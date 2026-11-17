Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το κείμενο γράφοντας «το είδαμε και αυτό». Και ποιο είναι αυτό; Ο Ρόμπερτ Πάτινσον με το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ. Ο Βρετανός ηθοποιός αναλαμβάνει να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον πιο διάσημο ρόλο κατασκόπου στην ιστορία του κινηματογράφου, μια είδηση που όσο να ‘ναι, μια μικρή αναστάτωση την προκάλεσε. Ίσως πιο σφοδρή από αυτή που θα προκαλούσε ούτως ή άλλως.

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Για να είμαι ειλικρινής, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες πληροφορίες για το casting, είχα την εντύπωση ότι ο Πάτινσον προοριζόταν για τον ρόλο του κακού. Ξέρεις, εκείνον τον τύπο με το ακριβό κοστούμι, το σατανικό χαμόγελο και το σχέδιο να κατακτήσει τον κόσμο, μόνο που η παραγωγή είχε διαφορετικά σχέδια. Και κάπως έτσι, ο άνθρωπος που γνωρίσαμε ως Σέντρικ Ντίγκορι στο «Harry Potter and the Goblet of Fire» και κυρίως τον Έντουαρτ Κάλεν από το φαινόμενο του «Twilight» ετοιμάζεται να φορέσει το σμόκιν του 007.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει έναν ρόλο που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς ο περισσότερος κόσμος δεν είχε δει με καλό μάτι την είδηση ότι πρόκειται να ενσαρκώσει τον Σκοτεινό Ιππότη της DC, στο The Batman του 2022.

Από τον Μπάτμαν στον Τζέιμς Μποντ: Το casting που σπάει την παράδοση

Η επιλογή του Πάτινσον έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Η παραγωγή του 007 παραδοσιακά προτιμούσε ηθοποιούς που δεν κουβαλούσαν ήδη στις πλάτες τους έναν τεράστιο κινηματογραφικό χαρακτήρα. Ο Σον Κόνερι, οΤζορτζ Λάζενμπι, ο Ρότζερ Μουρ, ο Τίμοθι Ντάλτον, ο Πιρς Μπρόσναν και ο Ντάνιελ Κρεγκ απέκτησαν διαφορετική ταυτότητα μέσα από τον συγκεκριμένο ρόλο, χωρίς να χρειάζεται να ανταγωνιστούν μια άλλη εμβληματική κινηματογραφική περσόνα.

Ο Πάτινσον, αντίθετα, έρχεται με ολόκληρο κινηματογραφικό βιογραφικό, καθώς έχει υπάρξει βρικόλακας, μάγος, μνηστήρας της Πηνελόπης στην Οδύσσεια του Νόλαν -μην τα ξεχνάμε αυτά- και φυσικά Μπάτμαν, όπου ήταν και πολύ καλός. Μάλιστα, εξακολουθεί να γυρίζει το «The Batman Part II», οπότε θα χρειαστεί να διαχειριστεί δύο από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες της μεγάλης οθόνης σχεδόν ταυτόχρονα.

(Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, File) Invision

Μέσα σε λίγα χρόνια, ο ίδιος άνθρωπος θα πρέπει να πείσει το κοινό ότι μπορεί να είναι ο Σκοτεινός Ιππότης της Gotham και ο πιο κομψός κατάσκοπος της βρετανικής MI6. Κάπου ανάμεσα σε ένα Batmobile και μια Aston Martin, ο Πάτινσον έχει μπροστά του μια αρκετά απαιτητική αλλαγή γκαρνταρόμπας.

Ο Ντενί Βιλνέβ ξέρει τι κάνει; Μάλλον ναι

Βέβαια, πίσω από την επιλογή βρίσκεται και ένα όνομα που δημιουργεί από μόνο του υψηλές προσδοκίες. Ο Ντενί Βιλνέβ έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της 26ης ταινίας του Τζέιμς Μποντ και θα συνεργαστεί ξανά με τον Πάτινσον μετά το «Dune: Part Three» το οποίο θα δούμε σε λίγες μέρες στους κινηματογράφους. Ο Καναδός δημιουργός δεν είναι άνθρωπος που επιλέγει εύκολες κινηματογραφικές διαδρομές, ενώ η παρουσία του στο πρότζεκτ δείχνει ότι η Amazon MGM θέλει να δώσει μια διαφορετική πνοή στη σειρά.

Άλλωστε, ο Πάτινσον δεν είναι πλέον απλώς το πρόσωπο που θυμόμαστε από τις ταινίες του «Twilight», αλλά έχει αποδείξει την υποκριτική του ευελιξία σε παραγωγές όπως το «Good Time», ο «Φάρος» και το «Mickey 17», ενώ η συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν στο «TENET» έδωσε μια πολύ καλή εικόνα για το πώς μπορεί να κινηθεί σε ένα κινηματογραφικό περιβάλλον γεμάτο δράση, μυστήριο, ανατροπές αλλά και στυλ.

Μάλιστα, ο χαρακτήρας του στο «TENET» αποτελεί ίσως ένα από τα καλύτερα επιχειρήματα υπέρ της επιλογής του, καθώς είχε εκείνη την ψυχραιμία, την ειρωνεία και την αίσθηση αυτοπεποίθησης που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εξαιρετικά σε έναν σύγχρονο 007.

Ο κόσμος δεν τον χωνεύει ακόμη και αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα

Ας μην κοροϊδευόμαστε, ο Πάτινσον έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή. Όχι μόνο επειδή καλείται να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος άφησε τεράστιο αποτύπωμα στον χαρακτήρα, αλλά και επειδή ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού δεν έχει ακόμη συμφιλιωθεί με την ιδέα του ως πρωταγωνιστή τέτοιων franchises.

Από τον Έντουαρντ Κάλεν μέχρι τον Μπάτμαν, ο ηθοποιός έχει μάθει να ζει με την προκατάληψη του κόσμου και τώρα θα πρέπει να κάνει το ίδιο και με τον Τζέιμς Μποντ. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις υπάρξει το πρόσωπο ενός εφηβικού κινηματογραφικού φαινομένου και να πρέπει στη συνέχεια να πείσεις τον πλανήτη ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κρατήσεις το πιο διάσημο όπλο της Αυτού Μεγαλειότητος.

Το αν θα τα καταφέρει θα το μάθουμε όταν η 26η ταινία φτάσει στις αίθουσες. Μέχρι τότε, ο Πάτινσον έχει τον χρόνο να συνηθίσει την ιδέα ότι θα τον συγκρίνουν με τον Κρεγκ, τον Μπρόσναν και τον Κόνερι σε κάθε του κίνηση.

Ο άνθρωπος που κάποτε κυνηγούσε την Μπέλα Σουάν, τώρα θα κυνηγάει διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Με λίγα λόγια, το Χόλιγουντ μόλις απέκτησε έναν από τους πιο απρόβλεπτους Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών.