Τέμπη: Κάτω από τα βλέμματα των 57 ψυχών συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Snapshot Στην περίφραξη του Συνεδριακού Κέντρου «Γαιόπολις» στη Λάρισα αναρτήθηκαν φωτογραφίες των 57 θυμάτων και του μοναδικού επιζώντα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η δίκη συνεχίζεται με μαρτυρίες συγγενών και επιζώντων, ενώ έχουν προγραμματιστεί 21 καταθέσεις για αυτή την εβδομάδα.

Ο αδερφός του Βάιου Βλάχου κατέθεσε για τις παραλείψεις και προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και εξέφρασε οργή για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας κατέθεσαν για τη στιγμή της σύγκρουσης και τις προσπάθειές τους να διαφύγουν από τα συντρίμμια.

Ζητήθηκε από το δικαστήριο η εξέταση της βαλίτσας και των παπουτσιών που φορούσε ο μάρτυρας Άγγελος Φανουράκης την ημέρα του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Σε «τοίχο μνήμης» έχει μετατραπεί η περίφραξη του Συνεδριακού Κέντρου «Γαιόπολις» στη Λάρισα, στον οποίο πραγματοποιείται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι συγγενείς των θυμάτων ανάρτησαν από εχθές, Δευτέρα, φωτογραφίες των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, με πρώτη εικόνα αυτή του Γεράσιμου Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι, ο οποίος έκτοτε παραμένει σε κόμμα. Η φωτογραφία του συνοδεύεται από τη φράση «ΕΙΜΑΙ ΠΑΡΩΝ».

Στη συνέχεια ακολουθούν τα ονόματα και οι φωτογραφίες των θυμάτων κατά ηλικιακή σειρά, με τον 15χρονο Παναγιώτη Μπουρνάζη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον πατέρα του, Ευάγγελο. Οι φωτογραφίες υπενθυμίζουν σε όσους εισέρχονται στο δικαστήριο, αλλά και όσους περνούν έξω από αυτό, τον άδικο τρόπο με τον οποίο έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, αναδεικνύοντας το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας.

Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με τις μαρτυρίες συγγενών και επιζώντων, ενώ 21 καταθέσεις έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα.

Εχτές , κατέθεσε ο αδερφός του Βάιου Βλάχου, Βαγγέλης, ο οποίος αναφέρθηκε στις παραλείψεις και τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, ενώ εξέφρασε και την οργή του για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Επιπλέον, κατέθεσαν και επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας, περιγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης και τον τρόπο που προσπάθησαν να φύγουν από τα συντρίμμια. Σημειώνεται ότι ο Άγγελος Φανουράκης είχε μαζί του τη βαλίτσα με την οποία ταξίδευε εκείνη την ημέρα. Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, υπέβαλε προφορικό αίτημα στο δικαστήριο να εξεταστεί η βαλίτσα όπως και τα παπούτσια που φόραγε ο μάρτυρας.

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