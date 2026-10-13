Δίκη Τέμπη: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις επιζώντων της τραγωδίας - «Είχα ζήσει έναν πόλεμο εκεί μέσα»

Snapshot Ξεκίνησαν οι καταθέσεις επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με συγκλονιστικές περιγραφές της τραγωδίας και της μάχης για επιβίωση.

Οι επιζώντες περιέγραψαν το σοκ, τους τραυματισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμα, με αναφορές σε έντονη ψυχολογική πίεση και μετατραυματικό στρες.

Η Μαρία Λαζαρίδου περιέγραψε την τραγική κατάσταση μέσα στο τρένο και τον τραυματισμό της κόρης της, ενώ υπέστη κρίση πανικού κατά την κατάθεσή της.

Κατέθεσαν επίσης συγγενείς θυμάτων και επιζώντες, αναφέροντας τις δραματικές στιγμές και τις εικόνες που αντίκρισαν μετά το δυστύχημα.

Η δίκη συνεχίζεται με περαιτέρω καταθέσεις, ενώ παρόντες στο δικαστήριο είναι δύο από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Snapshot powered by AI

Μετά τις καταθέσεις των τελευταίων συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ξεκίνησαν οι μαρτυρίες των επιζώντων, κατά τη 40η δικάσιμο.

Ανατριχιαστικές είναι οι περιγραφές των επιβατών της επιβατικής αμαξοστοιχίας που επέζησαν από την τραγική σύγκρουση. Οι επιζώντες περιέγραψαν τις στιγμές της σύγκρουσης, τη μάχη που έδωσαν για να απεγκλωβιστούν από το τρένο, τη νοσηλεία και τη μάχη που δίνουν ακόμη και σήμερα.

«Ακόμη δεν μπορώ να κοιμηθώ ήρεμα»

Πρώτη στο βήμα ανέβηκε η Ιωάννα Παπαγιαννίδου, η οποία βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας. Η ίδια δήλωσε ότι κατάφερε να βγει από το παράθυρο του τρένου με τη βοήθεια μίας συνεπιβάτης της. Στη συνέχεια δήλωσε ότι όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ο σύζυγός της της είπε ότι φαίνεται «σαν νεκρή». Ακόμη, η ίδια είπε πως ακόμη δεν μπορεί να κοιμηθεί ήρεμα από εκείνη την ημέρα.

Ακολούθησε η κατάθεση της Χρυσάνθης Κρεβάικα, εργαζόμενης στην καθαριότητα της επιβατικής αμαξοστοιχίας και μοναδικής επιζήσασας μεταξύ των εργαζομένων του επιβατικού τρένου. «Εκτινάχθηκα στη μέση του τρένου, έχασα τις αισθήσεις μου. Ήμασταν στο τελευταίο βαγόνι. Κατάλαβα ένα απότομο μπαμ, δεν έκοβε ταχύτητα σιγά-σιγά», υπογράμμισε.

«Νοσηλεύτηκα. Έμαθα τι έγινε όταν βγήκα από το νοσοκομείο, μετά από δύο μέρες», πρόσθεσε.

«Είχα ζήσει έναν πόλεμο εκεί μέσα»

Η Μαρία Λαζαρίδου, επιβάτιδα του τρίτου βαγονιού, ταξίδευε τη μοιραία νύχτα μαζί με τη μητέρα της και την έξι μηνών κόρη της. «Πρώτη φορά έκανα αυτή τη διαδρομή», τόνισε. «Θυμάμαι πολλά πράγματα πριν από τη σύγκρουση», ανέφερε, περιγράφοντας όσα θυμάται από την πορεία της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

«Όταν έβαζα το μπιμπερό της μικρής στο στόμα της… θυμάμαι να φεύγει απότομα από τα χέρια μου. Μετά ξύπνησα, πεσμένη στα γόνατα, στον διάδρομο. Άνοιξα τα μάτια μου, υπήρχε σκοτάδι, ακριβώς δίπλα μου ήταν η φωτιά, υπήρχαν ουρλιαχτά, άνθρωποι με αίμα στο πρόσωπό τους. Και συνειδητοποιώ ότι δεν έχω το μωρό. Άρχισα να φωνάζω το μωρό μου», κατέθεσε.

«Φώναξα το όνομά της και άρχισε να κλαίει. Ένα παιδί που με βοηθούσε τη βρήκε. Η φωτιά ήταν ακριβώς δίπλα μας και η μαμά την τράβηξε έξω. Έκλαιγε, από εκείνη την ώρα δεν σταμάτησε καθόλου. Ήταν μαύρη από πάνω έως κάτω και την πήρα στην αγκαλιά μου. Εκεί η μαμά μου παρατήρησε ότι έτρεχαν αίματα από το πρόσωπό μου και σκεφτόμουν πώς θα βγούμε», συνέχισε.

«Είχα ζήσει έναν πόλεμο εκεί μέσα», υπογράμμισε, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στο τρένο μετά τη σύγκρουση. Γνωστοποίησε, επίσης, ότι το μωρό της υπέστη κάταγμα στο κρανίο από τη σύγκρουση.

Πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή της, η νεαρή μητέρα υπέστη κρίση πανικού και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει τη διαδικασία. Λίγη ώρα αργότερα, αφού αισθάνθηκε καλύτερα, η Μαρία Λαζαρίδου επέστρεψε στο βήμα του μάρτυρα και ολοκλήρωσε την κατάθεσή της.

«Κατά τύχη γλίτωσα»

Ο Γιώργος Καραγιάννης, σύζυγος της Μαρίας Λαζαρίδου, κατέθεσε επίσης στη δίκη, αναφερόμενος στις εικόνες που αντίκρισε όταν μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στη συνέχεια, κατέθεσε ο Αθανάσιος Κουμπούρης, ο οποίος επέβαινε στο τρίτο βαγόνι, παρότι είχε εισιτήριο για το δεύτερο. Όπως ανέφερε, η σύγκρουση σημειώθηκε δέκα με δεκαπέντε λεπτά μετά την επιβίβασή του. «Κατά τύχη γλίτωσα, συνήθως καθόμουν στο κυλικείο», επισήμανε.

Τελευταία κατέθεσε η Ζαγρίδα Πλάζα, η οποία ταξίδευε με τα δύο παιδιά της και τον σκύλο τους. «Ένιωσα ένα τίναγμα για κάποια δευτερόλεπτα. Έγινε η μεγάλη σύγκρουση και τον γιο μου τον πλάκωσαν οι βαλίτσες. Μετά ήταν το απόλυτο σκοτάδι, ήταν σαν να βλέπαμε τον θάνατο με τα μάτια μας. Νόμιζα ότι πέφταμε σε γκρεμό. Σκεφτόμουν απλά τα παιδιά μου», υπογράμμισε.

«Καπνοί, φωνές… "θα πεθάνουμε", "θα καούμε". Άκουγα την κοπέλα που κατέθεσε πριν (σ.σ. Μαρία Λαζαρίδου) να φωνάζει "το μωρό μου, πού είναι το μωρό μου;"», τόνισε. Χαρακτήρισε το σημείο της τραγωδίας ως «κόλαση».

Συνεχίζεται η δίκη την Τετάρτη

Νωρίτερα, κατέθεσαν η Παναγιώτα Καλαντζή, μητέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη, και ο ιερέας Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, πατέρας του Κυπριανού Παπαϊωάννου. Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης η μητέρα του Κυπριανού, Γεωργία Παπαϊωάννου, καθώς και ο Γεώργιος Κωττάς, αδελφός του Βασίλειου Κωττά, και συγγενείς της 31χρονης Σοφίας Ταχματζίδου.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τη συνέχιση της κατάθεσης του Πάνου Ρούτσι και καταθέσεις μελών της οικογένειάς του.

Στη δίκη παρόντες ήταν δύο κατηγορούμενοι από τους συνολικά 36, ο Παύλος Κουζής και ο Σπύρος Πατέρας.

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