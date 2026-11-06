Τέμπη: Διακοπή για τις 13 Νοεμβρίου πήρε η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό

Snapshot Η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναβλήθηκε για τις 13 Νοεμβρίου.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής των συνηγόρων του κατηγορούμενου στελέχους της Interstar και όρισε νέα ημερομηνία σε μία εβδομάδα.

Κατηγορούμενοι είναι ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security.

Τα αδικήματα περιλαμβάνουν υπεξαγωγή εγγράφων και ηθική αυτουργία στην υπεξαγωγή και απείθεια σχετικά με τη μη προσκόμιση και καταστροφή βιντεοληπτικού υλικού.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία για το ίδιο δυστύχημα με επόμενη δικάσιμο στις 18 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Νέα διακοπή για τις 13 Νοεμβρίου πήρε η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας κατά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023.

Οι συνήγοροι του κατηγορούμενου στελέχους της Interstar κατέθεσαν αίτημα αναβολής της διαδικασίας, ωστόσο το δικαστήριο το απέρριψε και έδωσε νέα ημερομηνία της δίκης σε μία εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχτηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, 2020-2023).

Η δίκη που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα την μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η δικαστική διαδικασία για το δυστύχημα, με την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται για τις 18 Νοεμβρίου.

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