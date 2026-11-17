Μια πρωτότυπη ιδέα για την αξιοποίηση ξύλινων παλετών παρουσιάζει ο δημιουργός του καναλιού @Robe the builder στο YouTube, δείχνοντας πώς ένα απλό και συχνά παραμελημένο υλικό μπορεί να μετατραπεί σε μια αυτόνομη καλύβα.

Η κατασκευή ξεκινά από τη δημιουργία της βασικής δομής, με τη χρήση δύο επιπέδων ξύλινων παλετών για τους τοίχους.

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