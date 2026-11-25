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Την ώρα που ο πλανήτης αναζητά τρόπους αντιμετώπισης ενός κύματος κυβερνοεπιθέσεων και κατάρρευσης συστημάτων που πυροδοτήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη η επόμενη απειλή ασφαλείας στο διαδίκτυο έχει αρχίσει να διαφαίνεται. Πρόκειται για την κβαντική τεχνολογία.

Οι κβαντικούς υπολογιστές να αναμένεται να ξεπεράσουν τα καθιερωμένα πρωτόκολλα για την ασφάλεια των ψηφιακών πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς, από τα μηνύματα έως τις τραπεζικές υπηρεσίες.

Έτσι η χρήση τους τα επόμενα χρόνια θα πυροδοτήσει μια νέα κούρσα για την ασφάλεια. Η ΕΕ ελπίζει να προλάβει τους κινδύνους με τον «Νόμο για την Κβαντική Τεχνολογία» που θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη, ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία της ψηφιακής υποδομής της Ένωσης, σύμφωνα με ένα σχέδιο νόμου που έλαβε το αμερικανικό περιοδικό Politico.

Ο φόβος που υπάρχει είναι ότι οι κβαντικοί υπολογιστές, οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται περισσότερα από τα κλασικά ψηφία 0 και 1 που χρησιμοποιούν οι σημερινές μηχανές, θα παρακάμψουν τις τυπικές μεθόδους κρυπτογράφησης που ανακατεύουν τις πληροφορίες προκειμένου να τις «κλειδώσουν» και θα καταστήσουν τα διαδικτυακά συστήματα, από κυβερνητικούς οργανισμούς έως νοσοκομεία, ψηφιακά ανοχύρωτα.

Ο νέος νόμος των Βρυξελλών θα πρέπει να «ενισχύσει περαιτέρω την ετοιμότητα... για την έγκαιρη και συντονισμένη μετάβαση» σε έναν κόσμο όπου η κβαντική τεχνολογία θα έχει ξεπεράσει τις τρέχουσες μεθόδους κρυπτογράφησης, αναφέρει το σχέδιο νόμου.

Το σχέδιο της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της επόμενης γενιάς υπολογιστών δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που ακολουθεί για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Υποστηρίζει ότι η τεχνολογία πρέπει να εξυπηρετεί ταχύτερα και καλύτερα τους υπερασπιστές και όχι τους επιτιθέμενους που επιθυμούν να την εκμεταλλευτούν.

«Όσον αφορά την κβαντική τεχνολογία, γνωρίζουμε ότι ενέχει κινδύνους… επειδή είναι ικανή να παρακάμψει τα τρέχοντα μέτρα ασφαλείας που διαθέτουμε για τα δεδομένα μας», δήλωσε η Χέννα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της ΕΕ για την τεχνολογική κυριαρχία, στο τεχνολογικό συνέδριο Slush την περασμένη εβδομάδα. «Αλλά ταυτόχρονα, η κβαντική τεχνολογία προσφέρει επίσης καλές ευκαιρίες… για ασφαλέστερη κβαντική επικοινωνία».

Ο άλλος στόχος του νέου νόμου είναι να υποστηρίξει την αναδυόμενη βιομηχανία κβαντικής τεχνολογίας της Ευρώπης, ευνοώντας τις ευρωπαϊκές εταιρείες στις δημόσιες υπηρεσίες, εν μέρει επειδή η κβαντική πληροφορική θεωρείται υπερβολικά κρίσιμη για να βασιστούμε σε μη ευρωπαϊκούς προμηθευτές.

Οι χώρες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έχουν ήδη ξεκινήσει μια προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ασφαλούς υποδομής κβαντικής επικοινωνίας, με την ονομασία EuroQCI.

Πότε θα εμφανιστούν οι κβαντικοί υπολογιστές

Ωστόσο, ορισμένα στελέχη του κλάδου έχουν καλέσει την ΕΕ να επιταχύνει την προετοιμασία της για έναν κόσμο μετά την κβαντική εποχή. Ένας βιομηχανικός γίγαντας όπως η IBM στοχεύει να έχει έτοιμο τον πρώτο της κβαντικό υπολογιστή μεγάλης κλίμακας έως το 2029. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα εμφανιστούν κβαντικά μοντέλα με τη δυνατότητα να παραβιάσουν την κρυπτογράφηση.

Ο Théau Peronnin, Διευθύνων Σύμβουλος της γαλλικής κβαντικής εταιρείας Alice and Bob, πιστεύει ότι το 2032 είναι η χρονιά που θα έρθει αυτή η μέρα. «Βρισκόμαστε λοιπόν σίγουρα σε μια κατάσταση όπου υπάρχει χρόνος, αλλά πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα», δήλωσε.

Ένας βασικός όρος για αυτή τη νέα γενιά υπολογιστών είναι τα qubit (κβαντικό bit). Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά «μπιτ» των υπολογιστών, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν μόνο σε δυαδικό κώδικα (0 ή 1), τα qubit μπορούν να αποτελούν ένα μείγμα και των δύο μέχρι να μετρηθούν. Και μόλις τον περασμένο μήνα, η Άλις και ο Μπομπ απέδειξαν ότι χρειάζονται πολύ λιγότερα qubit (κβαντικό bit) από ό,τι αναμενόταν για να παραβιαστεί το τρέχον πρότυπο κρυπτογράφησης του Διαδικτύου.

«Πρέπει να μεταφέρουμε κάθε υποδομή στην μετα-κβαντική εποχή», δήλωσε ο Peronnin. Αναφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε αρκετές εκτελεστικές διαταγές αυτό το καλοκαίρι για να προετοιμαστεί για τη μετάβαση στη μετα-κβαντική κρυπτογραφία. «Είναι σημαντικό να το κάνει και η Ευρώπη»

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα σχέδιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών μέσω της μετα-κβαντικής κυβερνοασφάλειας έως τα τέλη του 2030. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη να αξιοποιήσει τη σχετικά ισχυρή της θέση στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής, ιδίως στην έρευνα, προκειμένου να ενισχύσει τις εφαρμογές της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να διστάζει να αξιοποιήσει αυτή τη θέση για να εξασφαλίσει μια θέση στο τραπέζι των εν εξελίξει παγκόσμιων συνομιλιών για την ασφάλεια, δήλωσε ο Jan Goetz, Διευθύνων Σύμβουλος της φινλανδικής εταιρείας IQM, ηγέτιδας στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας.

«Στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία στην οποία ζούμε, θα ήταν αφελές να λέμε ότι πρωτοπορούμε σε ορισμένες τεχνολογίες, αλλά δεν τις χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας», πρόσθεσε.