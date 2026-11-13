Ρόδος: Προσωρινά κρατούμενοι δύο κατηγορούμενοι για εκβίαση επιχειρηματία

Snapshot Δύο αλλοδαποί ηλικίας 56 και 37 ετών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για εκβίαση επιχειρηματία στη Ρόδο.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για αστική διαφορά από προηγούμενη συνεργασία.

Η υπόθεση αφορά απαίτηση 23.700 ευρώ από τον επιχειρηματία με απειλές κατά της ζωής του.

Ο 37χρονος συνελήφθη κατά τη λήψη 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ενώ συνελήφθη και ο 56χρονος μετά από αστυνομική επιχείρηση.

Κατασχέθηκαν αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα ξύλινο ρόπαλο στο πλαίσιο της έρευνας. Snapshot powered by AI

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους σήμερα το απόγευμα ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 56 και 37 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος επιχειρηματία του νησιού.

Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αστική διαφορά από προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή τους.

Η υπόθεση αφορά την εγκατάσταση λογισμικού και εξοπλισμού σε τουριστικό κατάλυμα ιδιοκτησίας του 56χρονου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι κατηγορούμενοι απαιτούσαν από τον επιχειρηματία την επιστροφή 23.700 ευρώ, με απειλές κατά της ζωής του.

Έπειτα από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση. Ο 37χρονος συνελήφθη κατά την παραλαβή 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ενώ ακολούθησε η σύλληψη του 56χρονου.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν επίσης ένα αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα ξύλινο ρόπαλο.

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