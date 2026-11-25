Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να κάνει τα πάντα. Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική απόπειρα στην Κίνα να αξιοποιήσει αποκλειστικά αυτή την τεχνολογία δεν πήγε και τόσο καλά.

Η ταινία «Sanxingdui: Future Past», που παρουσιάστηκε ως η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή στην Κίνα με οπτικοακουστικό υλικό δημιουργημένο εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, έκανε πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου 2026. Η παραγωγή της Bona Film Group φιλοδοξούσε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την κινηματογραφική βιομηχανία. Αντί γι' αυτό, κατέγραψε ιδιαίτερα χαμηλές εισπράξεις.

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