δύσπιστους να σπεύσουν να αγοράσουν κονσέρβες.

«Η Μεγάλη Βρετανία διαθέτει ένα από τα πιο αξιόπιστα ενεργειακά συστήματα στον κόσμο», διαβεβαιώνει ο Εθνικός Διαχειριστής Ενεργειακού Συστήματος (NESO). «Η διατήρηση ασφαλούς ηλεκτροδότησης αποτελεί βασική προτεραιότητα».

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