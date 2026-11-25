Snapshot Snapshot powered by AI

Το μήνυμα ότι ο προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση, έστειλε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την εισήγησή του ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για διατήρηση ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, άλμα 7,9% στις επενδύσεις και 3,1% στις εξαγωγές, υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% το 2019.

«Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες –χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Ενίσχυση μισθών και συντάξεων

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη πρώτη και βασικότερη κυβερνητική προτεραιότητα είναι η νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε -αρχές του 2028- η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Αυξημένη, δηλαδή, κατά 48% σε σχέση με το 2019

Η διαφορά με την αντιπολίτευση

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, ο νέος Προϋπολογισμός είναι Οδικός Χάρτης για το 2027, ενώ ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη: Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση.

Κατά τα λοιπά ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε:

Όλες μας οι προσπάθειες είναι ακόμη σε εξέλιξη -και μάλιστα εν μέσω δυσκολιών: με το διεθνές κλίμα σε αναταραχή, την ακρίβεια να επιμένει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και το «Βαθύ Κράτος» να μην έχει ακόμη πλήρως ξεριζωθεί. Όμως, το έργο μας, γίνεται, πια, ορατό, δείχνοντας τον δρόμο. Γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας.

Κρατάμε τροχιά σταθερή, όταν παντού κυριαρχεί η αστάθεια. Προχωράμε, ενώ διεθνώς καραδοκεί η καθήλωση . Δύο στοιχεία με ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία για την κάλπη, όχι προς πανηγυρισμό, αλλά ως απάντηση στον εύκολο μηδενισμό

Έως ότου φθάσουμε στις εκλογές, πάντως, μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Προσηλωμένοι στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το κεντρικό θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης είναι ο Προϋπολογισμός του 2027, αλλά και η παρουσίαση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027-2030. Και τα δύο αυτά κείμενα αποτυπώνουν τη μετάβαση της οικονομίας σε μία νέα δυναμική φάση. Θυμίζω ότι η πρόβλεψη για το επόμενο έτος είναι ρυθμός ανάπτυξης στο 2,3%, ένα άλμα περί το 8% στις επενδύσεις, μία αύξηση των εξαγωγών, μία περαιτέρω υποχώρηση του δημοσίου χρέους κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και μία πτώση της ανεργίας μεσοσταθμικά κάτω από το 8% για όλο το επόμενο έτος.

Νομίζω ότι είναι αυτή η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας, σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, που μας επιτρέπει να επιστρέφουμε ένα σημαντικό μέρος αυτής της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες, χωρίς προφανώς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές τις οποίες έχουμε χτίσει, αλλά με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο κόστος ζωής.

Ο Υπουργός θα παρουσιάσει αναλυτικά τα βασικά στοιχεία του Προϋπολογισμού και θα μιλήσει προφανώς και για τις σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα που προκύπτουν από την υλοποίησή του. Να θυμίσω ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα έχουμε νέα ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων. Μέσα στο 2027 θα έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε πει ότι ο στόχος μας -και είναι απολύτως ρεαλιστικός- είναι στις αρχές του 2028 ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 1.000 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με το 2019. Προφανώς αυξήσεις θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και να θυμίσω ότι στο τέλος του 2027 θα λάβουν πρόσθετη ενίσχυση 500 ευρώ, σταθερή και για τα επόμενα χρόνια.

Οι συντάξεις αυξημένες κατά σχεδόν 3% από την 1η Ιανουαρίου, λίγο υψηλότερα από τις αρχικές μας προβλέψεις, και όσοι μάλιστα είχαν προσωπική διαφορά θα εισπράξουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση. Να θυμίσω, επίσης, ότι πριν από λίγες μέρες καταβλήθηκαν τα 400 ευρώ στήριξης σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Αυτό το ποσό των 400 ευρώ θα το λάβουν στο τέλος του μήνα και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες αλλά και όλοι οι συμπολίτες μας με αναπηρία. Στα επιδόματα αναπηρίας καθιερώνεται μια αυτόματη ετήσια αναπροσαρμογή, ενώ στη συνολική βελτίωση συμβάλλει και η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά μισή μονάδα στον ιδιωτικό τομέα. Να επαναλάβουμε ότι έχουμε και σημαντικές φοροαπαλλαγές στον Προϋπολογισμό του 2027. Αγρότες, τρίτεκνες οικογένειες δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος για εισοδήματα μέχρι τις 20.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες: μειώνουμε την προκαταβολή φόρου, καταργείται σταδιακά το τέλος επιτηδεύματος.

Έμπρακτα θα έλεγα ότι απαντά ο Προϋπολογισμός και στο μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού ζητήματος. Την επόμενη Δευτέρα πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου για το περασμένο έτος σε περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Μάλιστα, θέλω να θυμίσω ότι επιστρέφουμε δύο ενοίκια για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς της περιφέρειας. Και βέβαια, να θυμίσω ότι από τον επόμενο χρόνο ξεκινάει και το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», το οποίο θα ξεκινήσει να τρέχει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Επιπλέον, οικισμοί μέχρι 2.000 κατοίκους, μέχρι 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία αλλά και σε περιοχές κοντά στα χερσαία σύνορα, έχουν πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ και από τον Ιανουάριο όλες οι οικιακές παροχές ρεύματος θα δουν στο μισό τη μείωση των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Ένα πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας, εν μέσω μιας κρίσης που, δυστυχώς, διαρκεί. Άρα, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σαφή προσανατολισμό τη στήριξη της κοινωνίας.

Βελτιώνονται οι αποδοχές, μειώνονται οι φόροι. Έχουμε αυξημένα κονδύλια και για την παιδεία και για την υγεία, ενώ βέβαια εξακολουθούμε να στηρίζουμε έμπρακτα την εθνική μας άμυνα, με πόρους που, να θυμίσω, είναι αυξημένοι κατά περίπου 130% σε σχέση με το πού βρίσκονταν το 2019. Ο Υπουργός, μάλιστα, θα παρουσιάσει και ένα πολύ ενδιαφέρον νομοσχέδιο για την κατοχύρωση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας στις αμυντικές προμήθειες τις οποίες κάνουμε από εδώ και στο εξής. Αλλά, βέβαια, αυτός ο Προϋπολογισμός είναι ένα βήμα μόνο, σε έναν οδικό χάρτη ο οποίος εκτυλίσσεται μέχρι το 2030. Ένας χάρτης όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με μέτρα χειροπιαστά, τα οποία νομοθετούνται, όπως έχουμε ήδη δεσμευτεί, και γίνονται πράξη σε πολύ συγκεκριμένους χρόνους.

Θα έλεγα ότι αυτό, ευτυχώς ή δυστυχώς, αποτελεί και τη μεγάλη μας διαφορά από μία μίζερη αντιπολίτευση. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, για αρκετές ημέρες να τα συζητήσουμε στη Βουλή. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε και άλλα θέματα. Να ξεχωρίσω δύο τα οποία νομίζω ότι έχουν μία ιδιαίτερη σημασία: ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών θα μας κάνει μία παρουσίαση για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα μιλήσει για την ολοκλήρωση της καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων με ένα νέο πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό σύστημα. Για τις αστικές μεταφορές να πω μόνο ότι οι καθημερινές μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς έφτασαν τα 1,8 εκατομμύρια.

Έχουμε αυξημένα έσοδα κατά 14%. Είναι δεδομένα που δηλώνουν ότι οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου, μετά από μία παρατεταμένη κρίση, που ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Covid, επιστρέφουν στις δημόσιες συγκοινωνίες. Ενώ έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα για να περιορίσουμε αισθητά τα φαινόμενα αποφυγής καταβολής των εισιτηρίων. Έχουμε πολλά καινούργια λεωφορεία πια, 1.070 συνολικά. Έχουμε προσθέσει 143.000 δρομολόγια τον χρόνο. Να σταθώ ιδιαίτερα -θα τα παρουσιάσει και αναλυτικά ο Υπουργός- στη μείωση των αναμονών, ειδικά για τα λεωφορεία. Έχουμε προτεραιοποιήσει μία σειρά από διαδρομές υψηλής συχνότητας, όπου η βελτίωση στις χρονοαποστάσεις είναι ήδη αισθητή. Έχουμε κάνει, βέβαια, παρεμβάσεις και στο Μετρό. Νομίζω ότι θα δούμε σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ειδικά στη Γραμμή 1, τον παλιό Ηλεκτρικό, όπου καθώς θα προσθέτουμε τα ανακατασκευασμένα, πρακτικά ολοκαίνουργια τραίνα, οι πολίτες θα δουν και καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και μεγαλύτερη πυκνότητα δρομολογίων. Προφανώς, αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η διαφορά είναι ακόμα πιο αισθητή. Θέλω να θυμίσω ότι αυτές τις μέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης συμπληρώνει δύο χρόνια. Έχει αλλάξει πλήρως την όψη της πόλης και σε συνδυασμό με τα πολλά καινούργια λεωφορεία νομίζω ότι ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που ήταν πριν από τρία χρόνια.

Για τις αγροτικές μας επιδοτήσεις, κάναμε, όπως ξέρετε, μία τεράστια προσπάθεια με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου, πρακτικά καθημερινές συσκέψεις. Αλλά είμαστε πια στη θέση να πιστεύουμε ότι αυτή η πολύ μεγάλη, τολμηρή τομή την οποία κάναμε, να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές του στην ΑΑΔΕ, αποδίδει. Έχουν υποβληθεί παραπάνω από 500.000 -505.000 για την ακρίβεια- αιτήσεις με το νέο σύστημα και θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας, κ. Υπουργέ, ότι θα καταβάλουμε τις προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου. Επίσης, κάποια ποσά που αφορούν τον λεγόμενο «Πυλώνα 2» θα καταβληθούν και αυτά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει και όλες τις υπόλοιπες εκκρεμείς μας υποχρεώσεις.

Μιλώ για την εκκαθάριση της βασικής και της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, πληρωμές de minimis, τις υπόλοιπες πληρωμές που αφορούν τον «Πυλώνα 2» για έργα αγροτικού ενδιαφέροντος. Δεν θέλω να σας κουράσω με τεχνικούς όρους, θα τα πει πιο αναλυτικά ο Υπουργός στη συνέχεια. Να πω απλά ότι ο κύκλος αυτός θα κλείσει το πρώτο εξάμηνο του 2027, με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, τα βιολογικά προϊόντα, και θα μπούμε πια σε ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και κατάθεσης των παλιών αιτήσεων ΟΣΔΕ αλλά και πληρωμών. Είναι μία μεταρρύθμιση η οποία πετυχαίνει, και πετυχαίνει διότι η ομαλότητα, η διαφάνεια, αλλά κυρίως η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκαν, λειτουργώντας ουσιαστικά υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Θέλω να θυμίσω ότι και πέρυσι, που κάναμε την πρώτη παρέμβαση, 160 εκατομμύρια ευρώ τα οποία εξοικονομήθηκαν ανακατανεμήθηκαν σε πραγματικούς παραγωγούς και πραγματικούς κτηνοτρόφους. Αποδεικνύουμε έτσι ότι μία πληγή δεκαετιών μπορεί να κλείσει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αν υπάρχει διάθεση για ρήξη αλλά και θετικό σχέδιο για δράση.

Δυστυχώς, είναι μια αλλαγή που και αυτή μόνοι μας την αποφασίσαμε και μόνοι μας την υλοποιούμε. Μην ξεχνάτε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, γίνονται εν μέσω μεγάλων δυσκολιών, με ένα διεθνές κλίμα το οποίο είναι σε αναταραχή, με την ακρίβεια, δυστυχώς, να επιμένει και να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, το «βαθύ κράτος» να μην έχει ακόμα πλήρως ξεριζωθεί. Όπως τόνισα, όμως, το έργο μας κάθε μήνα που περνάει γίνεται πιο ορατό και γι’ αυτό και επικαλούμαστε αυτό το έργο ως «διαβατήριο» αξιοπιστίας. Όσα συμβαίνουν σημαίνουν πολλά, σημαίνουν ότι κρατάμε μια τροχιά σταθερή όταν παντού κυριαρχεί η αστάθεια και ότι προχωράμε όταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και διεθνώς, καραδοκεί η καθήλωση. Να πω επίσης ότι ο Προϋπολογισμός μας εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο δεν ισχύει για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες -θα μας τα πει στη συνέχεια ο Υπουργός. Και αυτά τα στοιχεία της αξιοπιστίας αλλά και της προόδου έχουν, νομίζω, μία ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Δεν είναι λόγοι για πανηγυρισμούς, αλλά είναι μία απάντηση στον εύκολο μηδενισμό της αντιπολίτευσης. Αλλά κυρίως είναι επιχειρήματα για την ανάγκη αυτής της πορείας σταθερότητας, συνέχειας και συνέπειας. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές. Έχουμε πει ότι κάθε μήνας μετράει και γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά μας, με συγκεκριμένους στόχους και με πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα, προσηλωμένοι πάντα στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Διαβάστε επίσης