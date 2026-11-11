Υπόθεση Έπσταϊν: Έκθεση κατηγορεί τις αμερικανικές Αρχές ότι δεν προστάτευσαν επαρκώς τα θύματα

Snapshot Η έκθεση της Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής Εποπτείας κατηγορεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ για ανεπαρκή προστασία των θυμάτων στην υπόθεση Έπσταϊν.

Η έκθεση καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επαναλάβει ανακρίσεις μαρτύρων και να διερευνήσει περαιτέρω συνεργάτες του Έπσταϊν.

Οι Δημοκρατικοί χαρακτηρίζουν την έκθεση κομματικά υποκινούμενη και επισημαίνουν την απόκρυψη εγγράφων. Snapshot powered by AI

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και τις αμερικανικές Αρχές για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τις έρευνες στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν ασκείται σε έκθεση, την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ρεπουμπλικανοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε λίγο αφότου οι Δημοκρατικοί κέρδισαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και αναμένεται σύντομα να αναλάβουν τα ηνία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η έκθεση καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να προχωρήσει ξανά σε ανακρίσεις μαρτύρων όσον αφορά στην υπόθεση του χρηματιστή και της συνεργάτιδάς του, Γκισλέιν Μάξουελ.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απογοήτευσε τα θύματα των φρικτών εγκλημάτων του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μαξγουέλ για δεκαετίες», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της επιτροπής.

Παράλληλα, ο Κόμερ κάλεσε το Κογκρέσο να υπερψηφίσει νομοθεσία που εισήγαγε ο ίδιος, ώστε «οι μάρτυρες και τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων να μην αποθαρρύνονται από το να μιλούν ελεύθερα λόγω συμφωνιών μη αποκάλυψης (NDAs)».

Πολιτικά υποκινούμενη η έκθεση, λένε οι Δημοκρατικοί

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης σημείωσε ότι οι συστάσεις του προέδρου έχουν ήδη ληφθεί στα υπόψη του, τονίζοντας πως «ο γενικός εισαγγελέας έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η υπόθεση Έπσταϊν δεν έχει κλείσει και δεν υπάρχει παραγραφή για την εμπορία ανθρώπων (human trafficking)».

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ο Ρόμπερτ Γκαρθία, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, χαρακτήρισε το κείμενο «παραπλανητικό» και «κομματικά υποκινούμενο».

«Οι Ρεπουμπλικανοί της επιτροπής εξέδωσαν μια έκθεση βασισμένη σε μια ημιτελή έρευνα και με μηδενικές δημόσιες ακροάσεις», ανέφερε ο Γκαρθία, κατηγορώντας παράλληλα το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι συνεχίζει να «μην δημοσιεύει παράνομα πάνω από 2,5 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων» και σημειώνοντας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δεν έχει καταθέσει ακόμη.

Η έκθεση αποτυπώνει τα ευρήματα της 15μηνης έρευνας της επιτροπής - η οποία περιέλαβε 19 γραπτές καταθέσεις και επτά ένορκες εξετάσεις - εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο ο Έπσταϊν καλλιέργησε και αξιοποίησε διασυνδέσεις με ισχυρά πρόσωπα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τις αποτυχίες των ομοσπονδιακών ερευνητών, με κυριότερη τη αμφιλεγόμενη συμφωνία μη δίωξης του 2008 που οδήγησε στο αρχείο την τότε ομοσπονδιακή υπόθεση.

Επιπλέον, η έκθεση υποστηρίζει ότι μετά την ψήφιση του Νόμου για τη Διαφάνεια των Αρχείων Επστάιν (EFTA) το προηγούμενο έτος, το υπουργείο Δικαιοσύνης απέτυχε να επικοινωνήσει επαρκώς τις αποδεσμεύσεις εγγράφων και να προστατεύσει τα θύματα, καθώς η βιαστική δημοσιοποίηση ορισμένων αρχείων οδήγησε σε διαγραφές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Μεταξύ των συστάσεων, ο Κόμερ προτρέπει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ανακρίνει περαιτέρω την επί σειρά ετών βοηθό του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματά του κατά την κατάθεσή της.

Κάλεσε, επίσης, το υπουργείο να διερευνήσει καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που αφορούν δύο άνδρες, τις οποίες υπέβαλε άλλη πρώην βοηθός, η Σάρα Κέλεν.