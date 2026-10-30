Βουλή: Κληρώθηκαν τα μέλη Ειδικού Δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Ο πρώην υφυπουργός παραπέμθφηκε στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στα Τέμπη

Ελένη Ευστρατίου

Βουλή: Κληρώθηκαν τα μέλη Ειδικού Δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο
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  • Κληρώθηκαν τα δεκατρία τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, που παραπέμπεται για την υπόθεση του «μπαζώματος» στα Τέμπη.
  • Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τον χειρισμό του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και την αλλοίωση του πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή των θυμάτων.
  • Μαζί με τον πρώην υφυπουργό, παραπέμπονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα με θέσεις ευθύνης κατά τον χρόνο των γεγονότων, μεταξύ αυτών ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στον τόπο του συμβάντος.
  • Το Ειδικό Δικαστήριο απαρτίζεται από επτά μέλη του Αρείου Πάγου και έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο τον ανώτερο σε βαθμό δικαστή του Αρείου Πάγου που κληρώθηκε.
  • Ο πρόεδρος της Βουλής αποστέλλει το πρακτικό της κλήρωσης στον πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου, ο οποίος ορίζει τη δικάσιμο εντός 40 έως 60 ημερών από την παραλαβή του.
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Αναδείχθηκαν τα δεκατρία τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, μετά από κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

Από την ημέρα που λάβει ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου το πρακτικό της Βουλής, ορίζει με πράξη του τη δικάσιμο σε χρονικό διάστημα από σαράντα (40) έως εξήντα (60) ημέρες.

Ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, παραπέμθφηκε στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση «μπαζώματος» του χώρου στον οποίο σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τον Φβρουάριο 2023.

Πρόκειται για απόφαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, την οποία υιοθέτησε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, καθώς και την αλλοίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων.

Στο εδώλιο, με την ιδιότητα του συμμέτοχου στην παράβαση καθήκοντος, παραπέμπονται μαζί με τον πρώην υφυπουργό ακόμη τέσσερα πρόσωπα που είχαν θέσεις ευθύνης κατά τον χρόνο των γεγονότων.

Πρόκειται για τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στον τόπο του συμβάντος Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελο Φαλάρα.

Τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου

Όπως ορίζει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο πρόεδρος της Βουλής κληρώνει σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής δεκατρία τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότησή του κατά το άρθρο 86 παρ. 4 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου, μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που διορίστηκαν ή προήχθησαν στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Δεν τίθενται στην κληρωτίδα τα ονόματα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου.

Το Ειδικό Δικαστήριο απαρτίζεται από επτά μέλη του Αρείου Πάγου και έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος. Καθήκοντα εισαγγελέα ασκεί μέλος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται με τον αναπληρωτή του στην ίδια συνεδρίαση. Δεν τίθενται στην κληρωτίδα τα ονόματα του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του που άσκησαν καθήκοντα στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Αμέσως μετά τη διενέργεια της κλήρωσης ο πρόεδρος της Βουλής αποστέλλει στον πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου το πρακτικό με τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου.

Από τα έξι αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, τρία προέρχονται από τον Άρειο Πάγο και τρία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε περίπτωση κωλύματος για οποιαδήποτε αιτία κάποιου μέλους του Ειδικού Δικαστηρίου, η αντικατάστασή του γίνεται από αναπληρωματικό μέλος προερχόμενο από το ίδιο ανώτατο δικαστήριο.

Εκ του καταλόγου των μελών του Αρείου Πάγου (σ.σ. 39 μέλη), αναδείχθηκαν τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου οι κ.κ. Απόστολος Φωτόπουλος, Παναγιώτης Μπολτέτσος, Στυλιανή Μπλέτα, Μαρία Γιαννακοπούλου, Άλκηστις Σιάνου, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Μαρία Αρχοντάκη Τραυλού Τζανετάτου. Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν οι Ιφιγένεια Ματσούκα, Μαρία Πετσάλη, Λούλη Ερασμία.

Εκ του καταλόγου των μελών του ΣτΕ (σ.σ. 34 μέλη), αναδείχθηκαν τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου οι κ.κ. Δημήτριος Τομαράς, Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Ευσταθία Σκούρα, Κωνσταντία Λαζαράκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Αναστασία Μαρία Παπαδημητρίου.

Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν Μαρίνα Αλεξάνδρα Τσακάλη, Ηλίας Μάζος, Ιωάννης Παπαγιάννης.

Εκ του καταλόγου της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (σ.σ. 7 εισαγγελείς) αναδείχθηκε εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου η κ. Άννα Καλουτά. Αναπληρώτρια εισαγγελέας αναδείχθηκε η κ. Ευσταθία Καπαγιάννη.

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