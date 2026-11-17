Όλες οι βελόνες κολλημένες. Έξι μήνες μετά το γερό ταρακούνημα που έφερε στο πολιτικό σκηνικό η είσοδος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πλασαρίστηκε κατευθείαν στην δεύτερη θέση, το πολιτικό σκηνικό σέρνεται σαν βαριεστημένο σαλιγκάρι που δεν προσδοκά τίποτα. Η ελαφρά πτώση της ΕΛΑΣ και η ελαφρά άνοδος του ΠΑΣΟΚ εάν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, ίσως δημιουργήσουν ένα σασπένς μέσα στην hard core προεκλογική περίοδο. Εκεί μπορεί να συμβούν πολλά. Το σκηνικό επιβεβαιώνεται και στο κύμα δημοσκοπήσεων του Νοεμβρίου που έχει ήδη ξεκινήσει, με άλλες δύο χθες. Την Pulse του Γιώργου Αράπογλου (Σκάι) και την Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη (Action24).

Ανατροπές

Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, υπάρχουν κάποιοι που αισιοδοξούν. Μεταξύ αυτών και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κ. Τσουκαλάς ο οποίος επισήμανε (ErtNews radio)

ότι προηγείται η ανατροπή συσχετισμών στα ποιοτικά στοιχεία, όπως είναι το δημοσκοπικό εύρημα της Marc πριν ένα μήνα, ότι το κόμμα του κάνει την πιο σοβαρή αντιπολίτευση. «Πρώτα έρχεται η ανατροπή στα ποιοτικά στοιχεία, κι αυτή η ανατροπή σύντομα θα οδηγήσει και στα ποσοτικά» δήλωσε με βεβαιότητα, κι έτσι πρέπει φυσικά εκ της θέσεώς του ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς.

Χαστούκια

Αυτά τα δήλωσε το μεσημεράκι. Και το βράδυ ήρθαν και τα ποιοτικά και στις δύο δημοσκοπήσεις.

Ποιο κόμμα μπορεί ν ‘αντιμετωπίσει καλύτερα την διαφθορά;

Ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός;

Μήπως ανέβηκαν τα ποιοτικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην καταλληλότητα;

Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και σε θέματα διαφθοράς τα οποία έχει νούμερο ένα στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες δεν δείχνουν να το εμπιστεύονται.

Ιδρυτικό

Ωστόσο ούτε στην Αμαλίας τα βλέπουν ρόδινα. Ο παλμός έχει ατονήσει. Μπορεί ο Αλέξης να κερδίζει τον Ανδρουλάκη, όμως η συνολική παρουσία είναι αδύναμη. Δυσκολεύεται να παράξει γεγονότα και να καθορίσει την ατζέντα. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε μέχρι τέλος του μήνα να παρουσιαστεί μεγάλο κομμάτι των ψηφοδελτίων ώστε τα νέα στελέχη να έχουν ταυτότητα και υποψήφιου βουλευτή, ενώ τον Φλεβάρη θα γίνει Ιδρυτικό ταρατατζούμ (αντί για αμιγώς προγραμματικό) Συνέδριο.

Μεταγραφές

Στην Χαριλάου Τρικούπη αφού είδαν σιωπηρά πως ο Αρχηγός δεν τραβάει, εκτός από την προγραμματάρα και τις στελεχαρες, επενδύουν στην σταδιακή επιστροφή πασόκων που έφυγαν οργισμένοι το ’11 και το ’12 για τον ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους δεν θέλει ο Αλέξης.

Χθες έγινε τελικά η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη (Β’ Πειραιά)

Η οποία θα πρέπει να συνυπάρξει στην κοινοβουλευτική ομάδα με τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, εξαιτίας του οποίου έφυγε.

Ο ΓΑΠ είναι ευγενής άνθρωπος και μάλλον δεν θα το κάνει θέμα, άσε που τον χρειάζονται απεγνωσμένα στην Χαριλάου Τρικούπη για λογιστικά θέματα. Όμως από κάτω η βάση βράζει. Και φαντάσου να μην καταφέρει να φέρει και την έδρα, τι έχει να γίνει.

Επιστροφές

Ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς διέψευσε ότι στο πλαίσιο της διεύρυνσης υπάρχουν συζητήσεις με Χαρίτση και Γαβριήλ. Κι όταν ρωτήθηκε γιατί επιστρέφουν μόνο στελέχη που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, κι όχι στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε με αυτοπεποίθηση: «μην βιάζεστε».

Η απάντηση με τάραξε. Καταρχήν ρώτησα Πιερρακάκη, και διερεύνησα και λίγο Μενδώνη και Γεραπετρίτη, αλλά ομολογώ πως δεν είδα κανένα σημάδι. Η το κρύβουν επιμελώς πως είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, ή έχει άλλους κατά νου ο εκπρόσωπος. Μήπως τον Φλωρίδη;

Στα σαλόνια

Την ώρα που οι πασοκοι μετρούν την μια μέρα την Κασιμάτη, την άλλη τον Αυλωνίτη και τον Χουρδάκη, και την επομένη την Τζάκρη, ελπίζοντας να τους βγάλουν βουλευτικές έδρες εκεί που δεν έχουν, άλλα στελέχη που ανέλαβαν και κυβερνητικές ευθύνες χαράζουν πορεία μακριά.

Τέτοια περίπτωση είναι ο Φίλιππος Σαχινίδης, επιστημονικός συντονιστής του Progressive Lab.

Πρόσφατα το Lab μετά από παρουσίαση του Φιλίππου στις Βρυξέλλες, έγινε μέλος-παρατηρητής του Ιδρύματος Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Μελετών (FEPS Europe), μόλις έναν χρόνο μετά την ίδρυσή του. Η συμμετοχή στο FEPS αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διασύνδεση του Progressive Lab με το ευρωπαϊκό δίκτυο προοδευτικών ερευνητικών ιδρυμάτων και δεξαμενών σκέψης. «Σε μια περίοδο σημαντικών πολιτικών, κοινωνικών και γεωπολιτικών προκλήσεων, η συμμετοχή της ελληνικής προοδευτικής σκέψης στον ευρωπαϊκό διάλογο αποκτά ιδιαίτερη σημασία» τονίζει ο Σαχινίδης, ο οποίος, μαζί με το Νίκο Παπανδρέου, ήταν οι μοναδικοί που τάχθηκαν κατά της έλευσης Κασιμάτη στο κόμμα χωρίς προηγουμένως να ζητήσει ειλικρινή συγνώμη για όσα είχε πει στο παρελθόν.

Σας φιλώ

Η Πυθία