17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 10:00:00 πμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΡΕΣΝΑΣ, ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 577 Λειτουργία

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 11:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ 30 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1586 Κατασκευές

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΖΑΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΟΙΝΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1590 Κατασκευές

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΟΡΛΩΦ απο κάθετο: ΜΑΤΡΟΖΟΥ έως κάθετο: ΟΡΛΩΦ 3 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1588 Κατασκευές

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΒΥΖΑΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 58, 62 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απΌ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΛΟΥ 12 έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1595 Κατασκευές

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 1:00:00 μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ 5650 Συντήρηση

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 1:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΟΔΙΚΗΣ έως κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΟΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΣΕΜΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΤΑΚΗ απο κάθετο: ΔΟΥΣΜΑΝΗ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΔΟΥΣΜΑΝΗ απο κάθετο: ΚΑΔΜΟΥ έως κάθετο: ΤΑΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ έως κάθετο: ΣΕΜΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 49 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1585 Λειτουργία

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ. 768 Κατασκευές

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 3:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΑ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΚΑΚΚΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ, ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΗΑΙΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΚΑΔΜΟΥ, ΚΕΚΡΟΠΟΣ, ΠΟΡΥΡΗ ΦΙΛΛΙΠΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΙΒΑ 1786 Λειτουργία

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΚΑΙ Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ. 766 Κατασκευές

17/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 5:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Συντήρηση

17/11/2026 8:30:00 πμ 17/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΜΙΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 33, 35 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ 34 - 36, 40 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ 68 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1594 Κατασκευές

17/11/2026 8:30:00 πμ 17/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ 41, 42 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΕΦΥΡΟΥ 56 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ 1593 Κατασκευές

17/11/2026 8:30:00 πμ 17/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΙΝΔΗΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΤΑΚΗΣ έως κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΑΚΗΣ 159, 157, 161, 163, 165 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΒΑΙΝΔΗΡΟΥ 8, 10, 12 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1596 Κατασκευές

17/11/2026 9:00:00 πμ 17/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 - 10 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ 1597 Κατασκευές

17/11/2026 9:00:00 πμ 17/11/2026 1:30:00 μμ ΑΧΑΡΝΩΝ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ - ΠΑΛΛΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΣΟΥΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΕΡΙΒΑΣ - Δ.ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ 516 Κατασκευές

17/11/2026 9:30:00 πμ 17/11/2026 12:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΝΕΖΕΡ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΜΓΝΕΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ 1587 Κατασκευές

17/11/2026 10:00:00 πμ 17/11/2026 12:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΗ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΚΡΕΣΝΑΣ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΑΝΤΟΥΣ, ΙΚΑΡΟΥ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. 578 Λειτουργία

17/11/2026 10:00:00 πμ 17/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΜΕΛΑ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, Μ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, ΚΡΕΣΤΑΙΝΗΣ, ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 767 Κατασκευές

17/11/2026 11:00:00 πμ 17/11/2026 2:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡ. ΝΕΖΕΡ έως κάθετο: ΦΟΙΒΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 1589 Κατασκευές

17/11/2026 11:00:00 πμ 17/11/2026 3:00:00 μμ ΔΑΦΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΜΒΡΟΥ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 92 έως κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΙΜΒΡΟΥ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: 1598 Κατασκευές

17/11/2026 11:00:00 πμ 17/11/2026 5:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΕΟΝΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΓΑΥΔΟΥ, ΠΑΠΑΛΕΣΣΑ, ΚΡΟΝΟΥ, ΣΩΜΠΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 579 Λειτουργία