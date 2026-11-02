Δίκη Τέμπη: Νέες συγκλονιστικές καταθέσεις επιζώντων - «Την ώρα που εκσφενδονίζομαι μαυρίζουν όλα»

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε για σήμερα και αναμένεται να συνεχίστεί αύριο με τις καταθέσεις και άλλων επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Δίκη Τέμπη: Νέες συγκλονιστικές καταθέσεις επιζώντων - «Την ώρα που εκσφενδονίζομαι μαυρίζουν όλα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Καλλιόπη Καλαϊτζίδου περιέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση και τις δύσκολες συνθήκες εγκλωβισμού μέσα στο βαγόνι.
  • Ο Άγγελος Φανουράκης κατέθεσε για τη στιγμή της σύγκρουσης, περιγράφοντας την εκσφενδόνιση και την απόπειρα διαφυγής μέσω παραθύρου λόγω εστίας φωτιάς.
  • Ζητήθηκε από το δικαστήριο να εξεταστεί η βαλίτσα και τα παπούτσια που φορούσε ο κ. Φανουράκης την ημέρα του δυστυχήματος.
  • Κατέθεσαν επίσης συγγενείς θυμάτων, μεταξύ αυτών αδέλφια και σύζυγοι, που περιέγραψαν τις συνέπειες του δυστυχήματος.
  • Η δίκη συνεχίζεται την επόμενη ημέρα με νέες καταθέσεις επιζώντων και άλλων μαρτύρων.
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Με την κατάθεση της Καλλιόπης Καλαϊτζίδου, επιβάτιδα στο δεύτερο βαγόνι του Intercity, και επιζήσασα της σύγκρουσης, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Ήταν ένα χαρούμενο βαγόνι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Θυμάμαι να αιωρούμαι και μια ξαφνική λάμψη. Όταν άνοιξα τα μάτια, το πόδι μου ήταν εγκλωβισμένο στην πόρτα του κουπέ. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και η θερμοκρασία αυξάνονταν» κατέθεσε η κα Καλαϊτζίδου και σε ερώτηση της προέδρου για τα άλλα άτομα στο κουπέ απάντησε πως άκουγε να φωνάζουν: «δεν θέλω να πεθάνω, θα πεθάνουμε».

«Άκουγα "φωτιά, φωτιά" και αυτό με κινητοποίησε να σηκωθώ όρθια» κατέθεσε στη συνέχεια η μάρτυρας προσθέτοντας πως με την βοήθεια άλλων επιβατών κατάφερε να βγει από το βαγόνι και να φτάσει πάνω στον δρόμο. «Είμαι εδώ για αυτά τα παιδιά. Για να ακουστούν όλες οι φωνές» ανέφερε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της.

Νωρίτερα κατέθεσε άλλος ένας επιβάτης του δεύτερου βαγονιού. Ο Άγγελος Φανουράκης ο οποίος δεν κλήθηκε να καταθέσει στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη κατά την διάρκεια της κύριας ανάκρισης, κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο για τη στιγμή της σύγκρουσης: «Βλέπω μια δυνατή λάμψη και ακούω δυνατό θόρυβο από λαμαρίνες να τρίβονται. Πετάγομαι και βάζω ενστικτωδώς τα χέρια μου μπροστά. Κάναμε κωλοτούμπες μέσα στο βαγόνι. Την ώρα που εκσφενδονίζομαι μαυρίζουν όλα».

Για τις στιγμές μετά την σύγκρουση και την προσπάθεια να βγουν από το βαγόνι την στιγμή που υπήρχε ήδη εστία φωτιάς, κατέθεσε: «Ακούω πως αν δεν κατέβουμε από εκεί θα καούμε. Πιάσαμε το παράθυρο να κατέβουμε».

Να σημειωθεί πως ο κ. Φανουράκης είχε μαζί του στο δικαστήριο τη βαλίτσα που κουβαλούσε εκείνη την μέρα και ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, υπέβαλε προφορικό αίτημα στο δικαστήριο να εξεταστεί η βαλίτσα όπως και τα παπούτσια που φόραγε εκείνη την ημέρα και κράτησε στη συνέχεια ο κ. Φανουράκης.

Σήμερα εκτός από τους επιζώντες κατέθεσαν επίσης και συγγενείς των θυμάτων. Υπενθυμίζεται ότι πρώτος κατέθεσε ο Βαγγέλης Βλάχος, αδερφός του Βάιου Βλάχου και στη συνέχεια συγγενείς του Ιωάννη Βουτσινά και ο σύζυγος της εργαζόμενης εκείνο το βράδυ στο Intercity, Μαρίας Μίαρη.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τρίτη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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