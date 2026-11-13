Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα χαμένα βίντεο μετά την πρόταση να αποβληθούν οι συγγενείς

Η υπόθεση δικάζεται από μηδενική βάση μετά την παραίτηση της Προέδρου κατά την προηγούμενη δικάσιμο

Ελένη Ευστρατίου

Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα χαμένα βίντεο μετά την πρόταση να αποβληθούν οι συγγενείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δίκη για τα χαμένα βίντεο από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται από μηδενική βάση μετά την παραίτηση της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.
  • Στο εδώλιο βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο διάδοχός του και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, με παρών μόνο τον πρώην πρόεδρο.
  • Υπήρξε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και δικηγόρων κατηγορουμένων όταν προτάθηκε η αποβολή των συγγενών από την υποστήριξη της κατηγορίας.
  • Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη αιτήματος για παρουσία αναπληρωτών δικαστών και αναγνώρισε την παράσταση των συγγενών για ορισμένα αδικήματα, αλλά όχι για το αδίκημα της απείθειας.
  • Οι συγγενείς υποστήριξαν ότι η μη προσκόμιση βιντεοληπτικού υλικού δυσχέρανε την ανάκριση και ότι τα βίντεο από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης παραπλάνησαν τον Ανακριτή.
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Συνεχίζεται σήμερα στο Β’ Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας η δίκη για τα χαμένα βίντεο από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η υπόθεση δικάζεται από μηδενική βάση, καθώς η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας δήλωσε αποχή και η προηγούμενη διαδικασία διακόπηκε.

Παρούσα στη δίκη είναι και η Πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης, καθώς και πολλοί ακόμη συγγενείς θυμάτων.

Στο εδώλιο βρίσκονται ο Σπυρίδων Πατέρας, τότε πρόεδρος του ΟΣΕ, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο οποίος τον διαδέχτηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025 καθώς και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security. Από τους παραπάνω στη συνεδρίαση έδωσε το παρών μόνο ο Σπυρίδων Πατέρας, τότε πρόεδρος του ΟΣΕ.

Η διαδικασία ξεκίνησε με δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά τους οι συγγενείς, μέσω των συνηγόρων τους, δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ένταση μεταξύ συγγενών και συνήγορων κατηγορούμενων

Ο δικηγόρος της Interstar Security, Βασίλης Καπερνάρος, ζήτησε να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας της άλλης πλευράς, αφού εξέφρασε τον σεβασμό του προς τους συγγενείς θυμάτων.

Οι δικηγόροι των συγγενών θυμάτων υποστήριξαν ότι η μη προσκόμιση βιντεοληπτικού υλικού από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, όπως είχε ζητήσει ο Εφέτης Ανακριτής από τον ΟΣΕ, αποτέλεσε τροχοπέδη και δυσχέραινε τελικά την ανάκριση ως προς τα αίτια της τραγωδίας. Επιπλέον, ανέφεραν πως τα βίντεο από τον επιβατικό σταθμό της Θεσσαλονίκης παραπλάνησαν τον Ανακριτή.

Όπως αναφέρει το onlarissa, ένταση επικράτησε μεταξύ των δύο πλευρών όταν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων υποστήριξαν ότι πρέπει να αποβληθούν οι συγγενείς από την υποστήριξη της κατηγορίας, τονίζοντας ότι ο μόνος που θα είχε δικαίωμα να επικαλεστεί ότι υπέστη βλάβη είναι ο ανακριτής.

Η πλευρά των συγγενών αντέδρασε έντονα, με την Ελένη Βασάρα (μητέρα θύματος) να αναφέρει: «Αν αποβληθούμε εμείς, με ποιους θα δικάσετε;».

Λόγω του περιστατικού το δικαστήριο διέκοψε για περίπου 45 λεπτά, ενώ στη συνέχεια η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα για παρουσία αναπληρωτών δικαστών. Όσον αφορά στις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, διαχώρισε αυτούς που είχαν αποβληθεί στη δίκη που διακόπηκε, την περασμένη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, προτείνοντας να μη γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους.

Η εισαγγελική πρόταση εισηγήθηκε για τους συγγενείς θυμάτων ότι αναγνωρίζεται η παράστασή τους για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφων και της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή, όχι όμως και για το αδίκημα της απείθειας.

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