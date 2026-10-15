Τέμπη: Προχωρά η διαδικασία εκταφών και εξετάσεων - Νέα εισαγγελική παραγγελία

Η προϊσταμένη εισαγγελέας ζητά επίσπευση των διαδικασιών από τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές

Ελένη Ευστρατίου

Τέμπη: Προχωρά η διαδικασία εκταφών και εξετάσεων - Νέα εισαγγελική παραγγελία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η προϊσταμένη εισαγγελέας ζήτησε την επίσπευση των εκταφών και εργαστηριακών εξετάσεων για το δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Επιλέχθηκε το ολλανδικό εργαστήριο Netherlands Forensic Institute (NFI) για τη διενέργεια των εξειδικευμένων εξετάσεων.
  • Οι πραγματογνώμονες ιατροδικαστές πρέπει άμεσα να οριστικοποιήσουν τη συνεργασία με το ολλανδικό εργαστήριο και να προγραμματίσουν την εκταφή.
  • Κατά την εκταφή θα διασφαλιστεί η παρουσία των αρμόδιων προσώπων, η λήψη και φύλαξη δειγμάτων και η ακριβής καταγραφή των ενεργειών σύμφωνα με τις επιστημονικές προδιαγραφές.
  • Η διαδικασία επιταχύνεται μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ συγγενών θυμάτων και ιατροδικαστών για το εργαστήριο που θα αναλάβει τις εξετάσεις.
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Νέες εξελίξεις έρχονται σχετικά με τη δικαστική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και συγκεκριμένα στο αίτημα των συγγενών θυμάτων για εκταφές και διεξαγωγή ειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων.

Η αρμόδια εισαγγελέας ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών, μετά την εύρεση ειδικού εργαστηρίου στην Ολλανδία που μπορεί να αναλάβει τις εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ορισμένοι συγγενείς έχουν καταθέσει αίτημα προκειμένου να γίνουν εκταφές των σορών και να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ανάμεσά τους και τοξικολογικές.

Το ζήτημα καθυστερούσε καθώς δεν είχε βρεθεί κοινή συμφωνία μεταξύ των συγγενών θυμάτων και τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές για το εργαστήριο που θα ολοκλήρωνε τις εξετάσεις. Ωστόσο, κατά την κατάθεσή του ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, πρότεινε το Ολλανδικό εργαστήριο Netherlands Forensic Institute (NFI) το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική επικοινωνία.

Εισαγγελική παραγγελία για επίσπευση διαδικασιών

Το εργαστήριο της Ολλανδίας έγινε αποδεκτό και η προϊσταμένη εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, έστειλε εισαγγελική παραγγελία στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές που ορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων, ώστε να επισπεύσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Από τους πραγματογνώμονες ζητείται επίσης να προβούν «αμελλητί» σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το ολλανδικό εργαστήριο, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα ανάληψης των εξετάσεων, τις ειδικότερες επιστημονικές και τεχνικές προϋποθέσεις διενέργειάς τους, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς το είδος, την ποσότητα, τη συλλογή, τη φύλαξη και τη μεταφορά των αναγκαίων δειγμάτων.

Επίσης σύμφωνα με την παραγγελία οι πραγματογνώμονες οφείλουν να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια της εκταφής, να ληφθεί μέριμνα για την παρουσία των αναγκαίων προσώπων, την προσήκουσα λήψη των απαιτούμενων δειγμάτων, την ακριβής καταγραφή των σχετικών ενεργειών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ταυτοποίησης των δειγμάτων, σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους επιστημονικούς κανόνες και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου που θα διενεργήσει τις εξετάσεις

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