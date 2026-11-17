Snapshot Η Telekom προσφέρει δωρεάν αναβάθμιση ταχύτητας σε συνδρομητές Fiber To The Home (FTTH) χωρίς επιπλέον κόστος στο μηνιαίο πάγιο.

Οι συνδρομητές με προγράμματα 50Mbps, 100Mbps, 300Mbps ή 500Mbps μπορούν να αναβαθμιστούν αντίστοιχα σε 100Mbps, 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps μέσω του Telekom App έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η τεχνολογία οπτικής ίνας FTTH βελτιώνει την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της σύνδεσης, μειώνοντας τις διακοπές και το latency, και υποστηρίζει ταυτόχρονη χρήση πολλών συσκευών.

Το δίκτυο Telekom Fiber αναμένεται να καλύψει πάνω από 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2026 και στοχεύει σε κάλυψη άνω των 4,6 εκατομμυρίων έως το 2030.

Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως σε δίκτυα νέας γενιάς, συμβάλλοντας στην ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας και την παροχή υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που εξετάζουμε μεταξύ άλλων όταν επιλέγουμε πρόγραμμα Internet είναι η ταχύτητα, καθώς μάς επιτρέπει να απολαμβάνουμε υψηλού επιπέδουσυνδεσιμότητα.

Ο τρόπος ζωής και εργασίας μας όμως αλλάζουν, με αποτέλεσμα μια σύνδεση που κάποτε μας κάλυπτε, σήμερα ίσως να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας.

Έτσι, η αναβάθμιση της ταχύτητας μοιάζει με μονόδρομο, ειδικά όταν δεν συνεπάγεται μεταβολή στο μηνιαίο πάγιο του λογαριασμού μας. Αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα προσφέρει η Telekom σειδιώτες και επιχειρήσεις, προχωρώντας σε δωρεάν αναβάθμιση σε υψηλότερες ταχύτητες σε συνδέσεις Fiber To The Home (FTTH), ώστε να βελτιώσει την εμπειρία συνδεσιμότητας πουτους προσφέρει.

Ποιους αφορά η αναβάθμιση και πώς ενεργοποιείται

Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές FTTH, οικιακοί και εταιρικοί, με πρόγραμμα ταχύτητας 50Mbps,100Mbps, 300Mbps ή 500Mbps μπορούν να αναβαθμιστούν δωρεάν στην ταχύτητα 100Mbps,300Mbps, 500Mbps & 1Gbps αντίστοιχα.

Ανάλογα με το πρόγραμμα, δηλαδή, η ταχύτητα αυξάνεται, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στο μηνιαίο πάγιο. Για την ενεργοποίηση της προσφοράς, οι συνδρομητές αρκεί να μπουν στο Telekom App έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν άμεσα την αναβαθμισμένη ταχύτητα.

Πώς η οπτική ίνα αναβαθμίζει την καθημερινότητα όλων

Γιατί είναι όμως σημαντική αυτή η εξέλιξη; Για να το καταλάβουμε, ας σκεφτούμε πόσο συχνά χρησιμοποιούμε όλοι στο σπίτι την ίδια σύνδεση, την ίδια ώρα. Κάποιος μπορεί να συμμετέχει σε μια βιντεοκλήση για τη δουλειά, ενώ κάποιος άλλος να παρακολουθεί ένα μάθημα ή να βλέπει μια ταινία online.

Όταν όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα, η σύνδεση επιβαρύνεται και είναι πιθανό να αρχίσει να μειώνεται η ταχύτητα της σύνδεσης στο Internet ή να αρχίσουν τα κολλήματα στηνεικόνα ή οι διακοπές στον ήχο.

Με την οπτική ίνα να φτάνει μέχρι την πόρτα ενός σπιτιού, η υπηρεσία FTTH υποστηρίζει την αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων, με λιγότερες αποσυνδέσεις ή μειώσεις ταχύτητας.

Παράλληλα, έχει χαμηλότερο latency για καλύτερη ποιότητα streaming, gaming και απομακρυσμένης εργασίας, ενώ η σύνδεση μπορεί να αναβαθμιστεί μελλοντικά για ακόμα υψηλότερες ταχύτητες.

Το Telekom Fiber, με ταχύτητες που φτάνουν τα 3 Gbps, προσφέρει την ταχύτητα και την αξιοπιστία που απαιτούν οι σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες, από την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση μέχρι την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συσκευών, το streaming υψηλής ανάλυσης και τις προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές.

Καθόλου τυχαία, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα· έωςτο τέλος του 2026 αναμένεται να καλύψει περισσότερα από 3,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ στόχος είναι να επεκταθεί σε πάνω από 4,6 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, καλύπτοντας τα τρία τέταρτα της χώρας.

Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, «Η αξιόπιστη συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων είναι απαραίτητη για την καθημερινότητατων ανθρώπων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στην Telekom εξελίσσουμε διαρκώς τα δίκτυά μας, ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν περισσότερες δυνατότητες, συμβάλλοντας παράλληλαστην ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας με στόχο να την φέρουμε στην κορυφή της Ευρώπης». Για να το πετύχει αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως σε δίκτυα νέαςγενιάς σταθερής και κινητής, τα Telekom Fiber και Telekom 5G αντίστοιχα, πραγματοποιώντας πάνω από το 60% των συνολικών επενδύσεων του τηλεπικοινωνιακού κλάδου στην Ελλάδα.

Η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας έχει πραγματική αξία όταν βελτιώνει την καθημερινότητά μας διευρύνοντας την πρόσβαση που έχουμε σε γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα. Αυτό επιδιώκει και η Telekom με τη δωρεάν αναβάθμιση σε υψηλότερες ταχύτητεςσε συνδέσεις FTTH -και μάλιστα χωρίς καμία μεταβολή στο πάγιο τους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις νέες ταχύτητες και τη διαθεσιμότητα στοTelekom Fiber to the Home εδώ