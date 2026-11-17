Snapshot Ένας 77χρονος ιδιωτικός ερευνητής καταδικάστηκε στη Ρόδο για παρακολούθηση γυναίκας σε τρία διαφορετικά περιστατικά.

Η 41χρονη τον εντόπισε να την ακολουθεί με το όχημά του δύο φορές την ίδια μέρα και μία ακόμη σε διαφορετική ημέρα.

Η γυναίκα τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του δράστη από την αστυνομία.

Ο δράστης δικάστηκε στο Αυτόφωρο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή. Snapshot powered by AI

Ένας 77χρονος καταδικάστηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στη Ρόδο, μετά από καταγγελία 41χρονης για επίμονη καταδίωξη και παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», ο δράστης εργαζόταν ως ιδιωτικός ερευνητής και, όπως διαπίστωσε η καταγγέλλουσα, την είχε ακολουθήσει με το όχημά του σε δύο διαφορετικές ημέρες.

Η γυναίκα διαπίστωσε πρώτη φορά ότι την ακολουθούσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, κατά τις απογευματινές ώρες. Μάλιστα, τον εντόπισε ξανά το βράδυ της ίδιας μέρας, να την παρακολουθεί σε διαφορετική περιοχή του νησιού.

Το τρίτο περιστατικό που οδήγησε την γυναίκα να προχωρήσει σε καταγγελία σημειώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στην ίδια περιοχή.

Στις 19:20 της Κυριακής η γυναίκα τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι ένα ύποπτο όχημα την ακολουθεί χωρίς λόγο. Έμεινε στο σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς. Το πλήρωμα του περιπολικού που αναζητούσε το αυτοκίνητο το εντόπισε γύρω στις 19:35, σε μικρή απόσταση από εκεί που βρισκόταν η ίδια.

Ο 77χρονος συνελήφθη και δικάστηκε στο Αυτόφωρο το πρωί της επόμενης μέρας, όπου κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

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