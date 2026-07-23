Νέο θρίλερ στην υπόθεση Έπσταϊν: Βρέθηκε νεκρός στο Παρίσι ο scouter μοντέλων Ντάνιελ Σιάντ

Snapshot Ο Ντάνιελ Σιάντ, κατηγορούμενος για βιασμό και εμπορία ανθρώπων, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι και έχει διαταχθεί νεκροψία και έρευνα για τα αίτια θανάτου του.

Το όνομα του Σιάντ εμφανίζεται σε πάνω από 1.000 έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν και θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη στρατολόγηση νεαρών γυναικών.

Παρά τις καταγγελίες και την έρευνα που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2026, δεν υπήρξαν επαρκή στοιχεία για τη σύλληψή του, γεγονός που προκάλεσε έντονη κριτική από τους δικηγόρους των θυμάτων.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων εμπλεκόμενων στο κύκλωμα συνεχίζονται, παρά τον θάνατο του Σιάντ και την περάτωση της ποινικής διαδικασίας εναντίον του.

Ο θάνατος του Σιάντ προστίθεται σε σειρά ύποπτων θανάτων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν. Snapshot powered by AI

Νέο κεφάλαιο ανοίγει γύρω από το διαβόητο κύκλωμα του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς ο 69χρονος Γάλλος ανιχνευτής μοντέλων Ντάνιελ Σιάντ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Κολόμπ, ένα βορειοδυτικό προάστιο του Παρισιού. Την είδηση επιβεβαίωσε η εισαγγελία της Ναντέρ, ενώ ήδη έχει διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας και έρευνα για να βρεθούν τα αίτια του θανάτου του.

Ο Σιάντ, το όνομα του οποίου εμφανίζεται χιλιάδες φορές στα επίσημα αρχεία της αμερικανικής κυβέρνησης για την υπόθεση Έπσταϊν, αποτελούσε πρόσωπο-κλειδί στις καταγγελίες για τη στρατολόγηση νεαρών γυναικών. Αν και ο ίδιος σε πρόσφατες συνεντεύξεις του σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το CNN και το BFMTV αρνιόταν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση των εγκλημάτων, δηλώνοντας ότι θεωρούσε τον Αμερικανό πολυκατομμυριούχο επαγγελματία και ότι δεν είχε διαπράξει ποτέ βιασμό, τα στοιχεία και οι μαρτυρίες συνθέτουν μια διαφορετική εικόνα.

Χαρακτηριστικό είναι το email που είχε αποστείλει στον Έπσταϊν και περιλαμβάνεται στη δικογραφία, όπου περιέγραφε τον εαυτό του σαν «ψαρά». Σε ένα email προς τον Έπσταϊν που δημοσιεύτηκε στα αρχεία, ο Σιάντ έγραφε σε κακογραμμένα αγγλικά: «Σε αυτή την πολυκοσμία νιώθω σαν ψαράς, άλλες φορές μαζεύω γρήγορα ψάρια, άλλες φορές καθόλου».

Την ίδια στιγμή, θύματα του κυκλώματος τον είχαν αποκαλέσει «επαγγελματία διακινητή» που λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος για τη μεταφορά γυναικών στον Αμερικανό καταδικασμένο εγκληματία. Η Άνια, θύμα του Έπσταϊν -δεν είναι το πραγματικό της όνομα- είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι η Σιάντ τη σύστησε στον Έπσταϊν .

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και έντονη οργή στους νομικούς εκπροσώπους των θυμάτων. Στη Γαλλία είχαν ήδη κατατεθεί σοβαρές καταγγελίες εναντίον του για βιασμό και εμπορία ανθρώπων, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού είχε ξεκινήσει σχετική έρευνα από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο Σιάντ δεν είχε συλληφθεί, καθώς δεν είχαν βρεθεί επαρκή στοιχεία.

«Η έρευνα που ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου 2026 και καλύπτει κατηγορίες για οργανωμένη εμπορία ανθρώπων και συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν όλα τα άτομα που ενδεχομένως εμπλέκονται, παρά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας εναντίον του Ντανιέλ Σιάντ», ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού «Ο Σιάντ υποβλήθηκε σε ειδικές ανακριτικές τεχνικές, ιδίως τηλεφωνική παρακολούθηση, αλλά δεν παρείχαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την άμεση σύλληψή του», πρόσθεσε.

Οι δικηγόροι των θυμάτων κατηγορούν τις γαλλικές αρχές για «σκανδαλώδη αδράνεια» και καθυστερήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η κωλυσιεργία αυτή στερεί οριστικά από τις γυναίκες το δικαίωμα σε μια ποινική δίκη και στην αποκάλυψη της αλήθειας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν, ένας πολύτιμος κρίκος της αλυσίδας εξαφανίστηκε χωρίς να προλάβει να ανακριθεί, παίρνοντας μαζί του κρίσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του κυκλώματος. Από την πλευρά της, η συνήγορος του Σιάντ επέμεινε στην αθωότητα του πελάτη της, τονίζοντας ότι δεν του είχαν απαγγελθεί ποτέ επίσημες κατηγορίες.

Ο θάνατος του Ντάνιελ Σιάντ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ύποπτους ή αιφνίδιους θανάτους πρωταγωνιστών της σκοτεινής αυτής υπόθεσης. Το 2022, ο Γάλλος πράκτορας μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στο Παρίσι ενώ τελούσε υπό κράτηση για βιασμούς και σωματεμπορία ανηλίκων, ενώ ο ίδιος ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε αυτοκτονήσει το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκαθάρισε πάντως ότι, παρά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας εναντίον του Σιάντ, οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκόμενων στο δίκτυο συνεχίζονται κανονικά.

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