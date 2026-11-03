Τέμπη: «Όλα γύρω μου καίγανε - Ήμουν σε μια λίμνη αίματος» κατέθεσε επιζώσα από το δεύτερο βαγόνι

Η δίκη συνεχίζεται αύριο με μαρτυρίες επιζώντων της σύγκρουσης

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Τέμπη: «Όλα γύρω μου καίγανε - Ήμουν σε μια λίμνη αίματος» κατέθεσε επιζώσα από το δεύτερο βαγόνι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ανυσία Λιούρι, επιζώσα από το κυλικείο του τραίνου, υπέστη σοβαρά εγκαύματα και αναπηρία 96% εφ’ όρου ζωής μετά τη σύγκρουση στα Τέμπη.
  • Η Μαγδαλιανίδη Ντίνα περιέγραψε την εμπειρία της εγκλωβισμένης σε καπνούς και αίμα, έχοντας υποβληθεί σε 25 χειρουργεία και συνεχίζει να υποφέρει από πόνο.
  • Οι επιβάτες από το τέταρτο και έκτο βαγόνι κατέθεσαν για τη μεγάλη φωτιά, τον καπνό, την έλλειψη οργάνωσης και τις προσπάθειες διαφυγής από τα παράθυρα.
  • Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνεχίζεται με νέες μαρτυρίες επιζώντων.
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Ολοκληρώθηκε η σημερινή δικάσιμος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις καταθέσεις επιβατών - επιζώντων της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Πρώτη κατέθεσε η Ανυσία Λιούρι που βρισκόταν στο κυλικείο. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΔΑΠΟ (Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών), στο κυλικείο επέβαιναν 31 άτομα και τα θύματα ήταν 25. Έξι ήταν οι επιζώντες εκ των οποίων οι δύο πετάχτηκαν έξω από το βαγόνι.

«Ένιωθα να καίγομαι ζωντανή»

Σύμφωνα με την ΕΔΑΠΟ, τουλάχιστον τρία άτομα επέζησαν από τη σύγκρουση και κάηκαν από τη φωτιά. Την εικόνα με τη χαρτογράφηση των θέσεων των επιβατών στο κυλικείο που πραγματοποίησε η ΕΔΑΠΟ, επιδείκνυε στη μάρτυρα η πρόεδρος κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της. Η κ. Λιούρι κατέθεσε πως θυμάται από το κυλικείο τη Μάρθη Ψαροπούλου, τη Φραντσέσκα Μπέζα, την Κλαούντια Λάτα, την Εριέττα Μόλχο, τους δύο εργαζόμενους στο κυλικείο και κάποιους άλλους άντρες.

«Φορούσα ακουστικά. Έβλεπα το σκοτάδι από το παράθυρο και κάποια στιγμή είδα μια λάμψη να πλησιάζει. Έκλεισα τα μάτια και ένιωσα μια δυνατή κίνηση να με τραβάει προς τα κάτω. Πετάχτηκα στον αέρα και έπεσα έξω» κατέθεσε η κ. Λιούρι για τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Υπήρχε φωτιά πάνω από το κεφάλι μου. Είδα τη φωτιά με τα μάτια μου. Ένιωθα να καίγομαι ζωντανή. Ένας άντρας με τράβηξε από τη φωτιά. Αν δεν με έβρισκε θα πέθαινα εκεί», κατέθεσε η μάρτυρας σχετικά με τη φωτιά προσθέτοντας πως υπέστη θερμικά και χημικά εγκαύματα, ενώ έχει αναπηρία που φτάνει περίπου το 96% εφ’ όρου ζωής.

Όπως κατέθεσε, το ασθενοφόρο ήρθε μετά από 45 λεπτά αφού δύο άνδρες την μετέρφεραν σε ασφαλές σημείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας και στη συνέχεια στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τα εγκαύματα στο σώμα της, είχε και σοβαρά κατάγματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα, όπως δήλωσε η ίδια και όπως προκύπτει από τα ιατρικά έγγραφα που κατέθεσε.

Σε ερωτήσεις του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας και πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου, Αντώνη Ψαρόπουλου κατέθεσε για τα εγκαύματα στα πόδια της: Αισθάνθηκα το κάψιμο στον αέρα. Ό,τι μου συνέβη, εκεί μέσα μου συνέβη. Η φωτιά προήλθε από μπροστά στο κυλικείο».

«Ήμουν κάτω από μια λίμνη αίματος»

Από το δεύτερο βαγόνι κατέθεσε η Μαγδαλιανίδη Ντίνα η οποία ταξίδευε για πρώτη φορά με τρένο. Κατέθεσε πως είχε πάει να καθίσει στο κυλικείο, αλλά λόγω μιας μυρωδιάς υγραερίου και επειδή δεν υπήρχε άδειο κάθισμα για να καθίσει μόνη της, επέστρεψε στο δεύτερο βαγόνι. Για τη στιγμή της σύγκρουσης κατέθεσε: «Έγινε τρακάρισμα. Θυμάμαι να χτυπάω μπροστά το κεφάλι μου από τη βαλίτσα μου. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι όλα γύρω μου καίγανε. Είχε καπνούς, ένοιωθα εγκλωβισμένη. Ήμουν κάτω από μια λίμνη αίματος. Κάποιοι επιβάτες μου δέσανε το πόδι με λουρί τσάντας». Η κ. Μαγδαλιανίδη ανέφερε πως υποβλήθηκε σε 25 χειρουργεία και οι επεμβάσεις συνεχίζονται. «Είμαι σε συνεχή πόνο και δεν κοιμάμαι» κατέθεσε.

«Μετά το συμβάν υπάρχει μια σκιά θανάτου»

Από το τέταρτο βαγόνι κατέθεσε ο Ευάγγελος Τσαλός και η Ηλιάνα-Ειρήνη Μανίκα. «Άκουσα μέταλλα να σέρνονται. Θυμάμαι την τεράστια φωτιά. Θυμάμαι να μην σβήνει, να μην μειώνεται η ένταση της», κατέθεσε ο κ. Τσαλός προσθέτοντας πως με ένα σφυρί έσπασαν το παράθυρο του βαγονιού για να μπορέσουν να βγουν. «Ήταν ένα σκηνικό πολέμου. Καπνοί και θραύσματα. Αναγκαστήκαμε να πηδήξουμε από το παράθυρο. Η φωτιά ήταν τεράστια. Αναρωτιόμουν γιατί δεν σβήνει η φωτιά. Άκουγα κραυγές παντού. Μετά το συμβάν υπάρχει μια σκιά θανάτου. Ο φόβος του επικείμενου θανάτου», κατέθεσε η κ. Μανίκα η οποία αναφέρθηκε και σε μια περίεργη οσμή μετά τη σύγκρουση που δεν μπορεί να προσδιορίσει.

«Έβλεπα δύο εστίες φωτιάς»

Από το έκτο βαγόνι κατέθεσε ο Βασίλειος Βραχνής και ο Άγγελος Τσιαμούρας. «Το τρένο έτρεχε αρκετά. Δεν θυμάμαι κάποια στάση μετά τη Λάρισα. Έβλεπα δύο εστίες φωτιάς» κατέθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Βραχνής. «Υπήρχε φωτιά. Κάποια στιγμή απ' όλο τον καπνό έχασα το οξυγόνο μου. Από παντού υπήρχε καπνός. Λαμαρίνες και παλιοσίδερα παντού» κατέθεσε ο κ. Τσιαμούρας ο οποίος τότε ήταν 19 χρονών και βοήθησε να βγουν άτομα από το τρίτο βαγόνι μένοντας στο σημείο της σύγκρουσης μέχρι τις 2 παρά το πρωί. Σε ερώτηση της προέδρου απάντησε πως δεν άκουσε καμία έκρηξη πέρα από το «κύμα της σύγκρουσης» επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε οργάνωση εκείνη τη στιγμή από την πυροσβεστική.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο, Τετάρτη.

ΠΗΓΗ: larissapress.gr, larissanet.gr

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