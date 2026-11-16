Μητσοτάκης: Παίρνει πάνω του το «αντάρτικο» των έξι δημάρχων – Επιχείρηση εκτόνωσης

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους στην αντιπαράθεση για τους συντελεστές δόμησης και τις ζώνες υποδοχής – Η δυσαρέσκεια στους δήμους των βορείων προαστίων έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, προκαλώντας πονοκέφαλο σε βουλευτές και υπουργούς που εκλέγονται στον Βόρειο Τομέα

Κώστας Τσιτούνας

Μητσοτάκης: Παίρνει πάνω του το «αντάρτικο» των έξι δημάρχων – Επιχείρηση εκτόνωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνει προσωπικά τη διαχείριση της αντιπαράθεσης με τους έξι δημάρχους των βορείων προαστίων για τους συντελεστές δόμησης και τις ζώνες υποδοχής.
  • Η κινητοποίηση των δημάρχων δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς αφορά περιοχές με ισχυρή εκλογική παρουσία του κόμματος.
  • Η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή υπουργών και δημάρχων στοχεύει στην εκτόνωση της έντασης και στην αναζήτηση κοινής λύσης χωρίς υποχώρηση της κυβέρνησης.
  • Στο τραπέζι βρίσκεται και η πιθανότητα παγώματος της επίμαχης μελέτης και απόσυρσής της από τη δημόσια διαβούλευση για περαιτέρω διαπραγμάτευση με τους δήμους.
  • Η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και σε βουλευτές του Βόρειου Τομέα, που ανησυχούν για τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και την εκλογική τους βάση.
Snapshot powered by AI

Προσωπικά αναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαχειριστεί το αντάρτικο των έξι δημάρχων των βορείων προαστίων για το ζήτημα των συντελεστών δόμησης και των λεγόμενων ζωνών υποδοχής. Η απόφαση του πρωθυπουργού να προεδρεύσει ο ίδιος στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι μια τυπική κίνηση κυβερνητικού συντονισμού. Αντιθέτως, αποτυπώνει την ανησυχία που υπάρχει για την έκταση που έχει λάβει η αντιπαράθεση, αλλά και για τις πολιτικές παρενέργειες που αρχίζει να προκαλεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση δεν περιορίζεται πλέον στις ενστάσεις των δημάρχων. Έχει αποκτήσει σαφείς πολιτικές διαστάσεις, καθώς η κινητοποίηση των αυτοδιοικητικών παραγόντων στα βόρεια προάστια δημιουργεί ένα μέτωπο δυσαρέσκειας σε περιοχές όπου η ΝΔ διατηρεί ισχυρά εκλογικά ερείσματα. Και αυτό είναι κάτι που το Μέγαρο Μαξίμου δεν μπορεί να προσπεράσει.

Οι έξι δήμαρχοι έχουν επιλέξει να σηκώσουν ψηλά το ζήτημα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις προβλέψεις που θεωρούν ότι αλλοιώνουν τον πολεοδομικό χαρακτήρα των περιοχών τους. Η κοινή τους στάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη διαμαρτυρία, αλλά για μια συντονισμένη πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το αυτοδιοικητικό αντάρτικο έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά εσωκομματικής δοκιμασίας.

Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις αντιδράσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Η αναστάτωση δεν αφορά μόνο τους δημάρχους, αλλά και βουλευτές που εκλέγονται στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας και γνωρίζουν ότι ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στην εκλογική τους βάση. Κανείς δεν επιθυμεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τοπικές κοινωνίες που αισθάνονται ότι οι ανησυχίες τους δεν λαμβάνονται υπόψη από την κεντρική κυβέρνηση.

Στο κάδρο βρίσκονται, αναπόφευκτα, και κυβερνητικά στελέχη με ισχυρή παρουσία στην εκλογική περιφέρεια, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για δύο πρόσωπα με πολιτικό βάρος στον Βόρειο Τομέα, τα οποία αντιλαμβάνονται ότι η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης έχει και προσωπικό πολιτικό αποτύπωμα. Το ζητούμενο για τους βουλευτές της περιοχής είναι να μη δημιουργηθεί η εικόνα ότι η κυβέρνηση επιμένει σε έναν σχεδιασμό παρά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η πολιτική ουσία της σημερινής πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να λειτουργήσει ως πυροσβέστης μιας έντασης που κινδυνεύει να μετατραπεί σε εσωτερικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει να δείξει ότι ακούει τις αυτοδιοικητικές αντιρρήσεις, ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τους δημάρχους ως αντιπάλους, ακόμη κι όταν εκείνοι επιλέγουν να συγκρουστούν με τις κεντρικές επιλογές.

Το δύσκολο, βεβαίως, είναι να βρεθεί μια λύση που δεν θα εκληφθεί ως υποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα θα επιτρέψει στους δημάρχους να επιστρέψουν στις πόλεις τους χωρίς να εμφανίζονται ότι εγκατέλειψαν τις διεκδικήσεις τους. Γιατί, εάν η συνάντηση περιοριστεί σε μια ανταλλαγή απόψεων χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, το μέτωπο δύσκολα θα κλείσει.

Στη σύσκεψη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και οι έξι δήμαρχοι που έχουν σηκώσει το μέτωπο των αντιδράσεων: ο Βασίλης Ξυπολυτάς της Κηφισιάς, ο Μάριος Ψυχάλης της Λυκόβρυσης – Πεύκης, ο Παναγιώτης Μανούρης της Νέας Ιωνίας, ο Ηλίας Αποστολόπουλος του Παπάγου – Χολαργού, ο Χαράλαμπος Μπονάτσος της Φιλοθέης – Ψυχικού και ο Συμεών (Σίμος) Ρούσσος του Χαλανδρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το πάγωμα της επίμαχης μελέτης και η απόσυρσή της από τη δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ανοίξει ξανά η συζήτηση με τη συμμετοχή των δήμων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:32LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Από το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ στη νέα αρχή – «Νιώθω ότι ενηλικιώνομαι ξανά»

09:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο Ντοκουμέντο: Έκλεψε σωληνώσεις φυσικού αερίου - Από θαύμα δεν έγινε έκρηξη

09:22LIFESTYLE

Διαγωνιζόμενη στο The Voice τραγούδησε το «Σάββατο» του Μαζωνάκη και ξύπνησε μια παιδική ανάμνησή της - «Εκείνος με έφερε εδώ»

09:15WHAT THE FACT

«Κατακλυσμική» έκρηξη άστρου αναμένεται να συμβεί σύντομα – Aλλά κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Πώς άλλαξε ο παγκόσμιος χάρτης παραγωγής από το 1961 έως το 2023 – Η κυριαρχία της Ισπανίας και η θέση της Ελλάδας

09:10LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η δημοσιογράφος - «Ένα έκτακτο γεγονός συνέβη χθες βράδυ»

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα πάρετε μεγαλύτερη σύνταξη - Τα «κλειδιά» για αυξήσεις έως 495 ευρώ τον μήνα

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο: Πέθανε ο «Νονός» των μεξικανικών καρτέλ: Ο πρώην αστυνομικός που έχτισε μια αυτοκρατορία ναρκωτικών

09:01LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του Γιώργου Μαζωνάκη που «κρατά σαν φυλαχτό» - «Είναι παγίδα...»

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Appodixi: Μπόνους έως 3.000 ευρώ για καταγγελίες φοροδιαφυγής – Πότε θα ενεργοποιηθεί το μέτρο

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρίζει» άνοιξη με... 30 βαθμούς - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Στο Εφετείο ο Ηλίας Μίχος και οι συγκατηγορούμενοί του – Ξεκινά η δίκη - Βίντεο

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της Ε.Ε. στέλνουν τους μετανάστες στη Ρουάντα

08:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Σερβία: Η ώρα και το κανάλι της καθοριστικής αναμέτρησης για το Nations League

08:30LIFESTYLE

Πέτρος Ξεκούκης: «Έφτιαξα τον τάφο μου το 1982, ξάπλωσα μέσα αλλά μου φάνηκε στενός»

08:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το «αντάρτικο» των έξι δημάρχων – Επιχείρηση εκτόνωσης με φόντο τα ρήγματα στη ΝΔ

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων στο Μαρούσι

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη μέρα μετά τον Πούτιν: Τι σχεδιάζουν οι ολιγάρχες για την Ρωσία - Οι πάμπλουτοι επιστρέφουν

08:11ΕΛΛΑΔΑ

«Πρήστηκε όλο μου το σώμα»: Νέα καταγγελία από Βρετανίδα για το ιατρείο της Καρνεάδου έπειτα από πλασμαφαίρεση

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes-Benz: Τέλος εποχής για τρία ηλεκτρικά μοντέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Νέα Αλικαρνασσό για το βρέφος που πέθανε πίνοντας βενζίνη - Πώς έγινε η τραγωδία

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της Ε.Ε. στέλνουν τους μετανάστες στη Ρουάντα

09:10LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η δημοσιογράφος - «Ένα έκτακτο γεγονός συνέβη χθες βράδυ»

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλικές εικόνες στην Μάλαγα: Ψάρια πήδαγαν έξω από το νερό επί 20 λεπτά (video)

07:22BOMBER

Η χαρά του τρελού: Έρχονται οι 72 ώρες, κλείνουν οι τράπεζες, πέφτει το ρεύμα και ο εγώ ψάχνω γεννήτρια!

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη μέρα μετά τον Πούτιν: Τι σχεδιάζουν οι ολιγάρχες για την Ρωσία - Οι πάμπλουτοι επιστρέφουν

08:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το «αντάρτικο» των έξι δημάρχων – Επιχείρηση εκτόνωσης με φόντο τα ρήγματα στη ΝΔ

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Μιγκέλ Άνχελ Φελίξ Γκαγιάρδο: Πέθανε ο «Νονός» των μεξικανικών καρτέλ: Ο πρώην αστυνομικός που έχτισε μια αυτοκρατορία ναρκωτικών

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Στο Εφετείο ο Ηλίας Μίχος και οι συγκατηγορούμενοί του – Ξεκινά η δίκη - Βίντεο

09:01LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του Γιώργου Μαζωνάκη που «κρατά σαν φυλαχτό» - «Είναι παγίδα...»

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα πάρετε μεγαλύτερη σύνταξη - Τα «κλειδιά» για αυξήσεις έως 495 ευρώ τον μήνα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Εκδηλώσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Πάνω από 5.000 αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας

08:30LIFESTYLE

Πέτρος Ξεκούκης: «Έφτιαξα τον τάφο μου το 1982, ξάπλωσα μέσα αλλά μου φάνηκε στενός»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρίζει» άνοιξη με... 30 βαθμούς - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει ο χάρτης του καναδικού μοντέλου για το πολικό ψύχος και τη χώρα μας

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Πώς άλλαξε ο παγκόσμιος χάρτης παραγωγής από το 1961 έως το 2023 – Η κυριαρχία της Ισπανίας και η θέση της Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ