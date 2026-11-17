Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 10:00:00 πμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΚΡΕΣΝΑΣ, ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ
|577
|Λειτουργία
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ 30 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1586
|Κατασκευές
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΟΙΝΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1590
|Κατασκευές
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΟΡΛΩΦ απο κάθετο: ΜΑΤΡΟΖΟΥ έως κάθετο: ΟΡΛΩΦ 3 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1588
|Κατασκευές
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΒΥΖΑΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 58, 62 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απΌ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΛΟΥ 12 έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1595
|Κατασκευές
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 1:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|5650
|Συντήρηση
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 1:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΗΣ έως κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΣΕΜΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΔΟΥΣΜΑΝΗ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΔΟΥΣΜΑΝΗ απο κάθετο: ΚΑΔΜΟΥ έως κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ έως κάθετο: ΣΕΜΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 49 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1585
|Λειτουργία
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ.
|768
|Κατασκευές
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 3:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΑ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΚΑΚΚΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ, ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΗΑΙΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΚΑΔΜΟΥ, ΚΕΚΡΟΠΟΣ, ΠΟΡΥΡΗ ΦΙΛΛΙΠΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΙΒΑ
|1786
|Λειτουργία
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΚΑΙ Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.
|766
|Κατασκευές
|17/11/2026 8:00:00 πμ
|17/11/2026 5:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
|Συντήρηση
|17/11/2026 8:30:00 πμ
|17/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΜΙΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 33, 35 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ 34 - 36, 40 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 68 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1594
|Κατασκευές
|17/11/2026 8:30:00 πμ
|17/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ 41, 42 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ 56 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
|1593
|Κατασκευές
|17/11/2026 8:30:00 πμ
|17/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΙΝΔΗΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΤΑΚΗΣ έως κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΑΚΗΣ 159, 157, 161, 163, 165 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΒΑΙΝΔΗΡΟΥ 8, 10, 12 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1596
|Κατασκευές
|17/11/2026 9:00:00 πμ
|17/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 - 10 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1597
|Κατασκευές
|17/11/2026 9:00:00 πμ
|17/11/2026 1:30:00 μμ
|ΑΧΑΡΝΩΝ
|ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ - ΠΑΛΛΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΣΟΥΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΕΡΙΒΑΣ - Δ.ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ
|516
|Κατασκευές
|17/11/2026 9:30:00 πμ
|17/11/2026 12:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΕΖΕΡ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΜΓΝΕΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1587
|Κατασκευές
|17/11/2026 10:00:00 πμ
|17/11/2026 12:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΗ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΚΡΕΣΝΑΣ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΑΝΤΟΥΣ, ΙΚΑΡΟΥ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
|578
|Λειτουργία
|17/11/2026 10:00:00 πμ
|17/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΜΕΛΑ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, Μ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, ΚΡΕΣΤΑΙΝΗΣ, ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|767
|Κατασκευές
|17/11/2026 11:00:00 πμ
|17/11/2026 2:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡ. ΝΕΖΕΡ έως κάθετο: ΦΟΙΒΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1589
|Κατασκευές
|17/11/2026 11:00:00 πμ
|17/11/2026 3:00:00 μμ
|ΔΑΦΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΜΒΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 92 έως κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΙΜΒΡΟΥ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο:
|1598
|Κατασκευές
|17/11/2026 11:00:00 πμ
|17/11/2026 5:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΣΕΟΝΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΓΑΥΔΟΥ, ΠΑΠΑΛΕΣΣΑ, ΚΡΟΝΟΥ, ΣΩΜΠΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|579
|Λειτουργία
|17/11/2026 12:00:00 μμ
|17/11/2026 3:30:00 μμ
|ΒΑΡΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΑΤΗΣ απο κάθετο: ΑΓΑΠΗΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΥΠΑΤΗΣ έως κάθετο: ΕΥΤΑΞΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΥΠΑΤΗΣ έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΥΠΑΤΗΣ έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΜΑΡΩΤΗ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΩΤΗ απο κάθετο: ΦΑΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
|1626
|Κατασκευές
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