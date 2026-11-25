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Νέο σημαντικό πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας πέτυχαν οι ουκρανικές δυνάμεις. Στη διάρκεια της νύχτας ουκρανικά drones έπληξαν δύο διυλιστήρια του ρωσικού πετρελαϊκού «γίγαντα» Rosneft στη Σαμάρα.

Το διυλιστήριο πετρελαίου του Σίζραν στη Σαμάρα δέχτηκε επίθεση και ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή του εργοστασίου. Το διυλιστήριο πετρελαίου του Κουίμπισεφ αποτέλεσε επίσης στόχο της μαζικής ουκρανικής επίθεσης και ξέσπασε πυρκαγιά.

Τα δύο διυλιστήρια πετρελαίου, τα οποία βρίσκονται και τα δύο στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας, απέχουν περίπου 100 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο και βρίσκονται περίπου 800 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

Από την επίθεση σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και ζημιές στη περιφέρεια της Σαμάρα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα σημερινές δηλώσεις του κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ.

Παράλληλα ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στην περιοχή της Μπίλα Τσέρκβα, μιας πόλης 200.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση 64 χιλιομέτρων από τα περίχωρα του Κιέβου, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο.Μια εμπορική εγκατάσταση υπέστη επίσης ζημιές, πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ. Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλοίο χρησιμοποιούνταν για τον εφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.