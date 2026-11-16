Μητσοτάκης: Παίρνει πάνω του το «αντάρτικο» των έξι δημάρχων – Επιχείρηση εκτόνωσης

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνει προσωπικά τη διαχείριση της αντιπαράθεσης με τους έξι δημάρχους των βορείων προαστίων για τους συντελεστές δόμησης και τις ζώνες υποδοχής.

Η κινητοποίηση των δημάρχων δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς αφορά περιοχές με ισχυρή εκλογική παρουσία του κόμματος.

Η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή υπουργών και δημάρχων στοχεύει στην εκτόνωση της έντασης και στην αναζήτηση κοινής λύσης χωρίς υποχώρηση της κυβέρνησης.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η πιθανότητα παγώματος της επίμαχης μελέτης και απόσυρσής της από τη δημόσια διαβούλευση για περαιτέρω διαπραγμάτευση με τους δήμους.

Η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και σε βουλευτές του Βόρειου Τομέα, που ανησυχούν για τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και την εκλογική τους βάση. Snapshot powered by AI

Προσωπικά αναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαχειριστεί το αντάρτικο των έξι δημάρχων των βορείων προαστίων για το ζήτημα των συντελεστών δόμησης και των λεγόμενων ζωνών υποδοχής. Η απόφαση του πρωθυπουργού να προεδρεύσει ο ίδιος στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι μια τυπική κίνηση κυβερνητικού συντονισμού. Αντιθέτως, αποτυπώνει την ανησυχία που υπάρχει για την έκταση που έχει λάβει η αντιπαράθεση, αλλά και για τις πολιτικές παρενέργειες που αρχίζει να προκαλεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν περιορίζεται πλέον στις ενστάσεις των δημάρχων. Έχει αποκτήσει σαφείς πολιτικές διαστάσεις, καθώς η κινητοποίηση των αυτοδιοικητικών παραγόντων στα βόρεια προάστια δημιουργεί ένα μέτωπο δυσαρέσκειας σε περιοχές όπου η ΝΔ διατηρεί ισχυρά εκλογικά ερείσματα. Και αυτό είναι κάτι που το Μέγαρο Μαξίμου δεν μπορεί να προσπεράσει.

Οι έξι δήμαρχοι έχουν επιλέξει να σηκώσουν ψηλά το ζήτημα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις προβλέψεις που θεωρούν ότι αλλοιώνουν τον πολεοδομικό χαρακτήρα των περιοχών τους. Η κοινή τους στάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη διαμαρτυρία, αλλά για μια συντονισμένη πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το αυτοδιοικητικό αντάρτικο έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά εσωκομματικής δοκιμασίας.

Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις αντιδράσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Η αναστάτωση δεν αφορά μόνο τους δημάρχους, αλλά και βουλευτές που εκλέγονται στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας και γνωρίζουν ότι ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στην εκλογική τους βάση. Κανείς δεν επιθυμεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τοπικές κοινωνίες που αισθάνονται ότι οι ανησυχίες τους δεν λαμβάνονται υπόψη από την κεντρική κυβέρνηση.

Στο κάδρο βρίσκονται, αναπόφευκτα, και κυβερνητικά στελέχη με ισχυρή παρουσία στην εκλογική περιφέρεια, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για δύο πρόσωπα με πολιτικό βάρος στον Βόρειο Τομέα, τα οποία αντιλαμβάνονται ότι η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης έχει και προσωπικό πολιτικό αποτύπωμα. Το ζητούμενο για τους βουλευτές της περιοχής είναι να μη δημιουργηθεί η εικόνα ότι η κυβέρνηση επιμένει σε έναν σχεδιασμό παρά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η πολιτική ουσία της σημερινής πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να λειτουργήσει ως πυροσβέστης μιας έντασης που κινδυνεύει να μετατραπεί σε εσωτερικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει να δείξει ότι ακούει τις αυτοδιοικητικές αντιρρήσεις, ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τους δημάρχους ως αντιπάλους, ακόμη κι όταν εκείνοι επιλέγουν να συγκρουστούν με τις κεντρικές επιλογές.

Το δύσκολο, βεβαίως, είναι να βρεθεί μια λύση που δεν θα εκληφθεί ως υποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα θα επιτρέψει στους δημάρχους να επιστρέψουν στις πόλεις τους χωρίς να εμφανίζονται ότι εγκατέλειψαν τις διεκδικήσεις τους. Γιατί, εάν η συνάντηση περιοριστεί σε μια ανταλλαγή απόψεων χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, το μέτωπο δύσκολα θα κλείσει.

Στη σύσκεψη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και οι έξι δήμαρχοι που έχουν σηκώσει το μέτωπο των αντιδράσεων: ο Βασίλης Ξυπολυτάς της Κηφισιάς, ο Μάριος Ψυχάλης της Λυκόβρυσης – Πεύκης, ο Παναγιώτης Μανούρης της Νέας Ιωνίας, ο Ηλίας Αποστολόπουλος του Παπάγου – Χολαργού, ο Χαράλαμπος Μπονάτσος της Φιλοθέης – Ψυχικού και ο Συμεών (Σίμος) Ρούσσος του Χαλανδρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το πάγωμα της επίμαχης μελέτης και η απόσυρσή της από τη δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ανοίξει ξανά η συζήτηση με τη συμμετοχή των δήμων.

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