Δίκη Τέμπη: «Και τώρα θαύμα είναι που σας μιλάω» κατέθεσε επιζώσα που έμεινε 30 μέρες σε κώμα

Snapshot Η Μυρσίνη Πρασσά επιζώντας του δυστυχήματος στα Τέμπη έμεινε σε κώμα 30 μέρες και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι, ενώ η φίλη της Ελπίδα Χούπα έχασε τη ζωή της.

Η Ζωή Σιώζη περιέγραψε την τραγική κατάσταση μετά τη σύγκρουση, υπογραμμίζοντας την απώλεια 57 ανθρώπων και την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης.

Ο σύζυγος της κας Σιώζη κατέθεσε για την τραγική κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μετά το δυστύχημα.

Ο συνήγορος των συγγενών προσκόμισε επιστημονικές μελέτες που αμφισβητούν το πόρισμα για την πυρόσφαιρα και ζήτησε να εξεταστεί αντίστοιχο περιστατικό στη Σουηδία.

Η δίκη συνεχίζεται με νέες καταθέσεις και εξετάσεις αιτημάτων για κλήση μαρτύρων και προσκόμιση εγγράφων σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη διαδικασία εκταφών θυμάτων. Snapshot powered by AI

Τέσσερις μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα κατά τη 43η δικάσιμο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28/2/23, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Πρόκειται για τρεις επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας και έναν συγγενή επιζώσας.

«Και τώρα θαύμα είναι που σας μιλάω. Ήταν σαν να ήμουν νεκρή»

Πρώτη στο βήμα ανέβηκε η Μυρσίνη Πρασσά, η οποία ταξίδευε με την φίλη της, Ελπίδα Χούπα, που δεν κατάφερε να επιβιώσει της σύγκρουσης. Η μάρτυρας ανέφερε ότι μετά τη σύγκρουση εκτοξεύθηκε από το βαγόνι χτυπώντας σοβαρά το κεφάλι της και έμεινε σε κώμα για 30 μέρες. Όπως ανέφερε, δεν θυμάται τίποτα από το δυστύχημα λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη στο κρανίο, από το οποίο της αφαίρεσαν τμήμα, το οποίο επανακολλήθηκε τον Οκτώβριο, ενώ έχει υποβληθεί σε έξι χειρουργεία και συνεχίζει ακόμη τις θεραπείες.

«Έχω κάνει έξι χειρουργεία. Έχω μια λάμα στα γόνατα. Και τώρα θαύμα είναι που σας μιλάω. Ήταν σαν να ήμουν νεκρή», κατέθεσε. Για τη φίλη της, Ελπίδα, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα κατέθεσε πως ήταν «από τις πιο έξυπνες κοπέλες που γνώρισα στη ζωή μου» και ολοκλήρωσε τη μαρτυρία της με τη φράση: «δεν θα ηρεμήσω αν δεν μπουν φυλακή αυτοί που φταίνε».

«Είναι βάρος που είμαι σήμερα εδώ και δεν είναι άλλοι 57»

Στη συνέχεια κατέθεσε η Ζωή Σιώζη, η οποία ταξίδευε με τον ανήλικο γιο της. Ξαφνικά, ανέφερε, βίωσαν ένα έντονο φρενάρισμα και στη συνέχεια μία βίαιη σύγκρουση. Η ίδια ήταν σε κατάσταση σοκ και αυτό που αντίκρισε ήταν παραμορφωμένες θέσεις, συντρίμμια και άδεια καθίσματα. Συνεπιβάτες την βοήθησαν να βγει από μία σχισμή του βαγονιού και βρέθηκε στο κατεστραμμένο κυλικείο, που δεν είχε ακόμη φωτιά.

Αυτό που θυμάται από εκείνη τη στιγμή ήταν δύο εστίες φωτιάς, μία από το δεύτερο βαγόνι και μία από το τέλος του τρένου, ενώ δεν θυμάται να ακούστηκε κάποια έκρηξη. Τόνισε πως είκοσι λεπτά αργότερα είδε ότι το βαγόνι τους καιγόταν «ολοσχερώς». Ανέφερε επίσης πως η ατμόσφαιρα ήταν «αποπνικτική» και έκαιγε ο λαιμός της χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την μυρωδιά.

«Έβλεπα κόσμο και παιδιά να είναι σκαρφαλωμένοι πάνω στα βαγόνια και να προσπαθούν να πέσουν. Σκαρφαλώνοντας πάνω στο κυλικείο δεν άκουσα την παραμικρή φωνή. Ο πανικός και ο φόβος ήταν ακραίος», υπογράμμισε.

Συγκλονιστική ήταν η αναφορά της για τα θύματα της σύγκρουσης αλλά και τη ζωή της μετά το δυστύχημα: «Είναι το βάρος σήμερα που είμαι εδώ και δεν είναι άλλοι 57. Χάθηκαν πολύ άδικα. Εμείς που επιζήσαμε δεν σημαίνει ότι είναι όλα καλά. Είναι τραύματα που θα τα κουβαλάς μια ζωή. Είναι μια ζωή πριν τα Τέμπη και μετά τα Τέμπη. Νοιώθω ότι πρέπει να μιλήσω. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να είχαν αυτό το τέλος. Υποτίθεται ότι κάποιος προστάτευε την ασφάλεια μας. Βρεθήκαμε σε αδιανόητες καταστάσεις. Σας παρακαλώ να αποδώσετε δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που φύγανε. Νοιώθω ότι έχω και εγώ ένα μέρος της ευθύνης. Μήπως να γυρνούσες πίσω να βοηθήσεις; Είναι σημαντικό για μένα να ακουστεί ότι όντως εκεί συνέβη κάτι ακραίο. Νομίζω είναι στα χέρια σας η ασφάλεια των πολιτών στο μέλλον».

«Τραγική η κατάσταση στο νοσοκομείο»

Οι καταθέσεις ολοκληρώθηκαν με τον σύζυγο της κ. Σιώζη ο οποίος ανέφερε πως όταν έφτασε στο σημείο της σύγκρουσης σχεδόν δύο ώρες μετά το συμβάν θυμόταν την φλόγα από τα συντρίμμια ενώ αργότερα όταν πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας χαρακτήρισε την κατάσταση «τραγική».

Στη σημερινή συνεδρίαση ζήτησε επίσης να καταθέσει και ο Λάζαρος Παπαζήσης, ο οποίος δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ακριβώς σε ποιο βαγόνι ήταν, αναφέροντας πως είδε δύο επιβάτες αξιωματικούς να τραβούν δύο τραυματίες από τα συντρίμμια.

Οι επόμενες συνεδριάσεις

Να σημειωθεί πως λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κ. Λεωνίδας Κουμπούρας, συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών, προσκόμισε δύο έγγραφα.

Το πρώτο αφορά έξι προσομοιώσεις με την μέθοδο υπολογιστικής ρευστοδυναμικής CFD (Computational fluid dynamics) του ειδικού επιστημονικού συνεργάτη του Πανεπιστημίου της Γάνδης Γεώργιου Μαραγκού σχετικά με την πυρόσφαιρα, στις οποίες καταγράφονται αντίθετα συμπεράσματα από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και μια μελέτη για τους κινδύνους πυρκαγιάς σε ηλεκτρικούς σταθμούς και την συμπεριφορά των ελαίων σιλικόνης.

Ο κ. Κουμπούρας ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να αναζητήσει την έκθεση από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πόλη Lerum της Σουηδίας, όπου οι συνθήκες ήταν παρόμοιες με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη για το ζήτημα της πυρόσφαιρας και της φωτιάς.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο, Τρίτη, με την κατάθεση πέντε μαρτύρων.

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται επίσης να προτείνει η εισαγγελέας επί των αιτημάτων που υπέβαλε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας και συγκεκριμένα ο Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη. Τα αιτήματα αφορούν την κλήση ως μαρτύρων των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της περιόδου 2016-2023 και την προσκόμιση των εγγράφων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Η εισαγγελέας στη συνεδρίαση της προηγούμενης Δευτέρας ανέφερε πως είναι έτοιμη να προτείνει επί των συγκεκριμένων αιτημάτων ωστόσο λόγω ωραρίου και απουσίας του κ. Αποστολίδη, η εισαγγελική πρόταση αναμένεται αυτή την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως εκκρεμεί ακόμη ένα αίτημα του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη Ασλανίδη για την ταυτοποίηση και εξέταση οσταρίων που περισυλλέχθηκαν από το Κουλούρι και τα Πηγάδια, σημεία που μεταφέρθηκαν συντρίμμια των αμαξοστοιχιών και χώματα από τον τόπο της σύγκρουσης.

Την προηγούμενη Δευτέρα υποβλήθηκε ακόμα ένα αίτημα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορο της οικογένειας του Ντένις Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία, για να προχωρήσει η διαδικασία των εκταφών υπό την «αιγίδα», όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Κωνσταντοπούλου, του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Αίτημα το οποίο όπως επεσήμανε θα αναπτύξει σε επόμενη δικάσιμο. Να σημειωθεί πως ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, κατέθεσε ήδη σε δύο συνεδριάσεις και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων από την συνήγορο του.

Πληροφορίες από: larissanet.gr, ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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