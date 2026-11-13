Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης για το κόψιμο μίας ελιάς: «Άμα σηκωθώ πάνω, νούμερο»

Snapshot Ένταση προκλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης κατά τη συζήτηση για το κόψιμο μιας ελιάς.

Ο αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού, Θόδωρος Σμυρλιάδης, είπε ότι αυτός είχε κόψει το δέντρο πριν τη συνεδρίαση.

Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», Ειρήνη Κουνενάκη, ζήτησε εξηγήσεις για τις διαδικασίες.

Ο αντιδήμαρχος κινήθηκε απειλητικά προς την κ. Κουνενάκη και την αποκάλεσε «νούμερο», προκαλώντας αντιδράσεις στο συμβούλιο. Snapshot powered by AI

Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης.

Όπως αναφέρει ο neologosattikis.gr, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν τέθηκε προς συζήτηση το κόψιμο μίας ελιάς.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τη δημοτική επιτροπή, με την επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», Ειρήνη Κουνενάκη, να θέτει ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού, Θόδωρος Σμυρλιάδης, παρενέβη, υποστηρίζοντας ότι το δέντρο είχε ήδη κοπεί.

https://www.instagram.com/reel/DfrP_eVIbou/

«Έχει κοπεί. Καλά έκανε και κόπηκε. Εγώ την έκοψα», είπε ο αντιδήμαρχος.

«Φέρνετε θέμα για κάτι που έχει ήδη γίνει; Καλούμαστε να πάρουμε απόφαση για ένα θέμα που έχει», ρώτησε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, ζητώντας εξηγήσεις.

Στη συνέχεια, μέλη του δημοτικού συμβουλίου προσπάθησαν να ηρεμήσουν το κλίμα, λέγοντας ότι ο αντιδήμαρχος αστειευόταν, ωστόσο μετά κάποιος είπε πως «δεν τον βλέπω να αστειεύεται».

«Πάμε για αυτόφωρο», είπε στη συνέχεια η κα. Κουνενάκη.

Σε εκείνο το σημείο, π κ. Σμυρλιάδης σηκώθηκε από τη θέση του και κινείται προς το μέρος της, λέγοντας: «Άμα σηκωθώ πάνω…», ενώ την αποκάλεσε «νούμερο».

«Δεν απειλούμαστε για τις απόψεις μας», αντέδρασε η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας».

Για το επεισόδιο η Ειρήνη Κουνενάκη έκανε στη συνέχεια ανάρτηση στο Facebook.

«Στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα δεν είναι η τύχη μιας ελιάς. Είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία. Και πάνω απ’ όλα, το αν τολμάμε να την υπερασπιστούμε στην πράξη, απέναντι σε όσους την λεηλατούν καθημερινά», έγραψε.

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