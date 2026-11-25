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Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως σχετικά με την υπόθεση του υποτιθέμενου «λιονταριού που δραπέτευσε» στην περιοχή Σαρίγιερ της Κωνσταντινούπολης -ένα περιστατικό που έθεσε ολόκληρη την Τουρκία σε κατάσταση συναγερμού και μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα για δύο ημέρες, προτού αποδειχθεί πως επρόκειτο για μια… απλή γάτα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 22ας Νοεμβρίου, γύρω στις 15:30, όταν μια μητέρα, θέλοντας να ελέγξει αν το παιδί της είχε επιστρέψει στο σπίτι, ζήτησε από τον φύλακα ασφαλείας ενός συγκροτήματος κατοικιών να ελέγξει τις κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Ο φύλακας, κοιτάζοντας το υλικό, εντόπισε ένα ζώο στον κήπο. Αρχικά σαστισμένος, μοιράστηκε τις υποψίες του με όσους βρίσκονταν γύρω του, λέγοντας: «Μπορεί να είναι λιοντάρι». Με τη συμμετοχή και των παρευρισκομένων, η υποψία μετατράπηκε γρήγορα σε «βεβαιότητα».

«Όλοι έλεγαν ότι είδαν το λιοντάρι»

Η περιοχή γύρω από το συγκρότημα γέμισε μέσα σε λίγα λεπτά από περίεργους και κατοίκους των γύρω σπιτιών. Έγινε κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ενώ θολά βίντεο τραβηγμένα με κινητά τηλέφωνα από τις οθόνες των καμερών άρχισαν να διαδίδονται αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δυνάμεις της Στρατοχωροφυλακής έσπευσαν στο σημείο, έλαβαν μέτρα ασφαλείας και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις από όσους ισχυρίζονταν ότι είχαν δει το άγριο θηρίο. Κάποιοι υποστήριξαν ότι σκαρφάλωσαν σε μια κολόνα από τον φόβο τους. Άλλοι ανέφεραν ότι μπέρδεψαν μια «σκοτεινή φιγούρα» με λιοντάρι καθώς πέρασε γρήγορα από μπροστά τους. Αρκετοί έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά λέγοντας: «Το είδαμε, πήγε προς τα εκεί».

Ακόμη και ο κοινοτάρχης της περιοχής δήλωσε δημοσίως: «Η τοποθεσία του λιονταριού είναι γνωστή, εντοπίστηκε με drones, περιμένουμε την αιχμαλωσία του».

Η έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εθνικών Πάρκων, της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD) και ζωολογικών κήπων ξεκίνησαν οργανωμένες έρευνες, υποστηριζόμενοι από θερμικές κάμερες από αέρος. Μάλιστα, «ειδικοί στα λιοντάρια» στους οποίους επιδείχθηκαν οι εικόνες εκτίμησαν ότι το ζώο στο βίντεο ήταν «πολύ πιθανόν θηλυκό λιοντάρι».

Οι έρευνες εντατικοποιήθηκαν: πλήρως εξοπλισμένες μονάδες κομάντο αναπτύχθηκαν στο πεδίο, η περιοχή αποκλείστηκε, απαγορεύτηκε η είσοδος σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ είχε ετοιμαστεί ακόμη και το ειδικό κλουβί μεταφοράς. Οι αρχές έκαναν μέχρι και υπολογισμούς για το πόσες ημέρες θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τροφή και νερό και πόσα χιλιόμετρα θα μπορούσε να διανύσει ημερησίως, χωρίς, ωστόσο, να εντοπίσουν το παραμικρό ίχνος.

Πρώτα το «λιοντάρι», μετά η γάτα: Η λεπτομέρεια που έλυσε το μυστήριο

Μία ημέρα αργότερα, στις 23 Νοεμβρίου, καθώς τα ίχνη του ζώου παρέμεναν άφαντα, οι αρχές αποφάσισαν να επανεξετάσουν εξονυχιστικά το πρωτότυπο υλικό των καμερών ασφαλείας, πραγματοποιώντας σάρωση προς τα πίσω για να διαπιστώσουν από πού προήλθε.

Το υποτιθέμενο «λιοντάρι» εμφανιζόταν στο βίντεο στις 15:34 και 40 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, περίπου 20 δευτερόλεπτα νωρίτερα (καθώς και 15-20 δευτερόλεπτα αργότερα γύρω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο), φαινόταν καθαρά μια γάτα να περπατά προς τον κήπο.

Αρχικά, παρασυρμένοι από τις μαρτυρίες των κατοίκων, οι ειδικοί δεν είχαν δώσει σημασία σε αυτά τα καρέ. Όταν όμως ανέλυσαν ξανά τις καθαρές λήψεις και συνέδεσαν όλα τα κομμάτια του παζλ, συμφώνησαν ομόφωνα ότι το ζώο που είχε προκαλέσει πανεθνικό συναγερμό ήταν απλώς μια γάτα.

Όπως διαπιστώθηκε, αυτό που στα θολά βίντεο έμοιαζε με ψηλούς θάμνους στον κήπο -κάνοντας το ζώο να φαίνεται τεράστιο- ήταν στην πραγματικότητα απλό χορτάρι ύψους μόλις 15 έως 20 εκατοστών. Η γωνία λήψης της κάμερας, η οπτική ψευδαίσθηση της προοπτικής, η διασπορά θολών βίντεο τραβηγμένων με κινητό στα social media και οι αβάσιμοι ισχυρισμοί των αυτοπτών μαρτύρων οδήγησαν σε μία από τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις των τελευταίων ετών.

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