Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πόρισμα Τσεβά του 1974, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξαν νεκροί σπουδαστές εντός του Πολυτεχνείου κατά την εξέγερση.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Γεωργιάδη ως «ανιστόρητο και επικίνδυνο» και ζήτησε από τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του.

Κόμματα της Αριστεράς καταδίκασαν την αμφισβήτηση των νεκρών του Πολυτεχνείου ως παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τον συμβολισμό της εξέγερσης ως σύμβολο της Δημοκρατίας, αποφεύγοντας εσωτερική σύγκρουση.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε λίγες ώρες πριν την 53η επέτειο της εξέγερσης, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να περιορίσει την πολιτική ένταση. Snapshot powered by AI

Σε μείζον πολιτικό ζήτημα, με έντονο ιδεολογικό και ιστορικό φορτίο, εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, μία μόλις ημέρα πριν από την 53η επέτειο της εξέγερσης της 17ης Νοεμβρίου. Οι χθεσινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος παρέπεμψε στο πόρισμα του εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά του 1974, πυροδότησαν σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά ευθέως από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέση και τα κόμματα της Αριστεράς να κάνουν λόγο για αναθεώρηση της Ιστορίας.

Το θέμα πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς η αντιπολίτευση επιχείρησε να μετατρέψει την τοποθέτηση του υπουργού Υγείας σε ζήτημα συνολικής πολιτικής και ιδεολογικής ταυτότητας της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, αποφεύγοντας να ανοίξει μέτωπο με τον υπουργό, αλλά στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα για τον συμβολισμό της εξέγερσης.

Η σπίθα που άναψε την πολιτική φωτιά

Όλα ξεκίνησαν από τη ραδιοφωνική συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στα Παραπολιτικά 90,1, όταν ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε ευθέως για το εάν υπήρξαν νεκροί στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Η απάντησή του ήταν ότι παραμένει πιστός στο πόρισμα Τσεβά, το οποίο συντάχθηκε το 1974, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ.

«Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του, η οποία προκάλεσε αμέσως πολιτικές αντιδράσεις.

Η επίμαχη διατύπωση του πορίσματος αναφέρει ότι δεν σκοτώθηκε κανένας από τους σπουδαστές του Πολυτεχνείου κατά το συγκεκριμένο τριήμερο. Πρόκειται, όμως, για μια συγκεκριμένη διαπίστωση που αφορά τους σπουδαστές του ιδρύματος και όχι για συμπέρασμα ότι δεν υπήρξαν νεκροί κατά την εξέγερση και την αιματηρή καταστολή της στους δρόμους της Αθήνας. Η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει 24 πλήρως εξακριβωμένες περιπτώσεις νεκρών, ενώ άλλες καταγραφές ανεβάζουν τον αριθμό στους 26.

ΠΑΣΟΚ: «Ανιστόρητος και επικίνδυνος»

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας «ανιστόρητο και επικίνδυνο», υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα πως δήθεν δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ δεν περιορίστηκε στην προσωπική επίθεση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά ανέβασε την αντιπαράθεση στο επίπεδο του πρωθυπουργού. Έθεσε ευθέως το ερώτημα εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας που, κατά την αξιωματική αντιπολίτευση, επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί έτσι να καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί το θέμα μια ακόμη προσωπική αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας. Αντιθέτως, θέλει να εμφανίσει τις δηλώσεις του ως πολιτικό πρόβλημα για ολόκληρη την κυβέρνηση, συνδέοντάς τες με την ιστορική μνήμη και τους δημοκρατικούς αγώνες.

ΚΚΕ, ΕΛ.ΑΣ. και Νέα Αριστερά στο μέτωπο των αντιδράσεων

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα κόμματα της Αριστεράς. Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει διαχρονικά την προσπάθεια αμφισβήτησης των νεκρών ως απόπειρα παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας για την εξέγερση και την καταστολή της από τη δικτατορία. Για τον Περισσό, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια στενή ανάγνωση του πορίσματος Τσεβά, καθώς οι νεκροί της περιόδου έχουν καταγραφεί και τεκμηριωθεί από την ιστορική έρευνα.

Αντιδράσεις υπήρξαν επίσης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τη Νέα Αριστερά, με αιχμές τόσο κατά του υπουργού όσο και κατά του Μεγάρου Μαξίμου. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να συγκροτήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, με κοινό σημείο την καταδίκη κάθε αμφισβήτησης των θυμάτων της εξέγερσης.

Η απάντηση Άδωνι και η διάκριση που επικαλείται

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε, επιμένοντας στην παραπομπή του στο πόρισμα Τσεβά. Η θέση που προβάλλει είναι ότι άλλο πράγμα είναι οι νεκροί εντός του Πολυτεχνείου και άλλο οι νεκροί κατά τη διάρκεια των γεγονότων και της καταστολής στους γύρω δρόμους και στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι δεν αμφισβητεί την ύπαρξη νεκρών ούτε την ιστορική πραγματικότητα της εξέγερσης. Εκείνο που επικαλείται είναι η συγκεκριμένη διατύπωση του πορίσματος σχετικά με τους σπουδαστές του ιδρύματος. Η διευκρίνιση αυτή, ωστόσο, δεν ανέκοψε την πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι επικριτές του θεωρούν ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε αρχικά η θέση του αφήνει περιθώρια παρερμηνειών και τροφοδοτεί μια συζήτηση που έχει επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί από αρνητές της ιστορικής πραγματικότητας.

Μαρινάκης: «Το Πολυτεχνείο είναι σύμβολο της Δημοκρατίας»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, παρέμβαση έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επιχείρησε να αποσυμπιέσει την κατάσταση χωρίς να μετατρέψει το θέμα σε εσωτερική κυβερνητική σύγκρουση.

«Το Πολυτεχνείο είναι σύμβολο της Δημοκρατίας και τιμούμε τη θυσία κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου που ανήκει, ο οποίος αγωνίστηκε για να αποκατασταθεί η Δημοκρατία στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε εάν θα γίνει σύσταση στον Άδωνι Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του, απέφυγε να προαναγγείλει οποιαδήποτε παρέμβαση, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Η διατύπωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει τη δική της σημασία. Από τη μία πλευρά, αποφεύγει να υιοθετήσει την πολιτική ένταση που επιχειρεί να δημιουργήσει η αντιπολίτευση. Από την άλλη, επαναφέρει τη συζήτηση στο βασικό ιστορικό και πολιτικό μήνυμα της επετείου, αποφεύγοντας να αφήσει την κυβέρνηση εκτεθειμένη σε μια εικόνα αμφισβήτησης της δημοκρατικής παρακαταθήκης του Πολυτεχνείου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η αντιπαράθεση εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονική στιγμή, λίγες ώρες πριν από τις εκδηλώσεις για την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου. Για την κυβέρνηση, το ζητούμενο είναι να μη μεταφερθεί η συζήτηση από την πολιτική επικαιρότητα σε μια αντιπαράθεση με βαρύ ιστορικό και ιδεολογικό φορτίο. Για την αντιπολίτευση, αντίθετα, οι δηλώσεις του υπουργού αποτελούν ευκαιρία να πιέσει προσωπικά τον πρωθυπουργό και να ζητήσει σαφείς αποστάσεις από τέτοιου είδους τοποθετήσεις.

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